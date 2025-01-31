¡ã°Ï¸ë¡äÛÉ·é¶åÃÊ¤ÎÈ¿Â§Éé¤±¤ËÅÜ¤Ã¤¿Ãæ¹ñ¡¡¡Ö´Ú¹ñÂç²ñÉÔ»²²Ã¡×
ÛÉ·é¶åÃÊ¡Ê£²£¸¡Ë¤¬£²£³Æü¤Î£Ì£ÇÇÕ´ý²¦Àï·è¾¡ºÇ½ª¶É¤Ç¡Ö´þ¸¢Éé¤±¡×¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢Ãæ¹ñ°Ï¸ë³¦¤¬¾µÉþ¤»¤º¡¢´ÚÃæ¤Î°Ï¸ë¸òÎ®¤¬ºÇÂç¤Î´íµ¡¤ò·Þ¤¨¤¿¡£Ãæ¹ñ°Ï´ý¶¨²ñ¤Ï£²£¸Æü¡¢´Ú¹ñ¤Ç£²·î£¶Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ëÀ¤³¦°Ï¸ëÂç²ñ¡ÊÂè£±²ó¥½¥Ñ¥ë¥³¥µ¥Î¥ëÀ¤³¦ºÇ¹â´ý»Î·èÄêÀï¡Ë¤Ë»²²Ã¤·¤Ê¤¤¤ÈÀë¸À¤·¤¿¡£
ÛÉ·é¶åÃÊ¤Ï£²£³Æü¡¢´Ú¹ñ´ý±¡¼çºÅ¤Î£Ì£ÇÇÕ´ý²¦Àï·è¾¡Âè£³¶É¤Ç»à¤ËÀÐ¡Ê¸ëÈ×¤«¤é¼è¤Ã¤¿ÀÐ¡Ë´ÉÍýµ¬Äê¤òÇË¤Ã¤Æ¿³È½¤Î·Ù¹ð¤ò¼õ¤±¤ë¤ÈÈ¿È¯¤·¤¿¡£ºòÇ¯£±£±·î¤Ë´Ú¹ñ´ý±¡¤¬¿·Àß¤·¤¿»à¤ËÀÐ´ÉÍýµ¬Äê¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¼è¤Ã¤¿ÀÐ¤ÏÉ¬¤º¸ë¿Ú¤Î¥Õ¥¿¤Î¾å¤ËÃÖ¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£»à¤ËÀÐ¤ò¿ô¤¨¤ë´Ú¹ñ¤Î°Ï¸ë¤È°ã¤¤¡¢¸ëÈ×¤ÎÀÐ¤À¤±¤ò¿ô¤¨¤ëÃæ¹ñ¤Î°Ï¸ë¤Ï»à¤ËÀÐ´ÉÍýµ¬Äê¤¬¤Ê¤¤¡£
¤³¤ÎÆü¡¢ÛÉ·é¶åÃÊ¤Ï¼è¤Ã¤¿ÀÐ¤ò¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Î¾å¤ËÃÖ¤¤¤Æ·Ù¹ð¤ò¼õ¤±¤¿¡£È¿Â§Àë¸À¤Ë½¾¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿ÛÉ·é¶åÃÊ¤ÏÂÐ¶É¤òºÆ³«¤»¤º´þ¸¢Éé¤±¤¬·èÄê¤¹¤ë¤È¡¢Ãæ¹ñ°Ï´ý¶¨²ñ¤Ï¤³¤ì¤òÇ§¤á¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦À¼ÌÀ¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£Ãæ¹ñÁª¼êÃÄ¤Ï·è¾¡ºÇ½ª¶É¤ÎÍâÆü¤Î¼ø¾Þ¼°¤Ë¤â½ÐÀÊ¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£½àÍ¥¾¡¾Þ¶â£±²¯¥¦¥©¥ó¡ÊÌó£±£°£¶£°Ëü±ß¡Ë¤ò¼õ¤±¤ëÛÉ·é¶åÃÊ¤Î»Ñ¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
