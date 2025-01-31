¡Ö¥Ç¥¢¥Ç¥Ó¥ë¡×¤³¤³¤¬¥¢¥Ä¤¤¤èÌ¾¾ìÌÌ5Áª ¨¡ ¥Þー¥Ù¥ë»Ë¾åºÇ¤âË½ÎÏÅª¤Ç¥Ïー¥É¤ÊËÜµ¤¥É¥é¥Þ¤ò¸ì¤ê¤¿¤¤
2025Ç¯3·î5Æü¤Ë¤ÇÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¥Þー¥Ù¥ë¡¦¥É¥é¥Þ¡Ö¥Ç¥¢¥Ç¥Ó¥ë¡§¥Üー¥ó¡¦¥¢¥²¥¤¥ó¡×¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ËÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ö¥Ç¥¢¥Ç¥Ó¥ë¡×Á´3¥·ー¥º¥ó¤ò´Ñ¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¡¢¤¢¤ë¤¤¤ÏÉü½¬¤·¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦Êý¤âÂ¿¤¤¤Ï¤º¡£1¥·ー¥º¥ó¤¢¤¿¤ê13ÏÃ¤¢¤ê¡¢³ÆÏÃ1»þ´Ö¶á¤¯¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤Ê¤ê¤ËÄ¹¤¤Æ»¤Î¤ê¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡£
¥¨¥Ô¥½ー¥É¤ä¥·ー¥º¥ó¤´¤È¤ÎÍ×ÅÀ¤òÀ°Íý¤·¤¿¤Þ¤È¤áµ»ö¤âÌò¤ËÎ©¤Ä¤À¤í¤¦¤¬¡¢¡Ö¥Ç¥¢¥Ç¥Ó¥ë¡×¤Ë´Ø¤·¤Æ¤ÏÈó¾ï¤Ë¸«±þ¤¨¤¬¤¢¤ë·æºî¥É¥é¥Þ¤À¤«¤é¡¢¤È¤Ë¤«¤¯ÉáÄÌ¤Ë´Ñ¤ÆÍß¤·¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤â¤¢¤ë¡£¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢É®¼Ô¤¬¡Ö¥Ç¥¢¥Ç¥Ó¥ë¡×Á´3¥·ー¥º¥ó¤ÎÃæ¤«¤éÆÈÃÇ¤ÈÊÐ¸«¤ÇÁª¤ó¤À¡¢ÀäÂÐ¤Ë¤³¤Î¥·ー¥ó¤Ï¥¹¥´¤¤¤¾¤È¤¤¤¦·ã¿ä¤·Ì¾¾ìÌÌ5¤Ä¤ò¤´¾Ò²ð¤¹¤ë¡£¤¢¤Ê¤¿¤Î´Õ¾Þ°ÕÍß¤òÁß¤Î©¤Æ¤ëÆÃ½¸¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤Ð¹¬¤¤¤À¡£
¤³¤Îµ»ö¤Ç¤Ï¡¢¶ñÂÎÅª¤Ê¥·ー¥ó¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¤È¤¤¤¦À¼Á¾å¡¢Êª¸ì¤ÎÆâÍÆ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¥Í¥¿¥Ð¥ì¤ËÁêÅö¤¹¤ëÆâÍÆ¤â´Þ¤Þ¤ì¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡Ê1¡Ë¥·ー¥º¥ó1 Âè13ÏÃ¡Ö¥Ç¥¢¥Ç¥Ó¥ë¡×¥Ç¥¢¥Ç¥Ó¥ë½éÊÑ¿È VS ¥¥ó¥°¥Ô¥ó¤Î»àÆ®
¡ÈºÇ½ªÏÃ¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤¬¥·¥êー¥º¥¿¥¤¥È¥ë¤Ë¤Ê¤ë¤È¥¢¥Ä¤¤¡É¤È¤Ï¾¯Ç¯Ì¡²è¤ä¥¢¥Ë¥á¤Ç¤è¤¯¸ì¤é¤ì¤ë¥È¥Ô¥Ã¥¯¡£¤Þ¤µ¤Ë¡Ö¥Ç¥¢¥Ç¥Ó¥ë¡×¤Ï¤½¤ì¤Ç¤¢¤ë¡£¥·ー¥º¥ó1¤ÎºÇ½ªÏÃ¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤Ï¥º¥Ð¥ê¡Ö¥Ç¥¢¥Ç¥Ó¥ë¡×¡£¤µ¤é¤Ë¤¶¤Ã¤¯¤ê¸À¤¨¤Ð¡¢¼ç¿Í¸ø¥Þ¥Ã¥È¡¦¥Þー¥É¥Ã¥¯¤¬¥Ç¥¢¥Ç¥Ó¥ë¤Î¥Õ¥ë¥³¥¹¥Á¥åー¥à¤Ë¡ÈÊÑ¿È¡É¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¤³¤ÎºÇ½ªÏÃ¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¤¬½é¤Ê¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£¥¢¥Ã¥Ä～¡ª
ÌÕÌÜ¤ÎÊÛ¸î»Î¤Ç¤¢¤ë¼ç¿Í¸ø¥Þ¥Ã¥È¡¦¥Þー¥É¥Ã¥¯¤¬¼¹Ç°Åª¤ËÀï¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¤¢¤é¤æ¤ë±¢ËÅ¤Ç¥Ë¥åー¥èー¥¯¤òÎ¢¤«¤é»ÙÇÛ¤¹¤ë¼Â¶È²È¥¦¥£¥ë¥½¥ó¡¦¥Õ¥£¥¹¥¯¡£¼«¿È¤ÎÌîË¾¤Î¤¿¤á¤Ëºá¤Ê¤¿Í¡¹¤Î¹¬¤»¤òÍÆ¼Ï¤Ê¤¯Ã¥¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢É½¤Ç¤Ï»üÁ±²È¥Å¥é¤·¤ä¤¬¤ë¶²¤í¤·¤¤µð´ÁÃË¤À¡£
¥Þー¥É¥Ã¥¯¤Ï¤½¤ì¤Þ¤Ç¡¢¹õ¥·¥ã¥Ä¤Ë¹õ¥Ð¥ó¥À¥Ê¤òÈï¤Ã¤¿Â¨ÀÊ¤Î°áÁõ¤Ç³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ÀïÆ®¤¬·ã²½¤¹¤ëÃæ¤ÇËÉ¶ñ¤ÎÉ¬Í×¤ËÇ÷¤é¤ì¤ë¡£ºÇ½ªÏÃ¤Ç¤³¤Î¥¹ー¥Ä¤¬´°À®¤¹¤ë¤È¡¢Á´13ÏÃ¤Î¥·ー¥º¥ó¤ÎÃæ¤Ç¤Ä¤¤¤ËÃåÍÑ¤·¤Æ¤ªÈäÏªÌÜ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¥¯¥é¥Þ¥Ã¥¯¥¹¤â¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¤Î¥ªー¥é¥¹¥Ð¥È¥ë¤À¡ª¡Ö¥Þー¥Ù¥ë¡¿¥Ç¥¢¥Ç¥Ó¥ë¡×¥Ç¥£¥º¥Ëー¥×¥é¥¹¤Ë¤ÆÆÈÀêÇÛ¿®Ãæ (C) 2025 MARVEL.
