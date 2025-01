『美女と野獣』『アラジン』のディズニーが、『白雪姫』を新たなミュージカル版として実写映画化!

そのプレミアム吹替版声優が吉柳咲良さんに決定しました。

ディズニー映画『白雪姫』プレミアム吹替版声優

公開日:2025年3月20日(木・祝)

ディズニー初の長編映画であり、世界初のカラー長編アニメーションでもある『白雪姫』

1937年に発表されてから今日に至るまで、ヒロインの白雪姫は“世界で最も長く”愛され続けているディズニープリンセスであり、純粋で美しい心を持つ彼女の魅力は、時を超えてさらに輝きを増す。

誰もが優しさを求める今だからこそ、白雪姫はスクリーンに蘇るー

雪のように純粋な心を持つ白雪姫の願いは、かつてのような人々が幸せに暮らす希望に満ちた王国。

だが、外見の美しさと権力に執着する邪悪な女王によって、王国は闇に支配されていた。

女王は、白雪姫の“本当の美しさ”に嫉妬し、彼女の命を狙うが、不思議な森で出会った7人のこびとたちや、城の外の世界へいざなってくれたジョナサンに救われる。

誰もが希望を失いかけた時、仲間たちと力を合わせ、白雪姫の優しさが起こした素晴らしい奇跡とは…?

白雪姫役には、『ウエスト・サイド・ストーリー』でゴールデングローブ賞主演女優賞に輝き、抜群の歌唱力を誇るレイチェル・ゼグラー。

ディズニーヴィランズの中でも人気を誇る女王には、『ワイルド・スピード』シリーズや『ワンダーウーマン』シリーズのガル・ガドット。

また、監督に『アメイジング・スパイダーマン』『(500)日のサマー』のマーク・ウェブ、脚本に『バービー』を監督したグレタ・ガーウィグという今のハリウッドを牽引する才能がタッグを組みました。

さらに、ディズニー・マジックに欠かせないのが、心に残る音楽の数々。

アニメーション版の珠玉の楽曲に加え、『ラ・ラ・ランド』『グレイテスト・ショーマン』のパセク&ポールによる新曲が、驚きと感動に満ちたディズニー・ミュージカルを誕生させます。

3月20日(木・祝)より全国劇場にて公開する『白雪姫』。

今回、雪のように純粋な心をもつ優しさに満ちたプリンセス、白雪姫のプレミアム吹替版声優が決定しまいた。

『美女と野獣』『アラジン』『リトル・マーメイド』に続き、2025年最も注目の若手スターが白雪姫役に決定!

これまで実写版のディズニープリンセスの吹替と言えば、『シンデレラ』では高畑充希さん(シンデレラ役)、『美女と野獣』では昆夏美さん(ベル役)、『アラジン』では木下晴香さん(ジャスミン役)、『リトル・マーメイド』では豊原江理佳さん(アリエル役)が務め、圧倒的な歌唱力と高い演技力を持つ俳優が担当してきました。

本作のキャスティングにも期待が高まる中、ついに白雪姫役のプレミアム吹替版声優が決定!

ミュージカルやドラマなど活躍が目覚ましく2025年最も注目を集めている若手俳優の一人である吉柳咲良さんが、最も長く愛され続けているディズニープリンセス白雪姫役に決定しました。

本作は「ラ・ラ・ランド」「グレイテスト・ショーマン」の作曲家による新曲も含めた「白雪姫」の新たなミュージカル版で、主人公の白雪姫を、スティーブン・スピルバーグによる「ウエスト・サイド・ストーリー」で3万人のオーディションから主役のマリア役を射止め、ゴールデングローブ賞主演女優賞を受賞したレイチェル・ゼグラーが演じています。

幼いころから歌手になることが夢だったという吉柳さんは、ミュージカル「ピーター・パン」の10代目ピーター・パン役に抜擢され女優デビュー。

ミュージカル「ロミオ&ジュリエット」でのジュリエット役や、NHK連続テレビ小説「ブギウギ」での歌唱シーンやTBS日曜劇場「御上先生」への出演も大きな話題となっています。

今後は舞台「リンス・リピートーそして、再び繰り返すー」(4月17日〜@紀伊國屋サザンシアターTAKASHIMAYA)の出演も控えています。

また、ソロアーティストとしてもデビューするなど高い歌唱力が評価されています。

ホリプロタレントスカウトキャラバン「PURE GIRL 2016」で、タイトルにもあるその“純粋さ”を発揮し、歴代最年少タイとなる12歳でグランプリを受賞した吉柳さんの「純粋さ」や「優しさ」、「仲間の存在」を大事にしているという価値観は、雪のように純粋な心をもち、優しさに満ちた白雪姫のキャラクター性にもまさに通じるものとなっており、オーディションの結果、見事白雪姫役を射止めました。

高い演技力と歌唱力が求められる役柄だけに、実力と実績を備える吉柳さんが演じる白雪姫に、期待が高まります。

吉柳咲良さんコメント

どうしても受かりたかったので、素直にとても嬉しかったです!