£Ì£ÇÇÕ°Ê¹ß¡¢»öÂÖ¤Ï¤µ¤é¤Ë°²½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Ãæ¹ñ°Ï´ý¶¨²ñ¤Ï£²£µÆü¡¢ÆÍÁ³¡¢Ãæ¹ñ°Ï¸ë¥ê¡¼¥°¤Ë³°¹ñ¿Í´ý»Î¤Ï»²²Ã¤Ç¤¤Ê¤¤¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£ºòµ¨¤Ï´Ú¹ñ´ý»Î£²£°¿Í¤Û¤É¤¬Ãæ¹ñ°Ï¸ë¥ê¡¼¥°¤Ë³°¹ñ¿Í´ý»Î»ñ³Ê¤Ç½Ð¾ì¤·¤¿¡£Â³¤¤¤Æ£²£¸Æü¡¢Ãæ¹ñ°Ï´ý¶¨²ñ¤¬£²·î£¶Æü¤Ë¥½¥¦¥ë¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ëÂè£±²ó¥½¥Ñ¥ë¥³¥µ¥Î¥ëÀ¤³¦ºÇ¹â´ý»Î·èÄêÀï¤Ø¤ÎÉÔ»²²Ã¤òÀë¸À¤·¡¢Âç²ñ¤ÏÌµ´ü±ä´ü¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤³¤ÎÂç²ñ¤Ë¤ÏÛÉ·é¶åÃÊ¤ò¤Ï¤¸¤áÃæ¹ñ´ý»Î£´¿Í¤¬½Ð¾ì¤¹¤ëÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¡£
Ãæ¹ñ¤ËÌá¤Ã¤¿ÛÉ·é¶åÃÊ¤Ï¼«¿È¤Î£Ó£Î£Ó¤Ç¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¤ò¡ÖÀ¤³¦Âç²ñ£¸´§²¦¡×¤«¤é¡ÖÀ¤³¦Âç²ñ£¹´§²¦¡×¤Ë½¤Àµ¤·¤¿¡££Ì£ÇÇÕ¤ÎÍ¥¾¡¼Ô¤Ï¼«Ê¬¤È¤¤¤¦¼çÄ¥¤À¡£¤Þ¤¿ÛÉ·é¶åÃÊ¤Ï£Ó£Î£Ó¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¤Ç¡Ö´Ú¹ñ¤Ç¶þ¿«¤ò¼õ¤±¤¿¡×¤È¤·¡ÖÀäÂÐ¤ËÂÅ¶¨¤·¤Ê¤¤¡×¤ÈÀ¼¤ò¹â¤á¤¿¡£Ãæ¹ñ°Ï¸ë¸µÏ·¤Îæã±ÒÊ¿¶åÃÊ¤Ê¤ÉÃæ¹ñ¥×¥í´ý»Î¤â£Ì£ÇÇÕ¤Î·ë²Ì¤ÏÇ§¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦°Õ¸«¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£
´Ú¹ñ¤ÎÀ¤ÏÀ¤ÏÊ¬¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£´Ú¹ñÂåÉ½¥Á¡¼¥à¤Î¹¿玟¼Ý¡Ê¥Û¥ó¡¦¥ß¥ó¥Ô¥ç¡Ë´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÒÆÁêÔå¡Ê¥Ó¥ç¥ó¡¦¥µ¥ó¥¤¥ë¡Ë¶åÃÊ¤ÎÌ¾ÍÀ¤¬Ã¥¤ï¤ì¤¿¡×¤È¤¤¤¦Î©¾ì¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¤¬¡¢ìäØªÏ¢¡Ê¥Á¥ç¡¦¥Ø¥è¥ó¡Ë¶åÃÊ¤Ï¡Ö¿·µ¬µ¬Â§¤¬µÞ¤¤¤ÇÅ¬ÍÑ¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦ÅÀ¤¬ÀË¤·¤Þ¤ì¤ë¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
´Ú¹ñ´ý±¡¤Ï£²£¸Æü¡¢¡Öº£²ó¤Î·ï¤Ç´Ú¹ñ¤ÈÃæ¹ñ¤¬ÃÛ¤¤¤Æ¤¤¿¿®Íê¤¬Êø¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤òË¾¤à¡×¤È¤¤¤¦ÆâÍÆ¤ÎÎ©¾ì¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿¤Î¤ËÂ³¤¡¢Íè·î£³Æü¤Ë¶ÛµÞ±¿±Ä°Ñ°÷²ñ¤ò³«¤¤¤Æ¼ý½¦°Æ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆµÄÏÀ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤¿¡£