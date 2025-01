累計6万台を突破した、ベルメゾンのローソファーシリーズ「グータラグ」に、撥水加工タイプが新たに登場。

カバーは全部外して自宅で洗濯でき、リビングでの団らんをより快適にしてくれるインテリアグッズ2種が新たに販売されます!

ベルメゾン「グータラグ」撥水加工タイプ

販売開始:2025年1月31日(金)

販売店舗:ベルメゾン公式サイト「ベルメゾンネット」

千趣会の通販事業ベルメゾンから、ラグと背もたれが一体化したローソファーシリーズ「グータラグ」の新グッズが登場。

シリーズ初となる撥水加工生地を使用した「カバーが洗える撥水コーナーローソファーセット」と「カバーが洗える撥水ダブルコーナーローソファーセット」がラインナップされます。

「グータラグ」は長年「コーナークッション」のシリーズ名で親しまれてきた、ラグと背もたれが一体化したベルメゾンのローソファーシリーズ。

「リビングが広く使える」「ラグがプレイマット代わりになり、子どもの遊びスペースができる」など、多くの反響があり、キャラクター柄や新発売を含めて15種類展開中です。

2023年秋には、こたつと併用して使うと快適すぎて抜け出せなくなる様子が「終わりの始まり」として話題になりました。

2024年には、心身がリラックスした状態で心地よい時間や会話が生み出される状態を表現したいという思いを込め、シリーズ名を「グータラ」と「ラグ」を掛け合わせた「グータラグ」へ変更。

背もたれクッションのカバーを取り外して自宅で洗濯が可能

今回登場する、撥水加工タイプの「グータラグ」は、子どもやペットがいる方からの「ラグの部分だけではなく、背もたれの部分も洗いたい」というニーズに注目。

全てのカバーを取り外して、洗濯できる仕様にしています!

飲み物をこぼすなどしてもさっと拭けば浸み込みにくく、洗濯で汚れが落ちやすい撥水加工を施した生地を、シリーズで初めて採用。

こだわりの2層構造で肘置きや枕にもちょうどいい背もたれは、ふんわり気持ちの良いもたれ心地で、リラックスして過ごせます。

また、背もたれ部分のクッションをマット部分から取り外し、コンパクトに収納することも可能です。

マット部分は厚さ1.5cmと4cmの2種類のバリエーションで展開。

厚さ1.5cmのマットはラグとしても使用でき、収納時にかさばりにくく、場所を取らないサイズです!

厚さ4cmのラグはしっかりとした厚みで、床の硬さを感じにくく、快適性がアップ。

どちらも床暖房やホットカーペットの上でも使用でき、シーズンを問わず年間使えます。

「グータラグ」と「メルトロ」の組み合わせ事例

真冬には「グータラグ」シリーズと、ベルメゾンオリジナルのファブリックシリーズ「メルトロ」を使用した、こたつ布団や毛布などの防寒グッズとの組み合わせもおすすめ。

リビングでの団らんをより暖かく、快適にしてくれるインテリアグッズがそろいます☆

カバーが洗える撥水コーナーローソファーセット

税込価格:37,900円〜49,900円

種類:全2色(ベージュ・グレー)

タイプ:4タイプ(小・1.5cm厚、大・1.5cm厚、小・4cm厚、大・4cm厚)

水分をこぼしてもさっと拭けば染み込みにくく、洗濯で汚れが落ちやすい、撥水加工の記事を使ったコーナータイプの「グータラグ」

ラグを囲む二辺に背もたれを付けており、圧迫感がなく、スムーズに出入りできる仕様です。

床暖房やホットカーペットの上でも使用できるので、一年中使えます!

カバーが洗える撥水ダブルコーナーローソファーセット

税込価格:44,900円〜61,900円

種類:全2色(ベージュ・グレー)

タイプ:4タイプ(小・1.5cm厚、大・1.5cm厚、小・4cm厚、大・4cm厚)

撥水加工タイプの生地を使った「グータラグ」の、もう1つの新グッズはダブルコーナータイプ。

ラグを囲む三辺に背もたれが付いており、より“おこもり感”がある使い心地です。

コーナータイプと同じく、床暖房やホットカーペットの上でも使うことができ、好みや家具の配置などにあわせて選べます☆

人気のローソファーシリーズ「グータラグ」に、お手入れしやすい撥水加工タイプが新登場。

ベルメゾンの「グータラグ」撥水加工タイプはベルメゾン公式サイト「ベルメゾンネット」にて販売中です!

