ファッションアイテムから便利グッズまで、ディズニーグッズを幅広く取り扱う「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」

今回は、「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」で発売中の、木目調の天板がオシャレな、ディズニーデザイン「チェスト」の紹介をします☆

ベルメゾン ディズニー「チェスト」

タイプと価格:【4段】13,900円(税込)、【5段】15,900円(税込)

※別途、1,490円(税込)の大型商品送料がかかります。

サイズ:【4段】幅57、奥行40、高さ81cm、【5段】幅57、奥行40、高さ100cm

耐荷重量:【天板】1kg、【引出し(1段あたり)】2kg

主材:【本体】ポリプロピレン、【天板】プリント紙化粧繊維板

脚部のみ取り付け

販売店舗:ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ

樹脂にプリントされたディズニー柄がかわいいチェスト。

4段タイプと5段タイプの2種類から選べ、天板は木目柄になっているのでほっこりと温かみのある雰囲気に!

クローゼット内に収まるサイズなのもうれしいポイントです。

デザイン性が高いのでお部屋の中でそのまま使っても◎

全部で3種類の柄がラインナップされています。

ミッキーモチーフ

「ミッキーモチーフ」デザインのチェスト。

白を基調としているので清潔感があって、どのようなインテリアにも馴染みそう☆

ミッキーモチーフが白とピンクのチェック柄やドット柄になっているのもかわいさ満点です。

ミッキー&フレンズ

「ミッキー&フレンズ」デザインのチェスト。

楽しそうにお散歩をしている「ミッキーマウス」、「ミニーマウス」、「ドナルドダック」、「グーフィー」、「プルート」のシルエットアートが素敵!

今にも「ミッキーマウス」たちの賑やかな声が聞こえてきそうです。

チップ&デール

「チップ&デール」デザインのチェスト。

木の実を抱えて走ったり、驚いたり、「チップ」と「デール」のお茶目で躍動感たっぷりなアートがインパクト抜群☆

ブラウンが基調の落ち着いた色合いなのもポイントです。

それぞれ引出しには、軽くて抜け落ちる心配のないストッパーが付いています。

お子様が使っても安心◎

リビングや子ども部屋に置いて絵になるチェスト。

木目調の天板がオシャレな、ディズニーデザイン「チェスト」の紹介でした☆

ベルメゾン ディズニーファンタジーショップで販売中です!

