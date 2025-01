結成25周年&メジャーデビュー20周年イヤーとなるPerfumeが2月7日、新曲「Human Factory - 電造人間 -」を配信リリースすることが発表となった。同楽曲は同日公開の阿部寛主演映画『ショウタイムセブン』の主題歌となるものだ。新曲「Human Factory - 電造人間 -」は、“飼い慣らされた猫”という歌詞が、映画劇中で主人公の折本が自身の意思に反して大事件に巻き込まれていく姿とも通ずる。映画のストーリーを連想させるシリアスな歌詞に、タイトなビートと煌びやかなメロディがマッチしたPerfumeらしいダンスナンバーだ。振付では、飼いならされた猫を“猫がネクタイを締める振付”で表現した。

■新曲「Human Factory - 電造人間 -」



2025年2月7日(金)配信リリース※映画『ショウタイムセブン』主題歌■映画『ショウタイムセブン』主題歌2025年2月7日(金)全国公開(c)2025『ショウタイムセブン』製作委員会配給:松竹 アスミック・エース原作:The film “The Terror, Live” written and directed by Kim Byung-woo, and produced and distributed by Lotte CultureWorks Co., Ltd. and Cine2000▼クレジット出演:阿部寛竜星涼 生見愛瑠前原瑞樹 平原テツ 内山昂輝 安藤玉恵 平田満井川遥 吉田鋼太郎監督/脚本:渡辺一貴主題歌:Perfume 「Human Factory - 電造人間 -」(UNIVERSAL MUSIC JAPAN)▼ストーリー午後7時。ラジオ番組に1本の電話。直後に発電所で爆破事件が起こる。電話をかけてきた謎の男から交渉人として指名されたのは、ラジオ局に左遷された国民的ニュース番組「ショウタイム7」の元人気キャスター・折本眞之輔。突如訪れた危機を番組への復帰チャンスと捉え、生放送中のスタジオに乗り込み、自らがキャスターとして犯人との生中継を強行する。しかし、そのスタジオにも、既にどこかに爆弾がセットされていたのだった。一歩でも出たら即爆破という中、二転三転しエスカレートする犯人の要求、そして周到に仕掛けられた思いもよらない「罠」の数々。なぜ、折本は指名されたのか?犯人の正体と本当の目的とは?折本のすべての発言が生死を分ける。その極限状態がリアルタイムに全国民に拡散されていく。・公式X:@showtime7_movie・公式Instagram:@showtime7_movie・公式TikTok:@showtime7_movie