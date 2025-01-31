【Amazonスマイルセール】Western Digitalの内蔵HDD WD Blue＆WD Red Plusがお買い得【2025.1】
【Amazon Smile Sale】
開催期間：1月31日9時～2月3日23時59分
フォームファクタ：3.5インチ
フォームファクタ：3.5インチ
開催期間：1月31日9時～2月3日23時59分
WD Blue 8TB
Amazonにて開催されている「Amazon Smile Sale」の対象商品に、Western Digital（ウエスタンデジタル）の内蔵HDDが追加された。開催期間は2月3日23時59分まで。
今回セールの対象となっているのは「WD Blue」（8TB/4TB）と「WD Red Plus」（12TB/10TB/8TB/6TB/4TB）。
なお、購入する際は、セール価格で販売されているかどうかを確認してから購入してほしい。
【Amazon.co.jp限定】WD Blue 8TB
WD Blueドライブは、デスクトップやオールインワンPC向けに作られたブランド。シーキングアルゴリズムと電力管理機能により、消費電力を低く抑える。レコーディングテクノロジーはCMR。
フォームファクタ：3.5インチ
HDD容量：8TB
ハードディスク種類：メカニカルハードデイスク
HDDインターフェース：Serial ATA
ハードディスク回転数：5640毎分回転数
【Amazon.co.jp限定】WD Red Plus 12TB
WD Red Plusは、NAS/RAIDシステムに適したシリーズ。
フォームファクタ：3.5インチ
HDD容量：12TB
ハードディスク種類：メカニカルハードデイスク
HDDインターフェー：Serial ATA
ハードディスク回転数：7200毎分回転数