MISIA、15枚目オリジナルアルバム『LOVE NEVER DIES』発売決定！豪華盤ではnoir kei ninomiyaとのコラボが実現

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■完全生産限定豪華盤には、noir kei ninomiyaの衣装を身にまとったMISIAの100ページにわたる豪華アートブックが付属!

MISIAが、自身15枚目となるオリジナルアルバム『LOVE NEVER DIES』を5月28日に発売する。

MISIAは現在、全国アリーナツアー『STARTS presents THE TOUR OF MISIA 2025 LOVE NEVER DIES』を開催中。2月1日から神奈川・横浜アリーナ公演が開催されるが、その前にファンにとっての吉報が解禁となった。

『LOVE NEVER DIES』は、MISIAにとって約3年半ぶりとなるオリジナルアルバム。

その間にリリースされた「フルール・ドゥ・ラ・パシオン」「ゆびきりげんまん」「愛をありがとう」「傷だらけの王者」はもちろん、現在、ヤクルト“Y1000”のCMで話題の新曲「CHANGE MY WORLD」の他、未発表の新曲収録も予定されている。

そして今回のアルバムの目玉となるのが、完全生産限定豪華盤となるMISIA初の特別仕様だ。

「noir kei ninomiya」の衣装を身にまとったMISIAの100ページにわたる豪華アートブックが付属した特殊なパッケージになっており、完全生産限定豪華盤のみに収録される楽曲もあるとのこと。

noir kei ninomiyaが製作した今回の衣装を着用するのは、日本人初。数量限定となるこの仕様は、プレミア間違いなし。気になる人は早めのチェックを。

ニューアルバムの予約は1月31日から各レコード店、ECサイトにてスタート。各チェーン別の特典もあわせて要チェックだ。

リリース情報

2025.05.28 ON SALE

ALBUM『LOVE NEVER DIES』

MISIA OFFICIAL SITE

https://www.misia.jp/