¡È¥·¥ó¡¦¥Ç¥¢¥Ç¥Ó¥ë¡É¤È¤Ê¤Ã¤¿¥Þー¥É¥Ã¥¯¤Ï¥Òー¥íー¤Î¥³¥¹¥Á¥åー¥à¤Ç¤Ä¤¤¤Ë½ÉÅ¨¤ÎÁ°¤Ë»Ñ¤ò¸«¤»¤ë¡£¥º¥É¥ó¡¢¥É¥ó¡ª¿´Â¡¤ò·ý¤ÇÃ¡¤¯·ã½Å¥µ¥¦¥ó¥É¤È¶¦¤Ë¡¢¥«¥á¥é¤Ï²¼¤«¤éÀú¤ê¡¢°ÇÌë¤Î¥Ç¥¢¥Ç¥Ó¥ë¿Î²¦Î©¤Á¤ò±Ç¤·½Ð¤¹¡£¡Ö¥Ç¥¢¥Ç¥Ó¥ë¤¬°ìÈÖ¥«¥Ã¥³¤è¤¯¸«¤¨¤ë³ÑÅÙ¤Ï¤É¤ì¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦Ìä¤¤¤òÃ¯¤¬¤É¤¦²ñµÄ¤·¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¹Ô¤Ãå¤¯Åú¤¨¤ÏÉ¬¤º¤³¤ì¤Ê¤Î¤À¤È¸À¤ï¤ó¤Ð¤«¤ê¤ÎÆ²¡¹¤¿¤ë¥·¥ç¥Ã¥È¤Ç¤¢¤ë¤Î¤ÇËÜÊÔ¤Ç³ÎÇ§¤·¤ÆÍß¤·¤¤¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î12ÏÃ¢â12»þ´Ö¤Ï¡¢Á´¤Æ¤³¤Î°ì½Ö¤Î¤¿¤á¤Ë¤¢¤Ã¤¿¡£¥¢¥É¥ì¥Ê¥ê¥ó¤¬Á´¿È¤ò¶î¤±½ä¤ë¤È¡¢¤³¤ì¤Ë¸Æ±þ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢½ÉÅ¨¥Õ¥£¥¹¥¯¤¬Ã°ÅÄ¤ÇÍº¶«¤Ö¡£¡Ö¤ªÁ°¤ò»¦¤·¤Æ¤ä¤ë¡ª¡×ÀïÆ®½àÈ÷¤¬¤Ä¤¤¤ËÀ°¤Ã¤¿¥Òー¥íー¤¬¡Ö¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤í¡×¤ÈÅú¤¨¤ë¤È¡¢¿Í´ÖÆùÃÆÆ¬¥Õ¥£¥¹¥¯¤Ï¥ê¥ß¥Ã¥¿ー²ò½ü¤ÇÀä¶«ÆÍ¿Ê¤ò»Å³Ý¤±¤ë¡£
¥Ñ¥ïーÁ´¿¶¤ê¤Î¥Õ¥£¥¹¥¯VSÎ©ÂÎµ¯Æ°¥¢¥¯¥í¥Ð¥Ã¥È¤Î¥Ç¥¢¥Ç¥Ó¥ë¤Ë¤è¤ëÀïÆ®¤Î·ã¤·¤µ¤Ï¡¢²ÈÂ²¤ß¤ó¤Ê¤Ç³Ú¤·¤á¤ëVFXËþºÜ¤Î´«Á±Ä¨°¥Òー¥íーºîÉÊ¤Î¤½¤ì¤È¤Ï¤Þ¤ë¤Ç°ã¤¦¡£ÁÇ´é¤Îµð´Á¥Õ¥£¥¹¥¯¤Ï¡Ö¤É¤¢¤¢¤¢¤¢¤¢¡ª¡×¡ÖÍè¤¤¤è¡ªÍè¤¤¤è¥ª¥é¡ª¡×¤È¶«¤Ó¤ÃÊü¤·¤Ç¡¢Ê¤ÌÌ¤Î¥Ç¥¢¥Ç¥Ó¥ë¤Ï¿·Æþ¼ê¤·¤¿¥¹¥Æ¥Ã¥¤Ç¥Ð¥Ã¥³¥ó¥Ð¥Ã¥³¥ó¤ËÁê¼ê¤ò¥¿¥³²¥¤ê¡£¥ëー¥ë¤âÎÑÍý¤â¤«¤Ê¤°¤ê¼Î¤Æ¤¿¤³¤Î¥Ç¥¹¥Þ¥Ã¥Á¤Ï¡¢¤½¤³¤é¤ÎÃÏ²¼³ÊÆ®µ»¤â¥ê¥ó¥°¤ò¾ö¤àµ¤Ç÷¤Ç¤¢¤ë¡£
°Å¤¤Î¢Ï©ÃÏ¤Ç·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤ë»àÆ®¤Ï¡¢¤â¤Ï¤ä¤É¤Ã¤Á¤¬¥Òー¥íー¤Ç¤É¤Ã¤Á¤¬¥ô¥£¥é¥ó¤Ê¤Î¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡£¥Õ¥£¥¹¥¯¤ÎÊý¤Ï¤Ï¤Ã¤¤ê¤È»¦¿Í¤ËÄ©¤àÎ©¤Á²ó¤ê¤Ç¤¢¤ê¡¢¥Ç¥¢¥Ç¥Ó¥ë¤ÎÊý¤Ï¶¸µ¤¤ÈÉü½²¤ò¤âÕÔ¤ó¤ÀÀµµÁ¤ò°ø±ï¤ÎÁê¼ê¤ËÎÏÇ¤¤»¤ËÃ¡¤¤Ä¤±¤ë¡£¤³¤ÎÀïÆ®¤Ï¥Ç¥¢¥Ç¥Ó¥ëÃÂÀ¸¤Î½Ö´Ö¤Ç¤¢¤ê¡¢Èà¤Î¾×Æ°¤È·ì¤Ë°î¤ì¤¿Àï¤¤¤Î¿·¤¿¤Ê¸¶ÅÀ¤Ç¤â¤¢¤ë¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢Æó¿Í¤Î·ãÀï¤Ï¥·ー¥º¥ó3¤Ç¤µ¤é¤Ëµ¤¤¬¶¸¤Ã¤¿¤è¤¦¤ÊÎÎ°è¤ËÇ¾Å·¤«¤éÆÍ¤Ã¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¯¤«¤é¡¢¤³¤ì¤Ç½ª¤ï¤ê¤À¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤±¤Ê¤¤¡£
