いよいよ完結を迎える「ストレンジャー・シングス 未知の世界」(2016-)より、最終章シーズン5の特別ビジュアルが公開された。クリエイターのロス&マット・ダファー兄弟も、最終シーズンがいかに壮大であるかを語っている。

シリーズ『ストレンジャー・シングス 未知の世界 5』 特別ビジュアル公開



本当は誰がジェーン・ホッパーを探しているのか?

まだ見ぬ冒険が待ち受けるファイナルシーズン、続報をお楽しみに。 … - Netflix Japan | ネットフリックス (@NetflixJP)

Netflixのプレスイベント「Next on Netflix」にあわせて、公式はミリー・ボビー・ブラウン演じる“イレブン”ことジェーン・ホッパーの捜索願を公開。「本当は誰がジェーン・ホッパーを探しているのか?まだ見ぬ冒険が待ち受けるファイナルシーズン、続報をお楽しみに」と記されている。

そこにはイレブンの性別、年齢、生年月日、身長とともに、最後の目撃情報として「1986年6月13日、フードの付いたジャケットを着てホーキンス高校付近をひとりで歩く姿が確認されています」と書かれている。生死を問わず、発見につながる情報を提供した者には、計3000ドルの報奨金が贈られるとのことだ。これを受けて、「ストレンジャー・シングス5」第2話のタイトル「失踪」との関連性を指摘する声も出ているが、果たして……?

STRANGER THINGS. (L to R) Noah Schnapp, Millie Bobby Brown, David Harbour, Winona Ryder, Cara Buono, Joe Keery, Amybeth McNulty, Charlie Heaton, Brett Gelman, Maya Hawke, Natalia Dyer, Jamie Campbell Bower, Priah Ferguson, Linda Hamilton, Gaten Matarazzo, Caleb McLaughlin, Ross Duffer, Matt Duffer, Finn Wolfhard, and Sadie Sink of STRANGER THINGS. Cr. Atsushi Nishijima/Netflix © 2024

同イベントでは、クリエイターのロス&マット・ダファー兄弟がシーズン5の規模感や作品への思いを熱く語っている。

ロスは「今シーズンの撮影には1年費やしました。最終的に、撮影した映像は650時間以上を超えました」と述べ、「言うまでもなく、今シーズンはこれまでで最大かつ最も野心的なシーズンになります。超大作映画8本分のようです。かなりクレイジーですよ」と壮大なスケールを強調した。

一方、マットは「同時に、最も個人的な物語でもあると思います。僕たちにとっても、俳優たちにとっても、とても濃密で、感情的な撮影になりました」として、本作への強い思い入れを語った。「僕たちは、この番組を10年近く一緒に作ってきました。たくさん泣きました。多くの涙が流れました。僕たちにとって大きな意味を持つ番組であり、全員が心血を注いできました。その情熱がスクリーンを通して伝わると信じています」。

「ストレンジャー・シングス 未知の世界」シーズン5は、2025年にNetflixで独占配信。

