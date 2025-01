動画配信サービス「Netflix」は、米ロサンゼルス・ハリウッドで現地時間22日に開催したメディアイベント「Next on Netflix」 にて、2025年配信予定の映画&シリーズのラインナップとその最新情報を発表した。2025年もヒューマンドラマ、ロマンス、アクション、サスペンス、ホラー、コメディなど、あらゆるジャンルで 「あなたがまだ知らない、想像を超えた物語(You’re Not Ready for What’s Next)」 を続々と独占配信する。

Netflixの最高コンテンツ責任者(CCO)、ベラ・バジャリア は、2025年のNetflixについて次のように語る。「私たちがやることはシンプルです。最高の映画、シリーズ、ドキュメンタリー、コメディ、アニメ、ライブ配信を世界中に届けること、そしてそれらを50の言語で生み出すことです。私たちは、新しいアイデアや大胆なストーリー展開に挑戦することを恐れません。驚きと創造力、そしてファンの熱狂こそがNetflixの本質です。世界を楽しませる。2025年も私たちはそれを続けていきます」■注目のNetflixシリーズ1:『イカゲーム』シーズン3(6月27日独占配信)2021年に配信されたシーズン1は、Netflix史上最多視聴を記録(2億6000万ビュー)。昨年末に配信されたシーズン2も記録更新が期待される中、待望のファイナルとなるシーズン3の配信開始日が決定。人生に行き詰まった者たちが“人生一発逆転”をかけて挑む「負けたら即死」のサバイバルゲームはどこへ行きつくのか。主人公 ソン・ギフン(演:イ・ジョンジェ) は、シーズン2で再びゲームに挑戦。迎えるファイナルシーズンでも、生死を懸けたゲームは終わらない。詳細は明かされていないが、シーズン1・2で多くのプレイヤーを死に追いやった「だるまさんがころんだ」の巨大&不気味な人形ヨンヒが再登場するほか、少年のような容姿の新キャラクター、チョルスも登場。過去最大級の壮絶なゲームが展開されることが予想される。2:『ストレンジャー・シングス 未知の世界』シーズン5(2025年独占配信)1980年代の小さな町ホーキンスを舞台に、“裏側の世界”をめぐる怪奇と陰謀に巻き込まれた少年少女たちの戦いを描くミステリー・アドベンチャーもファイナルシーズン(シーズン5)を迎える。シーズン1〜3 では、マイク(演:フィン・ヴォルフハルト)、ウィル(演:ノア・シュナップ)、ダスティン(演:ゲイテン・マタラッツォ)、ルーカス(演:ケイレブ・マクラフリン)、マックス(演:セイディー・シンク)、超能力を持つイレブン、通称エル(演:ミリー・ボビー・ブラウン)らが、頼もしく成長しながら、団結して“裏側”からの脅威に立ち向かってきた。シーズン4 では、シリーズ最大の脅威ヴェクナが襲来。仲間たちは一時的に退けたが…。ミステリー、アドベンチャー、ヒューマンドラマ、ラブストーリー、サスペンスといった要素が絶妙に絡み合い、もはや 「ストレンジャー・シングス」という独自のジャンル を確立した本作。果たして、最終決戦の行方は――。3:『ウェンズデー』シーズン2(2025年独占配信)映画『アリス・イン・ワンダーランド』シリーズや『チャーリーとチョコレート工場』で知られる 鬼才ティム・バートンが監督・製作総指揮を務める本作は、「アダムス・ファミリー」に登場する長女 ウェンズデー(演:ジェナ・オルテガ) を主人公にした異色のミステリー。ティーンになったウェンズデーが、のけ者たちが集まるネヴァーモア学園での学生生活を送る中で連続殺人事件に巻き込まれていく。