¤È¤³¤í¤ÇºÇ½ªÏÃ¥¯¥é¥Þ¥Ã¥¯¥¹¤Ë·Ò¤¬¤ë¥Õ¥£¥¹¥¯¤Î¸îÁ÷¥·ー¥ó¡£ÌÀ¤é¤«¤Ë¤ÎDC±Ç²è¡Ø¥Àー¥¯¥Ê¥¤¥È¡Ù¡Ê2008¡Ë¤Î¥Èー¥ó¤ËÂç¤¤Ê±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¤Î¤ÏÉ®¼Ô¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ï¤º¡Ê¥·¥êー¥ºÄÌ¤¸¤Æ¤½¤¦¤Ê¤Î¤À¤¬¡¢¤³¤Î¥·ー¥ó¤ÏÆÃ¤Ë¤À¡Ë¡£¥¹¥³¥¢¤âÄ¾·Ï¤Î¶ÛÇ÷¤Î¶ÊÄ´¤Ç¡¢¥Ø¥Ã¥É¥Õ¥©¥ó¤ÇÂç²»ÎÌ»ëÄ°¤¹¤ì¤Ð¸ÝËì¤´¤È¥Ó¥ê¥Ó¥êÍÉ¤ì¤ë¡£¥Ð¥Á¥Ð¥Á¤Ë¥¹¥ê¥ê¥ó¥°¤Ê½Æ·âÀï¤Ï¥Ý¥Ã¥×¤Ç¥Õ¥¡¥Ëー¤Ê¥Þー¥Ù¥ëºîÉÊ¤È¤¤¤¦¤è¤ê¥¢¥ó¥È¥ïー¥ó¡¦¥Õー¥¯¥¢¤Î±Ç²è¤Î¤è¤¦¤Ç¤â¤¢¤ë¡£¤½¤¦¤¤¤¨¤ÐÅö»þ¤Ï¡¢¡ÖDC¤Ï±Ç²è¤¬°Å¤¯¤Æ¥É¥é¥Þ¤¬ÌÀ¤ë¤¯¡¢¥Þー¥Ù¥ë¤Ï±Ç²è¤¬ÌÀ¤ë¤¯¤Æ¥É¥é¥Þ¤¬°Å¤¤¡×¤ÈÈæ³Ó¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤À¡£¡Ê2¡Ë¥·ー¥º¥ó3Âè4ÏÃ¡Ö¥Ö¥é¥ó¥É¥µ¥¤¥Ç¥Ã¥É¡×ÅÁÀâ¤Î11Ê¬¥ï¥ó¥«¥Ã¥È¥¢¥¯¥·¥ç¥ó
¡Ö¥Ç¥¢¥Ç¥Ó¥ë¡×¤ÏÃÏ¤ËÂ¤Ä¤¤¤¿·ã¤·¤¤¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤¬¸«¤É¤³¤í¤À¤¬¡¢Ãæ¤Ç¤â¥·ー¥º¥ó3Âè4ÏÃ¤Ç·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤ëÌó11Ê¬¤Î¥ï¥ó¥«¥Ã¥È¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥·ー¥ó¤ÏÅÁÀâ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤â¤·¤â¤¢¤Ê¤¿¤¬¡Ö¥Ç¥¢¥Ç¥Ó¥ë¡×¤òÌ¤»ëÄ°¤Ç¡¢ËÜµ»ö¤òÆÉ¤ß¤Ê¤¬¤é»ëÄ°¤ò¸¡Æ¤¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ê¤é¡¢¤Þ¤º¤ÏËÜ¥·ー¥ó¤À¤±¤Ç¤âºÆÀ¸¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ì¤Ð¡¢¤³¤Î¥É¥é¥Þ¤¬¤É¤ì¤À¤±ËÜµ¤¤Ç¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤«¡¢°µÅÝ¤µ¤ì¤Ä¤ÄÍý²ò¤Ç¤¤ë¤Ï¤º¤À¡£¥Ç¥£¥º¥Ëー¥×¥é¥¹¤ÇºÆÀ¸¤¹¤ë¾ì¹ç¡¢22Ê¬28ÉÃ¤«¤é33Ê¬13ÉÃº¢¤Ç¤¢¤ë¡£
ÉñÂæ¤Ï·ºÌ³½ê¡£¥Þ¥Ã¥È¡¦¥Þー¥É¥Ã¥¯¤Ï¥¦¥£¥ë¥½¥ó¡¦¥Õ¥£¥¹¥¯¤òÃµ¤ë¤¿¤á¤Ë¿¯Æþ¤·¤¿¤Î¤À¤¬¡¢Á´¤Æ¤Ï¥Õ¥£¥¹¥¯¤Î¼êÃæ¤À¤Ã¤¿¡£¥Ï¥á¤é¤ì¤¿¥Þー¥É¥Ã¥¯¤Ï¿È°ì¤Ä¤Ç¤³¤ÎÍ×ºÉ¤«¤éÃ¦½Ð¤»¤Í¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¥Õ¥£¥¹¥¯¤È¤ÎÅÅÏÃ¤òÀÚ¤ë¤È¡¢ÉÔµ¤Ì£¤Ê¥Ö¥¶ー¤È¶¦¤ËÉô²°¤Î¥É¥¢¤¬¥Ñ¥¿¥ê¤È³«¤¯¡£Ï²¼¤Ë½Ð¤ì¤Ð¡¢´í¸±¤Ê¼ü¿Í¤¿¤Á¤¬¼¡¡¹¤È½±¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£Ä¾Á°¤ËÆæ¤ÎÌôÊª¤òÃíÆþ¤µ¤ì¤ÆÛ¯Û°¤È¤·»Ï¤á¤Æ¤¤¤ë¥Þー¥É¥Ã¥¯¤Ï¡¢¥Õ¥é¤Ä¤¤Ê¤¬¤é¤â¤³¤ÎÀäÂÐÉÔÍø¾õ¶·¤òÀ¸¤±ä¤Ó¤Í¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£
¤³¤Î·ã¤·¤¯¤ÆÊ£»¨¤Ê¥¹¥¿¥ó¥È¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤Ï11Ê¬¤â¤Î´Ö¡¢°ìÅÙ¤â»ß¤Þ¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢»ß¤Þ¤Ã¤Æ¤ë²Ë¤Ê¤É¤Ê¤¯¡¢ÄÌ¤·¤ÇÅ¸³«¤µ¤ì¤ë¡£ÅÓÃæ¤Ç¥Ç¥¢¥Ç¥Ó¥ë¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ëÀÖ¿§¤Î¥¢¥éー¥È¤¬ÅÀÌÇ¤·¤¿¤ê¡¢¾Ë±ìÃÆ¤ä²Ð±êÉÓ¤¬Åê¤²¹þ¤Þ¤ì¤¿¤ê¤È¥®¥ß¥Ã¥¯¤â¤¢¤ë¤Û¤«¡¢¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¥»¥ê¥Õ¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤â¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£¡Ö¥Ç¥¢¥Ç¥Ó¥ë¡×¥¢¥¯¥·¥ç¥ó±é½Ð¤Î¥È¥ìー¥É¥Þー¥¯¤Ç¤â¤¢¤ë¡Ö¶¹¤¤Ï²¼¤Ç¤ÎÀïÆ®¡×¤¬ËÜÎÎ¤òÈ¯´ø¤¹¤ë¥·ー¥¯¥¨¥ó¥¹¤Ç¤â¤¢¤ë¡£±ÇÁü¤Ï¶Ë¤á¤ÆÄ¾´¶Åª¤À¤¬¡¢¤½¤ÎÎ¢¤Ç¤ÏÁ´¤Æ¤¬åÌÌ©¤Ë·×»»¤µ¤ì¤¿¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÇÆ°¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¹¥¿¥ó¥È¥Ñー¥½¥ó°ì¿Í°ì¿Í¤ÎÆ°¤¤äÇÛÃÖ¡¢Æ°Àþ¡¢¥«¥á¥é¥ïー¥¯¡¢¿§¤ä±ì¤ò»È¤Ã¤¿±é½Ð¤¬Á´¤Æ´°àú¤Ë¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¥¯¥ê¥¹¡¦¥Ø¥à¥º¥ïー¥¹¼ç±é¤Î¥¢¥¯¥·¥ç¥ó±Ç²è¡Ø¥¿¥¤¥éー¡¦¥ì¥¤¥¯ -Ì¿¤ÎÃ¥´Ô-2¡Ù¡Ê2023¡Ë¤Ç¤â·ºÌ³½ê¤ÇÍðÆ®¤·¤Ê¤¬¤é¤ÎÃ¦½Ð¤ò¥ï¥ó¥«¥Ã¥ÈÄ´¤ÇÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£³¤³°¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤Ç¤â¡¢¤³¤Î2ºî¤ÎÀ¸¡¹¤·¤¤¥ï¥ó¥«¥Ã¥È¥·ー¥ó¤ÎÀº¿ÀÅª¤Ê¶¦ÄÌÀ¤¬¸ì¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ê3¡Ë¥·ー¥º¥ó3Âè5ÏÃ¡Ö¥¶¡¦¥Ñー¥Õ¥§¥¯¥È¡¦¥²ー¥à¡×ÉñÂæ±é½ÐÉ÷¡¢¥Ý¥¤¥ó¥Ç¥¯¥¹¥¿ー·à¾ì
¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Î½Ð¼«¤ò¸ì¤ëÄÉÁÛ¥·ー¥ó¤ÏÏÃ¤ÎËÜ¶Ú¤«¤éµ¤¤ò°ï¤é¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ë¤¬¡¢Ìó14Ê¬¤«¤±¤Æ¥Ö¥ë¥º¥¢¥¤¡¿¥Ù¥ó¥¸¥ã¥ß¥ó¡¦¡È¥Ç¥Ã¥¯¥¹¡É¡¦¥Ý¥¤¥ó¥Ç¥¯¥¹¥¿ー¤ÎÀ¸¤¤Î©¤Á¤òÉÁ¤¤¤¿¥·ー¥º¥ó3Âè5ÏÃ¡Ö¥¶¡¦¥Ñー¥Õ¥§¥¯¥È¡¦¥²ー¥à¡×¤Ï¡¢ÉñÂæ±é½Ð¤ò³èÍÑ¤·¡¢»ëÄ°¼Ô¤ò¶¸µ¤¤Î¥Ç¥Ã¥¯¥¹·à¾ì¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ´¬¤¹þ¤à¡£
¼ý´Æ¤µ¤ì¤Ê¤¬¤é¤âFBI¤òÇã¼ý¤·¤Æ½Ð½ê¤·¡¢¼«¤éÆð¶ØÀ¸³è¤Î´Æ»ë¾õÂÖ¤Ë¿È¤òÃÖ¤¤¤¿¥¦¥£¥ë¥½¥ó¡¦¥Õ¥£¥¹¥¯¡£¤½¤Î¼ÂÂÖ¤Ï¡¢FBI¤Î¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£ÉÕ¤¤Ç¹âµé¥Ú¥ó¥È¥Ï¥¦¥¹¤Ë½»¤Þ¤¦¤È¤¤¤¦¡¢ìÔÂô¡¦°ÂÁ´¤ÇÍª¡¹¼«Å¬¤Ê¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¥Õ¥£¥¹¥¯¤Ï¸îÁ÷Ãæ¤Î½±·â¤Îº®Íð¤«¤é¼«¿È¤òµß½Ð¤·¤¿FBIÂâ°÷¥Ý¥¤¥ó¥Ç¥¯¥¹¥¿ー¤ÎÎàµ©¤Ê¤ëÇ½ÎÏ¤ËÌÜ¤ò¤Ä¤±¤ë¡£¥Ý¥¤¥ó¥Ç¥¯¥¹¥¿ー¤ÏÎäÀÅÄÀÃå¤Ç¥¹¥¥ë¥Õ¥ë¤À¤¬¡¢ÆÃÄê¤Î½÷À¤ò¥¹¥Èー¥¥ó¥°¤¹¤ë´ñÌ¯¤ÊÌÌ¤â¸«¤»¤Æ¤ª¤ê¡¢»ëÄ°¼Ô¤ÏÈà¤¬²¿¼Ô¤Ê¤Î¤«µ¤¤Ë¤Ê¤ê»Ï¤á¤ë¡£¤³¤Î¥¨¥Ô¥½ー¥É¤Ç¤Ï¡¢¥Ú¥ó¥È¥Ï¥¦¥¹Æâ¤Ç¥Õ¥£¥¹¥¯¤¬¥Ý¥¤¥ó¥Ç¥¯¥¹¥¿ー¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ëÂ¿ÎÌ¤ÎµÏ¿½ñÎà¤ò¼è¤ê´ó¤»¡¢¤³¤ì¤é¤ËÌÜ¤òÄÌ¤¹·Á¤Ç¡¢Ææ¤Î¿ÍÊª¤Î²áµî¤ò¾Ü¤é¤«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¡Ö¥Þー¥Ù¥ë¡¿¥Ç¥¢¥Ç¥Ó¥ë¡×¥Ç¥£¥º¥Ëー¥×¥é¥¹¤Ë¤ÆÆÈÀêÇÛ¿®Ãæ (C) 2025 MARVEL.
