°ú±Û¤·»ø¤ÎCM¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¹õÖ¿ºÚ¡¹»Ò(¸ø¼°YouTube@Hikkoshizamurai ¤è¤ê)

¼Ì¿¿³ÈÂç (Á´2Ëç)

¡¡½÷À­¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡ÖPeel the Apple¡×¤Î¸µ¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¥°¥é¥Ó¥¢¥¢¥¤¥É¥ë¤Î¹õÖ¿ºÚ¡¹»Ò(21)¤¬¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£2Ç¯Á°¤«¤éÎ®¤ì¤Æ¤¤¤ëCM¤Î¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Î­àÀµÂÎ­á¤ò¼«Ê¬¤À¤ÈÌ¾¾è¤ê½Ð¤Æ¡¢ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£

¡Ö°ú¤Ã±Û¤·»ø¡×CM2ÂåÌÜ¥­¥ã¥é±é¤¸¤ë
¹õÖ¿¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥àkurosaki0516¤è¤ê

¡¡¡Ö°ú±Û¤·»ø¤ÎCM¤ÎÀµÂÎ¤Ï¤Ê¤Ê¤³¤Ê¤ó¤À¤è¡Á¡×¤ÈÄÖ¤ê¡¢¡¡¥Ô¥ó¥¯¤Î¥É¥ì¥¹¤Ë¥Ä¥¤¥ó¥Æ¡¼¥ë»Ñ¤Î¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¡£

­àÆüËÜ°ì¹ðÇò¤µ¤ì¤Þ¤¯¤êJK­á¤Î°¦¾Î¤â

¡¡°ú¤Ã±Û¤·¶È¼Ô¡Ö°ú¤Ã±Û¤·»ø¡×¤ÎCM¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡¦¤è¤ä¤­¤å¤ó¤Ç¡¢½éÂå¤Î°ì¥ÎÀ¥¤ß¤«¤ËÂ³¤¯2ÂåÌÜ¤òÌ³¤á¤¿¡£¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ªÉ÷¤Ë¡Ö°ú¤Ã±Û¤·¤¹¤ë¤Ê¤é¡Á¡×¤È¤¤¤¦¥á¥í¥Ç¥£¡¼¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¹õÖ¿¤¬Ìö¤ë¡£2023Ç¯1·î¤«¤éÊüÁ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£

¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¥Þ¥¸¥Ã¥¹¤«⁉¡×¡Ö¤À¤è¤Í¡ª¤Ê¤ó¤«¸«¤¿¤³¤È¤¢¤ë¤Ê¤¡¤È»×¤Ã¤Æ¤¿¡×¡ÖÃÎ¤Ã¤Æ¤ë¡£²Ä°¦¤¤¡×¡ÖÀ¨¤¯¤«¤ï¤¤¤¤¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£

¡¡¹õÖ¿¤Ï¡¢Éã¤È·»¤Î±Æ¶Á¤Ç5ºÐ¤Îº¢¤«¤éÌîµå¤ò¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¹â¹»1Ç¯»þ¤Ï¹Å¼°ÌîµåÉô¤Î¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¤â·Ð¸³¡£¥Æ¥ì¥Ó¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤Ç¡¢Â¾¹»¤ÎÁª¼ê¤«¤é¹ðÇò¤µ¤ì¤¿¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÈäÏª¤·­àÆüËÜ°ì¹ðÇò¤µ¤ì¤Þ¤¯¤êJK­á¤È¤¤¤¦°¦¾Î¤¬ÉÕ¤¤¤¿¡£¡£


 