冷酷・陰湿・無口・皮肉屋…だが、頭脳明晰で超優秀、そしてちょっとツンデレな一面も。そんなウェンズデーの圧倒的カリスマ性は、日本でも多くの視聴者を魅了した。ダークな世界観に加え、彼女に初めてできた友人イーニッド(演:エマ・マイヤー)との不思議な絆や初恋も描かれたシーズン1。シーズン2の詳細は明かされていないが、「異色中の異色キャラクター」ウェンズデーの次なる冒険と活躍に期待したい。■多彩なオリジナル作品が目白押し4:『ゼロデイ』(2月20日独占配信)主演:ロバート・デ・ニーロ自分自身すら信用できない時、人はどこまで真実に迫れるのか?サイバー攻撃により壊滅的な被害が発生したアメリカ。混乱の中、犯人の捜索と真相の究明が元大統領(演:ロバート・デ・ニーロ)に託される。緊迫の陰謀サスペンス。5:『セイレーンの誘惑』(2025年独占配信)出演:ジュリアン・ムーア、ケヴィン・ベーコン、ミリー・オールコックエグゼクティブプロデューサー:マーゴット・ロビー妹シモーヌとシモーヌの新しい上司で謎めいた社交界の著名人ミカエラ・ケルの関係性に、なんともいえない気味の悪さを感じるデヴォン。シモーヌを見つけ出し強く問いただそうとするデヴォンだが…。ケル家の海辺の豪邸を舞台に繰り広げられるドラマチックな週末を描く。セクシーに、かつダークなユーモアを交えて女性や権力、階級について鋭く切り込んだ作品。6:『THE SEVEN DIALS MYSTERY(原題)』(2025年独占配信)原作:アガサ・クリスティー出演:ミア・マッケンナ=ブルース、ヘレナ・ボナム=カーター、マーティン・フリーマン、エド・ブルーメル1925年、イギリス。郊外の豪邸で開かれたパーティーでの悪ふざけが、悲惨な結末を迎えてしまう。自らの人生を変えることになる冷酷な陰謀を暴き、豪邸の謎を解き明かすことになるのは、好奇心旺盛ながら探偵とはまったく縁のなさそうなレディ・アイリーン・"バンドル"・ブレント。ミステリーの女王アガサ・クリスティー原作のウィットに富んだ壮大なミステリー。7:『賭ケグルイ Bet』(2025年独占配信)監督:サイモン・バリー出演:ミク・マルティノー、アヨ・ソランケ、イヴ・エドワーズ、クララ・アレクサンドロワ、 ハンター・カーディナル、アンウェン・オドリスコル、アヴィヴァ・モンジッロ、 ライアン・サザーランド日本の人気漫画を原作とした実写ドラマ。世界中のエリートが集う全寮制学校を舞台に、地下ギャンブルによって学校内のヒエラルキーが決まる様子を描く。そこに現れた謎めいた転校生・ユメコは、その卓越したギャンブルの腕前から強大な権力を持つ生徒会の標的となる。一方、密かに復讐(ふくしゅう)を狙う彼女の存在は、学校の現状を根底から覆す可能性を秘めていた。8:『DEVIL MAY CRY』(4月3日独占配信)ショーランナー/クリエイター/エグゼクティブプロデューサー:アディ・シャンカルアニメーションスタジオ:スタジオミールカプコンの人気ゲーム『デビル メイ クライ』が、アディ・シャンカル手がけるアニメシリーズで登場。人間界と魔界をつなぐポータルを開こうと邪悪な力が動き出す。その渦中に立たされるのは、悪魔を退治するデビルハンターを生業とする身寄りのないダンテ。両世界の命運が自分にかかっているなどとはつゆ知らず…。9:『KATRINA: COME HELL AND HIGH WATER(原題)』(8月独占配信)エグゼクティブプロデューサー:スパイク・リーハリケーン・カトリーナを前に無防備な状態だったニューオーリンズ。それが政府の組織的な怠慢という人為的要因がもたらした悲劇であることや、街を回復不可能なまでに変えてしまうほどのカトリーナの深刻な影響について、シリーズを通して描く。