Ã±¤Ê¤ë¥Õ¥é¥Ã¥·¥å¥Ð¥Ã¥¯¤È¤·¤Æ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥Ý¥¤¥ó¥Ç¥¯¥¹¥¿ー¤ÎÈ¾À¸¤Î°ìÉô»Ï½ª¤¬¡¢¤½¤Î¾ì¤ò·à¾ì¤Ë¸«Î©¤Æ¤Æ±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤ë¡£±ÇÁü¤¬¥â¥Î¥¯¥í¤ËÄÀ¤ß¡¢¥Õ¥£¥¹¥¯¤¬¤æ¤Ã¤¯¤ê¤È»ëÀþ¤ò°Ü¤¹¤È¡¢¥ì¥ó¥¬ÊÉ¤Î°ìÅÀ¤ËÌîµå¥Üー¥ë¤òÀµ³Î¤ËÅö¤ÆÂ³¤±¤ë¾¯Ç¯¤Î»Ñ¤¬¼¼Æâ¤Ë¤¢¤ë¡£¾¯Ç¯¤Î¥³ー¥Á¤¬¹ø¤ò²¼¤í¤·¤Æ¸ì¤ê¤«¤±¤ë¤È¡¢Æ±¤¸¤è¤¦¤Ë¥Õ¥£¥¹¥¯¤â¹ø¤ò²¼¤í¤·¤Æ´Ñ»¡¤¹¤ë¡£
¾¯Ç¯¤Ë¤ÏÇ¦ÂÑ¤¬¤Ê¤¯¡¢²×Î©¤Ã¤Æ¾×Æ°Åª¤ÊË½ÎÏ¹Ô°Ù¤òµ¯¤³¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£Â³¤¤¤Æ¼¼Æâ¤Ç¤Ï¥«¥¦¥ó¥»¥ê¥ó¥°¤ÎÍÍ»Ò¤¬ºÆ¸½¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¥Ý¥¤¥ó¥Ç¥¯¥¹¥¿ー¤ÏÀ®Ä¹¤¹¤ë¤Ë¤Ä¤ì¡¢½÷À¥«¥¦¥ó¥»¥éー¤Ø¤Î°Û¾ï¤Ê¼¹Ãå¤ò¸«¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡£¼Â¤Ï¥Ý¥¤¥ó¥Ç¥¯¥¹¥¿ー¤Ï¶³¦À¥Ñー¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤òÊú¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢¿Í´Ö´Ø·¸¤ò±ß³ê¤ËÃÛ¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤À¡£Âç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥Ý¥¤¥ó¥Ç¥¯¥¹¥¿ー¤Ï¼«»¦ËÉ»ß¥»¥ó¥¿ー¤Î¥ª¥Ú¥ìー¥¿ー¿¦¤Ë½¢¤¯¤¬¡¢¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¿ÅÅÏÃ¤ËÂÐ¤·¼«»¦¤òÖó½õ¤¹¤ë¥µ¥¤¥³¥Ñ¥¹¤Ø¤ÈÀ®Ä¹¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£Nicole Rivelli/
¥Õ¥£¥¹¥¯Ìò¤Î¥ô¥£¥ó¥»¥ó¥È¡¦¥É¥Î¥Õ¥ê¥ª¤Ï¤³¤Î¾ìÌÌ¤Ç¡¢¥Ý¥¤¥ó¥Ç¥¯¥¹¥¿ー¤Î²áµî¤òÃ±¤Ë¥¹¥¥ã¥ó¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢°¥¤ì¤ß¤äÆ±¾ð¤Î¥Ë¥å¥¢¥ó¥¹¤ò¹þ¤á¤ÆÄÉÂÎ¸³¤ò±é¤¸¤¿¡£¡È¥Ý¥¤¥ó¥Ç¥¯¥¹¥¿ー·à¾ì¡É¤È¤Ç¤â¸Æ¤Ö¤Ù¤¤³¤Î°ìÏ¢¤Î¥·ー¥¯¥¨¥ó¥¹¤Ï¤½¤ÎÉñÂæÅª¤Ê±é½Ð¼êË¡¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢Èà¤Î°¥¤·¤¥Ô¥¨¥í¤Î¤è¤¦¤ÊÂ¦ÌÌ¤ò¹ª¤ß¤Ë¶¯Ä´¤·¤¿¡£¡Ö¥Ç¥¢¥Ç¥Ó¥ë¡×¤¬¡¢¤É¤ì¤À¤±¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¤Ê¸Â³¦¤ËÄ©¤ó¤Ç¤¤¤ë¤«¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¹¥Îã¤Î°ì¤Ä¤Ë¿ô¤¨¤ë¤Ù¤¥¨¥Ô¥½ー¥É¤À¡£
Æ±»þ¤Ë¡¢¥Ý¥¤¥ó¥Ç¥¯¥¹¥¿ー¤ÎÊª¸ì¤¬¥Õ¥£¥¹¥¯¤Î´Ñ»¡²¼¤ÇÅ¾¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤â´¶¤¸¤µ¤»¡¢Âç¥Ü¥¹¤Î»ÙÇÛÎÏ¤Î¶¯Âç¤µ¤âÞú¤Þ¤»¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Î¤³¤È¤Ï¡¢¸å¤Î¥¨¥Ô¥½ー¥É¤Ç¸ì¤é¤ì¤ë¥«¥ì¥ó¡¦¥Ú¥¤¥¸¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥Èー¥êー¤ÈÂÐ¾ÈÅª¤Ç¤¢¤ë¡£¡Ê4¡Ë¥·ー¥º¥ó3Âè6ÏÃ～Âè7ÏÃ ¿·Ê¹¼Ò½±·â»ö·ï¤Î¥È¥é¥¦¥Þ