本当ですか!?と思わず声が出てしまいました。

やっぱりどうしても受かりたかったので、素直にとても嬉しかったですし、すごくほっとしました。

と喜びと同時に、安堵もしたとのこと。

念願の白雪姫役ということで、

歌がとても重要になってくると思っていたので、ボイストレーニングをして音域を自分で色々試しました

と歌のトレーニングを重点的に行いオーディションに臨んだと語るように、楽曲への思いは強く、今回の実写版の楽曲も

全部好きで歌を聴いていますけど、やっぱりメイン曲(「Waiting On A Wish(原題)」)は白雪姫の心の葛藤とか、大きく成長するための想いみたいなものが曲にも表れていて、音楽的にもすごく素敵に作られているので、初めて聴いたときは感動しましたし、聴いていて勇気をもらえるので、一番好きです。

と語りました。

そして、

お部屋を掃除する時、動きたくないなと思った時に、『白雪姫』の楽曲を一回口ずさんでみるとちょっとやる気になって、楽しい気持ちでお掃除できる

と、劇中歌「口笛ふいて働こう」のワンフレーズを口ずさみながら、『白雪姫』の楽曲はすでに生活の一部になっている、ということも笑顔で明かしてくれました。

また、白雪姫を演じるレイチェル・ゼグラーの歌声について、

どう表現していいのか私の語彙力ではちょっと表せないぐらい凄くて、初めて聞いたときに一瞬で心奪われました。

力強さから柔らかさまで繊細に表現されていて、絶対に楽曲を映画館で聴きたいって思ったくらい歌声が心に響いたので、レイチェルさんの声量や表現を汲み取れるように、めちゃくちゃ聞きました。

とそのレベルの高さに圧倒されたと、素直な思いを打ち明けました。

可愛らしくて優しくて他人想い、心が綺麗でピュアなところに加えて芯がちゃんとある。

可愛らしさと凛とした姿どちらもある人物だからこそ、皆が愛すべきキャラクターになっているのかなと思います。

と、世界で最も長く愛されてきたプリンセス白雪姫の魅力について自身の考えを語ってくれた吉柳さん。

そんな白雪姫を演じるにあたり、

白雪姫の中の成長や優しさから強さまで、すごく繊細に表現していかなければいけないという覚悟を持って、沢山考えていっぱい練習もしてきました。

なにより歌が全曲すごく素敵だと思うので、シーンごとに使われている音の違いをぜひ楽しんでいただきながら、この白雪姫の世界を堪能してもらえたらと思います。

と強い覚悟をもって精一杯演じていく、と意気込みを明かしてくれました。

プレミアム吹替版特報映像

吉柳咲良さんの美しい歌声が響き渡るプレミアム吹替版特報映像&幼い頃に夢見ていた、白雪姫役に抜擢されたプリンセスストーリーを描く発表映像が解禁!

昨年9月に公開され大きな反響を呼んだ、特報映像のプレミアム吹替版が初解禁されました。

アニメーション版でもお馴染みの楽曲「口笛ふいて働こう」のワンフレーズを歌う、吉柳さんの歌声も披露されています。

あわせて今回解禁される発表映像は、スポットライトに照らされ、奇跡を待っているかのように座っている白雪姫のドレスに身をまとった吉柳さんの姿から始まります。

やがて立ち上がり、目を閉じると、自身がここまで歩んできた道のりを思い起こすかのように、幼い頃から夢見ていたプリンセスへの想いとともに、吉柳さんの幼少期や事務所オーディション、過去に出演したミュージカルのシーンが次々とフラッシュバックするー。

そして、これまでの経験を勇気に変え、何かを決意したかのようにゆっくりと正面を向き力強く瞳を開け、「白雪姫」として力強く歩き出す吉柳さんの姿がドラマチックに描かれています。

まさに、吉柳さんが白雪姫役に決定するまでのプリンセスストーリーを描いたような映像となっています。

ディズニー実写映画『白雪姫』は、2024年3月20日より公開です☆

ディズニー映画『白雪姫』

監督:マーク・ウェブ

脚本:グレタ・ガーウィグ

音楽:パセク&ポール

キャスト:レイチェル・ゼグラー/ガル・ガドット

オリジナル・サウンドトラック:ウォルト・ディズニー・レコード

© 2024 Disney Enterprises, Inc. All Rights Reserved.

