もふもふクマのハートウォーミングな大冒険を描く人気シリーズ最新作『パディントン 消えた黄金郷の秘密』では、子グマ時代のパディントンが登場する。そのもふもふ具合がこちらである。

© 2024 STUDIOCANAL FILMS LTD. - KINOSHITA GROUP CO., LTD. All Rights Reserved.

お馴染みの帽子ではなく、巨大なハイビスカスの花を被った子グマパディントンの姿がなんとも愛らしい。そのほかにも、ティーカップを片手にすっかり都会クマになったパディントン、さらに故郷・ペルーでの冒険によって“モフモフ”を越えて“ボサボサ”になったワイルドなパディントンの姿もご紹介。

パディントンは、「老グマホーム」で暮らすルーシーおばさんを訪ねにブラウン一家とペルーへ家族旅行に出るが、なんとおばさんは眼鏡と腕輪を残して失踪していた…。パディントンたちは、おばさんが残した地図を手掛かりにインカの黄金郷があるというジャングルの奥地へとルーシーおばさんを探す冒険の旅に出る。果たしてパディントンは無事におばさんと再会できるのか?そこには、家族の絆が試されるパディントンの秘密が待っていた。

原作生誕の地・イギリスで本作『パディントン 消えた黄金郷の秘密』は、オープニング成績964万ポンド(約19億円)を記録し、シリーズ2作を大きく上回る驚異的な興行成績で初登場1位を飾った。アメリカのレビューサイト Rotten Tomatoes では、批評家たちから 93%という熱狂的な支持を集め、シリーズ全作品が90%超えることが話題となっている。

『パディントン 消えた黄金郷の秘密』は2025年5月9日、日本公開。