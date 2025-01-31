３０日の主要国際商品市況
・ＮＹ原油先物期近（ＷＴＩ）
１バレル＝７２．７３ドル（＋０．１１ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝２８４５．２ドル（＋５１．７ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝３２３６．４セント（＋１１０．０セント）
・シカゴ小麦先物期近
１ブッシェル＝５６６．５０セント（＋４．００セント）
・シカゴコーン先物期近
１ブッシェル＝４９０．２５セント（－６．７５セント）
・シカゴ大豆先物期近
１ブッシェル＝１０４４．００セント（－１６．５０セント）
・ＣＲＢ指数
３０６．３９（－１．２０）
出所：MINKABU PRESS
１バレル＝７２．７３ドル（＋０．１１ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝２８４５．２ドル（＋５１．７ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝３２３６．４セント（＋１１０．０セント）
・シカゴ小麦先物期近
１ブッシェル＝５６６．５０セント（＋４．００セント）
・シカゴコーン先物期近
１ブッシェル＝４９０．２５セント（－６．７５セント）
・シカゴ大豆先物期近
１ブッシェル＝１０４４．００セント（－１６．５０セント）
・ＣＲＢ指数
３０６．３９（－１．２０）
出所：MINKABU PRESS