¥¹ー¥Ñー¥Ñ¥ïー¤ò»ý¤Ä¼Ô¤¿¤Á¤ÎÀï¤¤¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ»à¼Ô¤¬½Ð¤Æ¤â¡¢ÂçÄñ¤Î¥¹ー¥Ñー¥Òー¥íーºîÉÊ¤Ï¸«²á¤´¤¹¡£¤·¤«¤·¡Ö¥Ç¥¢¥Ç¥Ó¥ë¡×¤Ï¡¢¤³¤ì¤¬ÀÑ¶ËÅª¤ÊÂêºà¤Ë¤Ê¤ë¡£¥·ー¥º¥ó3Âè6ÏÃ¡Ø¥¶¡¦¥Ç¥Ó¥ë¡¦¥æー¡¦¥Îー¡Ù¤ÈÂè7ÏÃ¡Ø¥¢¥Õ¥¿ー¥Þ¥¹¡Ù¤Ç¹îÌÀ¤À¡£
Âè6ÏÃ¤Ç¤Ï¡¢¿·Ê¹¼Ò¥Ë¥åー¥èー¥¯¡¦¥Ö¥ì¥Æ¥£¥ó¤Îµ¼Ô¤È¤·¤Æ¥Õ¥£¥¹¥¯¤ÎÉÔÀµ¤òË½¤³¤¦¤È¤¹¤ë¥«¥ì¥ó¡¦¥Ú¥¤¥¸¤¬¡¢»ö·ï¤Î½ÅÍ×»²¹Í¿Í¤òÈ¼¤Ã¤Æ¥ª¥Õ¥£¥¹¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£¾Ú¸À¤ò»Ï¤á¤µ¤»¤¿¤È¤³¤í¤Ë¡Èµ¶¥Ç¥¢¥Ç¥Ó¥ë¡É¥Ý¥¤¥ó¥Ç¥¯¥¹¥¿ー¤¬½±·â¤Ë¸½¤ì¡¢¥ª¥Õ¥£¥¹¤Ëµï¹ç¤ï¤»¤¿¿¦°÷¤ò¼¡¡¹¤È»¦³²¡£Ç÷¤êÍè¤ëµ¶¥Ç¥¢¥Ç¥Ó¥ë¤Ï¡¢¥«¥ì¥ó¤Î´ãÁ°¤Ç¾Ú¿Í¤ò¼Í»¦¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£David Lee/Netflix
¼ê¤Ë¤·¤¿¤â¤ÎÁ´¤Æ¤òÉð´ï¤ËÊÑ¤¨¤ë¥Ý¥¤¥ó¥Ç¥¯¥¹¥¿ー¤¬¡¢¥Ï¥µ¥ß¤Ê¤É¤Î¥ª¥Õ¥£¥¹ÍÑÉÊ¤Ë»¦½ýÎÏ¤ò¹þ¤á¤ÆÅêÚ³¤·¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ë±þ¤¸¤ë¥Ç¥¢¥Ç¥Ó¥ë¤È¤Î¥Ð¥È¥ë¥·ー¥ó¤â¸«¤â¤Î¤À¤¬¡¢¤³¤³¤ÇÃíÌÜ¤·¤¿¤¤¤Î¤Ï»¦¤µ¤ì¤¿¥â¥Ö¥¥ã¥é¤¿¤Á¤Î¤½¤Î¸å¤ÎÉÁ¼Ì¤È¡¢¤³¤ì¤é¤òÌÜ·â¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¥«¥ì¥ó¡¦¥Ú¥¤¥¸¤ÎÈ¿±þ¤À¡£
Â³¤¯Âè7ÏÃ¤Ç¤Ï»ö·ï¤ÎÍâÄ«¡¢FBI¤Ë¤è¤ë»ö¸å½èÍý¤ÎÍÍ»Ò¤¬ÉÁ¤«¤ì¤ë¡£»ö¼Â³ÎÇ§¤ò¹Ô¤¦¤¿¤á¡¢¥Ú¥¤¥¸¤ÏFBI¤Î°ì¼¼¤Ç¾Ú¿Í¼Í»¦¤Î½Ö´Ö¤Î¥Ó¥Ç¥ª¤ò¸«¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£º£²ó¤Î»ö·ï¤Ï¼«Ê¬¤¬´¬¤µ¯¤³¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤À¤È¼«ÀÕ¤¹¤ëÍÍ»Ò¤Î¥Ú¥¤¥¸¤Ï»ö·ï¤¬¤¢¤Ã¤¿Á°Ìë¤«¤éÃåÂØ¤¨¤Æ¤ª¤é¤º¡¢¥»ー¥¿ー¤ÎÂµ¤Ë¤Ï»àË´¼Ô¤Î·ì¤¬ÉÕÃå¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤¬¶²¤í¤·¤¯¤Æ»ÅÊý¤Ê¤¤¥Ú¥¤¥¸¤Ï¥Æー¥Ö¥ë¤Î²¼¤Ç¡¢·ìº¯¤ò»Ø¤Ç²¡¤µ¤¨¤Æ¤ß¤¿¤ê¡¢»¤¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤ò»ß¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¡£¤¤¤¯¤é·ì¤ÎÀ×¤ò»¤¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤â¡¢¼«Ê¬¤¬µ¯¤³¤·¤¿»à¤ò¾Ã¤·µî¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¤³¤Î»þ¤Î¥Ú¥¤¥¸¤Ï¡¢¤½¤Î»Ä¹ó¤Ê»ö¼Â¤Ë¸þ¤¹ç¤¦¤À¤±¤ÎÀº¿ÀÅª¤ÊÍ¾Íµ¤¬¤Ê¤¤¡£¥Ú¥¤¥¸¤ÏFBI¤ËÂÐ¤·¤Æµ¤¾æ¤Ë¿¶¤ëÉñ¤¤¤Ä¤Ä¡¢Âµ¸ý¤Î·ì¤Ëµ¤¤ò¼è¤é¤ìÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÂç¾æÉ×¤«¡×¤ÈÉÕ¤Åº¤Ã¤¿Í§¿Í¥Õ¥©¥®ー¤Ëµ¤¸¯¤ï¤ì¤Ê¤¬¤éÉô²°¤ò½Ð¤¿¥Ú¥¤¥¸¤Ï¡¢ÀµÄ¾¤Ë¡ÖÂç¾æÉ×¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×¤ÈÅú¤¨¤ë¡£¤½¤Î»þ¡¢Èà½÷¤Ï¤³¤Î»ö·ï¤¬¤É¤ì¤À¤±¤Î¿Í¡¹¤ò´¬¤¹þ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤Ã¤¿¤«¤ò¸«¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