殺人鬼アート・ザ・クラウンが巻き起こす惨劇を描いた人気ホラー映画『テリファー』シリーズ第4作が進行していることが明らかとなった。続編ではアート・ザ・クラウンのオリジンがついに明かされるという。

『テリファー』シリーズは、残虐なグロ描写で人気のスプラッタホラー映画。白塗りの顔にピエロメイクを施した殺人鬼アート・ザ・クラウンが、人々を無慈悲に襲う恐怖を描く。

前3作で監督・脚本を務めたダミアン・レオーネがを更新し、「『テリファー4』、脚本:ダミアン・レネーネ」とプリントされ、血飛沫が散った脚本の表紙を投稿。「誕生日のお祝いをありがとう。お返しにプレゼントをあげよう!『テリファー4』の脚本が進行中で、これまでで最も壮大かつスリリング、汚らわしくて恐ろしく、感情に迫る完全に満足のいく結末になりそうだ。P.S.:ついにアートのオリジンを明かすよ」と、ファンに向けてメッセージを送っている。

