【Amazonスマイルセール】プラモなどの塗装に役立つエアブラシや塗装ツールがお買い得【2025.1】
【Amazon Smile Sale】
開催期間：1月31日9時～2月3日23時59分
【付属品】
開催期間：1月31日9時～2月3日23時59分
DePes「Quiet Power 01」（スターター片手拳銃モデル）
Amazonにて開催されている「Amazon Smile Sale」の対象商品に、プラモデルなどの塗装に役立つエアブラシや塗装ツールが追加された。開催期間は2月3日23時59分まで。
セールでは、静音設計でオートスイッチを搭載したDePes製のエアコンプレッサー「Quiet Power 01」（スターター片手拳銃モデル）や、塗装ベースと塗装棒、スポイト、計量カップ4個のセット、ナイロン毛とイタチ毛を採用した面相筆のセットなどがラインナップ。期間中、それぞれ割引価格で提供される。
DePes「Quiet Power 01」（スターター片手拳銃モデル）
【付属品】
エアコンプレッサー・ハンドピース・ニードル+ノズル（0.2mm+0.3mm+0.5mm）・エアホース・充電コード・ハンドピースホルダー・スポイト・エアフィルター・ノズル用レンチ・クリーニング用ブラシ・エアバルブカバー
【スペック】
入力電圧：100-240V（50/60HZ）
出力電圧：12V
最高空気圧力：0.28MPa/空気吐出量:12L/min
VIPER DESIGN プラモデル エアブラシ 塗装セット（塗装ベース2個 塗装棒60本 スポイト4本 計量カップ4個）
DePes 面相筆 細筆 極細 11本セット
【セット内容】11本セット#00000・#000・#00・#0・#1・#2・#3・#4・#5・#6・#7