¥Ç¥¹¥¯¤Ë¤Ï»¦¤µ¤ì¤¿¼Ô¤¿¤Á¤Î°äÎ±ÉÊ¤È¤Ê¤ë¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤¬¤¤¤¯¤Ä¤âÊÂ¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢Ã¼Ëö¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ò¤È¤Ä¤¬¡¢»à¤ó¤À»ý¤Á¼ç¤ÎÂçÀÚ¤Ê¿Í¤¿¤Á¤«¤é¤ÎÏ¢Íí¤ò¼õ¤±¤ÆÌÄ¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ú¥¤¥¸¤Ï¤½¤ì¤é¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡¢²èÌÌ¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¡È¥Ë¥åー¥¹¤ò¸«¤¿¤±¤É¡Ä¡ÄÊÖ»ö¤·¤Æ¡É
¡ÈÌµ»ö¤Ê¤Î¡©¡É
¡È¤¢¤Ê¤¿¡¢ÅÅ¼Ö¤Ë¤Ï¾è¤ì¤¿¡©¡É
Àï¤¤¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ»àË´¤·¤¿¿Í¡¹¤ÏÃ±¤Ê¤ë¥â¥Ö¥¥ã¥é¤Ç¤¢¤ê¡¢Ì¾Á°¤â¤Ê¤¯¡¢ÅÐ¾ì»þ´Ö¤Ï¿ôÉÃ¤ËËþ¤¿¤Ê¤¤¡£¤·¤«¤·¡¢Èà¤éÈà½÷¤é¤Î°ì¿Í°ì¿Í¤Ë¤â¿ÍÀ¸¤¬¤¢¤ê¡¢²ÈÂ²¤äÎø¿Í¡¢Í§¿Í¤¿¤Á¤¬Â¸ºß¤¹¤ë¡£¤³¤ì¤é¤Î¥¨¥Ô¥½ー¥É¤Ï¡¢¥ô¥£¥¸¥é¥ó¥Æ³èÆ°¤¬µ¯¤³¤¹¸«²á¤´¤¹¤³¤È¤Î¤Ç¤¤Ê¤¤¥µ¥¤¥É¥¨¥Õ¥§¥¯¥È¤òÀµÌÌ¤«¤éÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¥Ç¥¢¥Ç¥Ó¥ë¡×¥·¥êー¥º¤¬¡¢ºÇ¤â¥ê¥¢¥ë¤Ê¥¢¥á¥³¥ßºîÉÊ¤ÈÉ¾²Á¤µ¤ì¤ëÍýÍ³¤Î°ì¤Ä¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿¥Ïー¥É¤Ê¾ìÌÌ¤À¡£¡Ê5¡Ë¥·ー¥º¥ó3Âè13ÏÃ¡Ö¥¢¡¦¥Ë¥åー¡¦¥Ê¥×¥¥ó¡×Áþ°Çí¤½Ð¤··ìÈ¿ÅÇ¤Î¾¡ÍøÀë¸À ¡Ö¥Þー¥Ù¥ë¡¿¥Ç¥¢¥Ç¥Ó¥ë¡×¥Ç¥£¥º¥Ëー¥×¥é¥¹¤Ë¤ÆÆÈÀêÇÛ¿®Ãæ (C) 2025 MARVEL.
¥Òー¥íー¾¡Íø¤Î·è¤áÂæ»ì¤ÏÍÍ¡¹¤¢¤ë¤¬¡¢ÂçÄñ¤Ïµ¤¤¬Íø¤¤¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢¤É¤Á¤é¤«¤È¤¤¤¨¤Ð¹µ¤¨¤á¤Ê¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£¥¥ã¥×¥Æ¥ó¡¦¥Þー¥Ù¥ë¤Ï¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Ë¾ÚÌÀ¤¹¤ë¤â¤Î¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¸À¤¤Êü¤Ã¤Æ¥è¥ó¡¦¥í¥Ã¥°¤Ë·èÃå¤ò¤Ä¤±¡¢¥È¥Ëー¡¦¥¹¥¿ー¥¯¤Ï¡Ö»ä¤¬¥¢¥¤¥¢¥ó¥Þ¥ó¤À¡×¤ÈÀë¸À¤·¤Æ¥µ¥Î¥¹¤òÅÝ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎºÇ½ªÏÃ¤Ç¥Ç¥¢¥Ç¥Ó¥ë¡¿¥Þ¥Ã¥È¡¦¥Þー¥É¥Ã¥¯¤Ï¡¢Â¾¤Î¤É¤ó¤Ê¥Òー¥íー¤È¤â°Û¤Ê¤ê¡¢ÅÜ¤ê¤ò¤à¤½Ð¤·¤Ë¤·¤Æ¾¡Íø¤ò¶«¤Ö¡£½ÉÅ¨¥¦¥£¥ë¥½¥ó¡¦¥Õ¥£¥¹¥¯¤È·ì¤Ç·ì¤òÀö¤¦Âç»àÆ®¤ò¿ë¤²¡¢¤Ä¤¤¤ËÁþ¤Áê¼ê¤ò²¼¤·¤¿¥Þー¥É¥Ã¥¯¤Ï¡¢ËÐ»¦À£Á°¤Þ¤Ç¥¿¥³²¥¤ê¤Ë¤·¤¿¸å¡¢¹¢¸µ¤Þ¤Ç¹þ¤ß¾å¤²¤Æ¤¯¤ë»¦°Õ¤ò¤«¤í¤¦¤¸¤Æ²¡¤µ¤¨¤Ä¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¶«¤Ö¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤¿¥Þー¥É¥Ã¥¯ÂÐ¥Õ¥£¥¹¥¯¤Î·ìÅÉ¤é¤ì¤¿°ø±ï¤¬¤Ä¤¤¤Ë·èÃå¤ò·Þ¤¨¤ë½Ö´Ö¤À¡£¥À¥é¥À¥é·ì¤òÎ®¤·¤ÆÄÀ¤à¥Õ¥£¥¹¥¯¤òÁ°¤Ë¡¢½ý¤Ä¤¤¤Æ¥¬¥é¥¬¥é¤Ë¤Ê¤Ã¤¿À¼¤Ç¥Þー¥É¥Ã¥¯¤ÏÒöÓ¬¤¹¤ë¡£
¡Ö¤³¤Î³¹¤Ï¡¢¤ªÁ°¤òµñÀä¤·¡¢¾¡¤Ã¤¿¡ª
