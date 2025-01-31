３１日の主なマーケットイベント

○経済統計・イベントなど



０８：３０ 日・失業率

０８：３０ 日・有効求人倍率

０８：３０ 日・東京都区部消費者物価指数

０８：５０ 日・商業動態統計

０８：５０ 日・鉱工業生産（速報値）

０９：３０ 豪・卸売物価指数

１０：２０ 日・３カ月物国庫短期証券の入札

１０：３０ 日・２年物利付国債の入札

１４：００ 日・新設住宅着工戸数

１６：４５ 仏・消費者物価指数（速報値）

１６：４５ 仏・卸売物価指数

１７：５５ 独・失業率

１７：５５ 独・失業者数

１９：００ 日・外国為替介入実績

２２：００ 独・消費者物価指数（速報値）

２２：３０ 米・単位労働コスト（速報値）

２２：３０ 米・個人所得

２２：３０ 米・個人消費支出

２３：４５ 米・シカゴ購買部協会景気指数

※中国，台湾，香港，ベトナム市場が休場

※日・閣議



○決算発表・新規上場など



決算発表：清水建<1803>，大東建<1878>，東洋水産<2875>，モノタロウ<3064>，ＺＯＺＯ<3092>，塩野義<4507>，第一三共<4568>，特殊陶<5334>，三和ＨＤ<5929>，豊田織<6201>，コマツ<6301>，日立<6501>，富士通<6702>，エプソン<6724>，ＴＤＫ<6762>，キーエンス<6861>，デンソー<6902>，レーザーテク<6920>，新電工<6967>，アイシン<7259>，スクリン<7735>，りそなＨＤ<8308>，三住トラスト<8309>，大和<8601>，京成<9009>，ＪＲ西日本<9021>，商船三井<9104>，関西電<9503>，東ガス<9531>，ＳＣＳＫ<9719>，コナミＧ<9766>ほか

※海外企業決算発表：シェブロンほか



出所：MINKABU PRESS