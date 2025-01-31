Æü¸þºä46º´¡¹ÌÚµ×Èþ¡¢Èþ¥¹¥¿¥¤¥ëºÝÎ©¤Ä¥Ö¥ë¡¼¤Î¿åÃå»Ñ²ò¶Ø¡¡¥Ó¡¼¥Á¤Ç¤âàÀ²¤ì½÷á¤Ö¤ê¤òÈ¯´ø
Æü¸þºä46º´¡¹ÌÚµ×Èþ¡Ê29¡Ë¤Î¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¼Ì¿¿½¸¡Ê¥¿¥¤¥È¥ëÌ¤Äê¡¢3·î25ÆüÈ¯Çä¡Ë¤«¤é¡¢Èþ¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬ºÝÎ©¤Ä¥Ö¥ë¡¼¤Î¿åÃå¥«¥Ã¥È¤¬31Æü¡¢²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¡£
Æ±¼Ì¿¿½¸¤ÎÀè¹Ô¥«¥Ã¥È¤È¤·¤Æ¤Ï½é¤È¤Ê¤ë¿åÃå»Ñ¡£»£±ÆÄ¾Á°¤Þ¤ÇÆÞÅ·¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤¤¤¶»£±Æ¤ò»Ï¤á¤ë¤ÈÀ²Å·¤¬¹¤¬¤ê¡ÈÀ²¤ì½÷¡É¤Ö¤ê¤òÈ¯´ø¡£¼«Á³Ë¤«¤Ê¥é¥ó¥«¥¦¥¤Åç¤Î¥Ó¡¼¥Á¤Ë¡¢Á¯¤ä¤«¤Ê¥Ö¥ë¡¼¤Î¥Ó¥¥Ë¤¬±Ç¤¨¤ë1Ëç¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¼Ì¿¿½¸¤Ï¥Þ¥ì¡¼¥·¥¢¤Î¥é¥ó¥«¥¦¥¤Åç¤ÈÅìµþ¤Ç»£±Æ¡£¥°¥ë¡¼¥×¤«¤é¤ÎÂ´¶È¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤Þ¤ë¤Ç°ì½ï¤ËÂ´¶ÈÎ¹¹Ô¤ËÍè¤Æ¤¤¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤ÊÉ½¾ð¤Ê¤É¡¢Åù¿ÈÂç¤Î»Ñ¤¬¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¿åÃå¤ä¥é¥ó¥¸¥§¥ê¡¼¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤â¼ýÏ¿¤·¡¢È´·²¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÈäÏª¡£¤³¤À¤ï¤ê¤Î¥É¥ì¥¹¥«¥Ã¥È¤ä¥¢¥¤¥É¥ë¿ÍÀ¸¤ò²óÁÛ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¥·¡¼¥ó¤â·ÇºÜ¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¡£¤Ê¤¸¤ß¿¼¤¤Åìµþ¤Ç¤Ï¡¢°¦Ç¡Ö¤È¤í¤í¡×¤È¤Î¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤Ê¤É¤â»£±Æ¤·¤¿¡£
º´¡¹ÌÚ¤Ï16Ç¯5·î¡¢¤±¤ä¤ºä46¡Ê¤Ò¤é¤¬¤Ê¤±¤ä¤¡á¸½Æü¸þºä46¡Ë¤Ë°ì´üÀ¸¤È¤·¤Æ²ÃÆþ¡£18Ç¯6·î¤Ë¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤Ë½¢Ç¤¤·¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤ò¤±¤ó°ú¤·¤Æ¤¤¿¡£19Ç¯¤«¤é¤Ï½÷À¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó»ï¡ÖRay¡×¤ÎÀìÂ°¥â¥Ç¥ë¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë¡£