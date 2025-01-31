日経225先物テクニカルポイント（31日夜間取引終了時点）
31日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比160円高の3万9580円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。
40838.70円 ボリンジャーバンド3σ
40341.67円 ボリンジャーバンド2σ
39844.63円 ボリンジャーバンド1σ
39625.00円 一目均衡表・転換線
39580.00円 31日夜間取引終値
39513.97円 30日日経平均株価現物終値
39428.00円 5日移動平均
39347.60円 25日移動平均
39340.00円 一目均衡表・基準線
39061.87円 75日移動平均
39045.00円 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
38925.00円 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
38850.57円 ボリンジャーバンド-1σ
38633.35円 200日移動平均
38353.53円 ボリンジャーバンド2σ
37856.50円 ボリンジャーバンド3σ
株探ニュース
40838.70円 ボリンジャーバンド3σ
40341.67円 ボリンジャーバンド2σ
39844.63円 ボリンジャーバンド1σ
39625.00円 一目均衡表・転換線
39580.00円 31日夜間取引終値
39513.97円 30日日経平均株価現物終値
39428.00円 5日移動平均
39347.60円 25日移動平均
39340.00円 一目均衡表・基準線
39061.87円 75日移動平均
39045.00円 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
38925.00円 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
38850.57円 ボリンジャーバンド-1σ
38633.35円 200日移動平均
38353.53円 ボリンジャーバンド2σ
37856.50円 ボリンジャーバンド3σ
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