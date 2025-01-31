【Amazonスマイルセール】Apple iPad 第9/8/5世代の整備済み品がお買い得【2025.1】
開催期間：1月31日9時～2月3日23時59分
Apple iPad (第9世代) Wi-Fi 256GB スペースグレイ (整備済み品)
Amazonにて開催されている「Amazon Smile Sale」の対象商品にApple iPad(整備済み品) が追加された。開催期間は2月3日23時59分まで。
今回のセールでは、Apple iPad (第5世代) Wi-Fi + Cellular 32GB スペースグレイやiPad (第8世代) Wi-Fi 32GB シルバー、iPad (第9世代) Wi-Fi 64GB スペースグレイの整備済み品などがお買い得になっている。Amazon整備済み品は完全に機能するように必要に応じて検査、テスト、整備されている。
なお、購入する際は、セール価格で販売されているかどうかを確認してから購入してほしい。
Apple iPad (第9世代) Wi-Fi 256GB スペースグレイ (整備済み品)
メモリストレージ容量：256GB
画面サイズ：10.2インチ
ディスプレイ最大解像度：2,160×1,620 Pixels
オペレーティングシステム：iOS
・Wi-Fiモデル
・ディスプレイ：IPSテクノロジー搭載10.2インチ（対角）LEDバックライトMulti-Touchディスプレイ
・チップ：64ビットアーキテクチャ搭載A13 Bionicチップ
・ビデオ撮影：1080p HDビデオ撮影（25fpsまたは30fps）
・FaceTime HDカメラ：12MP超広角カメラ、122度視野角
Apple iPad (第8世代) Wi-Fi 32GB シルバー (整備済み品)
メモリストレージ容量：32GB
画面サイズ：10.2インチ
ディスプレイ最大解像度：2,160×1,620 Pixels
オペレーティングシステム：iOS
・Wi-Fiモデル
・ディスプレイ：10.2インチ（対角） Apple Pencil（第1世代）に対応
・チップ：64ビットアーキテクチャ搭載A12 Bionicチップ Neural Engine
・ビデオ撮影：1080p HDビデオ撮影（30fps） 720pスローモーションビデオ（120fps）に対応
・FaceTime HDカメラ：1.2MPの写真 f/2.4絞り値 Retina Flash 裏面照射 Live Photos 720p HDビデオ撮影