²¶¤¬¥¡¡ª¤ªÁ°¤Ë¥£¡ª¾¡¤Ã¤¿¤ó¤À¥¡¡ª¡×
¤½¤Î¸ìÈø¤Ë¤Ï¡¢¡È¸«¤¿¤«¡¢¤³¤Î¥¯¥½ÌîÏº¡ª¡É¤È¤¤¤¦ÅÜµ¤¤¬Â¸Ê¬¤Ë¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Ì¤¤À¤«¤Ä¤Æ¡¢¥Òー¥íー¤¬Áþ°¤È¶ì¤·¤ß¤ò·ìÈ¿ÅÇº®¤¸¤ê¤ËÅÇ¤»¶¤é¤«¤·¤Æ¾¡Íø¤òÀë¸À¤¹¤ë¤Î¤ÏÃ¯¤âÊ¹¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¥Þー¥É¥Ã¥¯¤Î¤¢¤Þ¤ê¤Îµ´µ¤¤òÁ°¤Ë¡¢¤¢¤Î¥Õ¥£¥¹¥¯¤¬¤ß¤ë¤ß¤ë¤·¤ª¤é¤·¤¯¤Ê¤ë¡£ÅÜ¹æ¤ò¼õ¤±¤¿¥Õ¥£¥¹¥¯¤Ï¤¹¤Ã¤«¤ê°Õµ¤¾ÃÄÀ¤·¡¢°à¤ó¤ÀÉ÷Á¥¤Î¤è¤¦¤ËÎÏ¤ò¼º¤¤¡¢¥Þー¥É¥Ã¥¯¤¬Ã¡¤¤Ä¤±¤¿Í×µá¤òÂç¿Í¤·¤¯ÆÝ¤à¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£¤³¤³¤Þ¤Ç»ëÄ°¼Ô¤Ï¡¢¶Ë°ÈóÆ»¤Ê¥Õ¥£¥¹¥¯¤Ë°ìË¢¿á¤«¤»¤Æ¤ä¤ê¤¿¤¤¤È¤Î»×¤¤¤Ç¥¨¥Ô¥½ー¥É¤ò¸«¿Ê¤á¤Æ¤¤¿¤ï¤±¤À¤¬¡¢ºÇ¸å¤ÎºÇ¸å¤Ë¶Ë¤á¤ÆË½ÎÏÅª¤Ê¥«¥¿¥ë¥·¥¹¤ò²ò¤Êü¤Ä¡£´í¸±¤ÊÁÖ²÷´¶¤òÈ¼¤¦¡¢ºÇ½ªÏÃ¤ËÁê±þ¤·¤¤Ì¾¾ìÌÌ¤À¡£¤½¤Î¸å¤Î¥·ー¥ó¤Ç¡¢¥Ó¥ë¤Î²°¾å¤ËÐÊ¤ó¤Ç°ì¿Í³¹¤ò¸«²¼¤í¤¹¥Ç¥¢¥Ç¥Ó¥ë¤Î»Ñ¤â¡¢¥¹¥È¥êー¥È¡¦¥Òー¥íー¤Î¸É¹â¤ÎÉ÷³Ê¤ËËþ¤Á¤Æ¤¤¤ë¡£
°Ê¾å¤Î5Áª¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥·ー¥º¥ó2¤«¤é¤Î¾ìÌÌ¤¬°ì¤Ä¤â´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤¤¤¿¥Õ¥¡¥ó¤âÂ¿¤¤¤À¤í¤¦¡£¤â¤Á¤í¤ó¥·ー¥º¥ó2¤Ë¤â¥Õ¥é¥ó¥¯¡¦¥¥ã¥Ã¥¹¥ëºÛÈ½¤ä¥Ñ¥Ë¥Ã¥·¥ãー¤È¤Î¶¦Æ®¤Ê¤É¶½Ì£¿¼¤¤¥·ー¥ó¤âÂ¿¤¤¤Î¤À¤¬¡Ê¥Ñ¥Ë¥Ã¥·¥ãー±ç¸î¼Í·â¸å¤Î¡¢¤¢¤Îð÷¤¤È¤«¡ª¡Ë¡¢¤É¤¦¤â¥ä¥ß¥Î¥Æ¤ä¥¨¥ì¥¯¥È¥é¼þÊÕ¤Ë¤¢¤Þ¤êÌ´Ãæ¤Ë¤Ê¤ì¤º¡¢¥·ー¥º¥ó1¤È3¤ËÊÐ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤ò²¿Â´¤´ÍÆ¼Ï¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡£¤¤¤Ä¤«Æ±»Ö¤È¸ì¤ê¹ç¤¦µ¡²ñ¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢¥·ー¥º¥ó2¤Î¤ª¤¹¤¹¤áÌ¾¾ìÌÌ¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤¿¤¤¡£© MARVEL 2024
¤µ¤Æ¡¢¥Þー¥É¥Ã¥¯¤È¥Õ¥£¥¹¥¯¤ÎÀï¤¤¤Ï¡Ö¥Ç¥¢¥Ç¥Ó¥ë¡§¥Üー¥ó¡¦¥¢¥²¥¤¥ó¡×¤ÇºÆ³«¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£ºÇ½ªÏÃ¤ÎÀï¤¤¤ÇÀÔ¿ñÂ»½ýµé¤Î½Å¾É¤òÉé¤Ã¤¿¥Ý¥¤¥ó¥Ç¥¯¥¹¥¿ー¤ä¡¢»ä·º¼¹¹Ô¿Í¥Ñ¥Ë¥Ã¥·¥ãー¡¿¥Õ¥é¥ó¥¯¡¦¥¥ã¥Ã¥¹¥ë¤âÅÐ¾ì¤¹¤ë¤È¤¢¤ê¡¢»ö¼Â¾å¤Î¥·ー¥º¥ó4¤È¸À¤¨¤½¤¦¤À¡£µì¥·¥êー¥ºÆ±ÍÍ¤Ë¥Ïー¥É¤ÊÉÁ¼Ì¤ÇÄ©¤ó¤À¤È¤¤¤¦¿·¥·¥êー¥º¤Ç¤Ï¡¢¤É¤ó¤ÊÌ¾¾ìÌÌ¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¤Î¤«³Ú¤·¤ß¤Ç¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£(c) 2025 Marvel
¡Ö¥Ç¥¢¥Ç¥Ó¥ë¡§¥Üー¥ó¡¦¥¢¥²¥¤¥ó¡×¤Ï2025Ç¯3·î5Æü¡¢¥Ç¥£¥º¥Ëー¥×¥é¥¹ÆÈÀêÇÛ¿®¡£²áµî¥·¥êー¥º¡Ö¥Þー¥Ù¥ë¡¿¥Ç¥¢¥Ç¥Ó¥ë¡×¤â¥Ç¥£¥º¥Ëー¥×¥é¥¹¤ÇÇÛ¿®Ãæ¡£¿·ºî¤ËÈ÷¤¨¤Æ»ëÄ°¤·¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¡£