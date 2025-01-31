　31日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比160円高の3万9580円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

40838.70円　　ボリンジャーバンド3σ
40341.67円　　ボリンジャーバンド2σ
39844.63円　　ボリンジャーバンド1σ
39625.00円　　一目均衡表・転換線
39580.00円　　31日夜間取引終値
39513.97円　　30日日経平均株価現物終値
39428.00円　　5日移動平均
39347.60円　　25日移動平均
39340.00円　　一目均衡表・基準線
39061.87円　　75日移動平均
39045.00円　　一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
38925.00円　　一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
38850.57円　　ボリンジャーバンド-1σ
38633.35円　　200日移動平均
38353.53円　　ボリンジャーバンド2σ
37856.50円　　ボリンジャーバンド3σ


株探ニュース