あれから20年を経て、当事者の口から詳細に語られる恐怖と逆境を乗り越えた喜び、愛する街の未来を見つめるニューオーリンズの人々の姿を映し出す。未公開映像を通してカトリーナの凄まじさや堤防決壊の余波、難航を極めた街の復旧についても明かしていく。10:『ザ・レジデンス』(3月20日配信)ショーランナー:ポール・ウィリアム・デイヴィス132 の部屋。157 人の容疑者。1 つの死体。とてつもなく型破りな1 人の刑事。散々な結果に終わったある公式晩さん会。ホワイトハウスの上階、下階、そして裏側を舞台に、世界一有名な邸宅で働くさまざまなスタッフが繰り広げる犯人探しを中心に描いた予測不能のミステリー。■人気シリーズ最新シーズンも続々登場11:『モンスターシリーズ 第3弾(仮題)』(2025年独占配信)『ダーマー: モンスター: ジェフリー・ダーマーの物語』の躍進を受けて、ライアン・マーフィーとイアン・ブレナンによる記録的大人気アンソロジーシリーズの追加2作の製作を決定。次回作となる「モンスター」シリーズ第3弾では、チャーリー・ハナム演じるエド・ゲインに焦点を当てる。12:『ブラック・ミラー』シーズン7(2025年独占配信)行き過ぎた妄想、監視デバイスが招く悲劇、そして恐ろしい敵からの決死の逃亡劇。テクノロジーが進化した世界で繰り広げられる、奇妙で不思議な物語たち。チャーリー・ブルッカーのダークで風刺的なアンソロジーシリーズが、SFアドベンチャー「宇宙船カリスター号」の続編を含む6つの新エピソードをひっさげて帰ってくる。13:『ザ・ディプロマット』シーズン3(2025年独占配信)駐英米国大使に就任することになったエリート外交官のケイト・ワイラー(演:ケリー・ラッセル)。国や国際情勢が危機的な局面を迎えるなか、あまり得意とはいえない世間の注目を集めるような任務に挑むことになったケイト。そこから、彼女の結婚生活と外交官としての将来を根底から揺るがす事態に発展し…。14:『FUBAR』シーズン2(2025年独占配信)アーノルド・シュワルツェネッガーが共演のモニカ・バルバロとともに、凄腕スパイとしてアクションに挑むコメディシリーズ。あと少しで引退を迎えるはずだったベテランCIA 工作員ルーク・ブルンナー。図らずも工作員として活動していた娘を最後の任務で救出したルークは、再び工作員として新たな敵と対峙(たいじ)することに。世界滅亡を目論むその相手とは、ルークの昔の恋人だった。もっとも、彼女が一番に狙っているのはルークの人生の破滅だった…。■フィナーレ(最終シーズン)を迎える人気シリーズ15:『コブラ会』シーズン6(パート3)(2月13日独占配信)名作映画『ベスト・キッド』の続編となるドラマシリーズ。憎き宿敵。対立する道場。新勢力。ウエストバレー高校時代からのライバル、ダニエルとジョニーが再び火花を散らす。世界大会の衝撃的な結末を受け、道場の内外で先の見えない未来に直面するミヤギ道とコブラ会はそれぞれの過去とも向き合わざるを得なくなる。1984年のオールバレー空手大会の出来事から40年近い時が経った今、すべてはこの問題につながっているのだった。16:『YOU ー君がすべてー』シーズン5(4月24日独占配信)好きになった女性に近づくためなら手段を問わないサイコパスの計算高さにハマり、一気見する人が続出中のロマンティックスリラー。マドレ・リンダという平和な郊外の町で、結婚生活を送るジョーとラブ。赤ちゃんも生まれ幸せそうに見える2人だが、かつての衝動は完全に消えたわけではなかった。果たし、ジョーに審判の日は訪れるのか?終焉を迎えるシーズン5で、ジョーの運命の行く末を目撃することになる。以上のほかにも、話題の新作から、大人気シリーズの最新シーズン、さらには待望の最終シーズンまで、あらゆるジャンルの作品の配信を予定している。