º£Æü¤Ç¡ÖÍ¼´©¥Õ¥¸¡×¤¬µÙ´©...ÁÏ´©¤«¤é56Ç¯¡¢¡Ö¥ª¥¦¥à¿¿Íý¶µ»ö·ï¡×¡Ö¤¢¤µ¤Þ»³Áñ»ö·ï¡×¡Ô»þÂå¤ÎµÏ¿¡Õ¤Ø¤Î·×¤êÃÎ¤ì¤Ê¤¤¹×¸¥¤ÎÎò»Ë¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë
¡Ö¿Í´Ö¤¯¤µ¤¤¿·Ê¹¡×¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ
ÁÏ´©¤«¤é56Ç¯¡£¡Ö¥ª¥ì¥ó¥¸¿§¤Î¥Ë¥¯¤¤ÅÛ¡×¤¬º£Ç¯1·î31Æü¤ò¤â¤Ã¤ÆµÙ´©¤ò·Þ¤¨¤¿¡£
»º·Ð¿·Ê¹¼Ò¤¬È¯¹Ô¤¹¤ë¥¿¥Ö¥í¥¤¥É»æ¤È¤·¤ÆÃÂÀ¸¤·¤¿¤Î¤Ï1969Ç¯2·î25Æü¤Î¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£
»þ¤òÆ±¤¸¤¯¤·¤ÆÅö»þ¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Î¼¯Æâ¿®Î´¼ÒÄ¹¤¬Ìò°÷²ñ¤Ç¡Ø»º·Ð¿·Ê¹¡Ù¤ò¡Ø¥Õ¥¸¿·Ê¹¡Ù¤ËÂØ¤¨¤ë¥×¥é¥ó¤òÌò°÷²ñ¤ËÄó°Æ¡£¤³¤Î·×²è¤Ë°ÛµÄ¤ò¾§¤¨¤¿¤Î¤¬ºåµÞ¤Î¾®ÎÓÊÆ»°¼ÒÄ¹¤À¤Ã¤¿¡£
¾®ÎÓ¼ÒÄ¹¤Ï¡ØºåµÞ¤ä´ØÀ¾¥Æ¥ì¥Ó¤Ï»º·Ð¿·Ê¹¤ä¤«¤é±þ±ç¤·¤Æ¤ë¤Î¤ä¡£¥Õ¥¸¿·Ê¹¤Ê¤ó¤ÆËÍ¤ÏÃÎ¤ê¤Þ¤Ø¤ó¤Ç¡Ù¤ÈÊÑ¹¹¤ËÈ¿ÂÐ¡£Â³¤±¤Æ¡ØÅìµþ¤Ç¿·¤·¤¤¿·Ê¹¤òºî¤ë¤È¸À¤Ã¤Æ¤ª¤Ã¤¿¤Í¡£¤¢¤ì¤ò¥Õ¥¸¿·Ê¹¤Ë¤·¤¿¤é¤¨¤¨¤¬¤Ê¡Ù¤ÈÅÁ¤¨¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤³¤ì¤ò¼õ¤±¡¢¼¯Æâ¼ÒÄ¹¤¬¥Õ¥¸¤È¤¤¤¦Ê¸¸À¤òÆþ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë»Ø¼¨¤ò½Ð¤·¡¢ºÇ½ª¸õÊä¤Ë»Ä¤Ã¤¿¡Ø¥Õ¥¸¿·Ê¹¡Ù¡ØÆü´©¥Õ¥¸¡Ù¡ØÍ¼´©¥Õ¥¸¡Ù¤ÎÃæ¤«¤é»úÌÌ¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò¸«¤ÆÁÏ´©¤ò¹µ¤¨¤¿¥¿¥Ö¥í¥¤¥É»æ¤ÏÀµ¼°¤Ë¡ØÍ¼´©¥Õ¥¸¡Ù¤ÈÌ¿Ì¾¤µ¤ì¤¿¡£
ÁÏ´©¤«¤éÍ¼´©¥Õ¥¸¤¬ÌÜ»Ø¤·¤¿¤Î¤Ï¡Ö¿Í¤òÉÁ¤¯¡¢¿Í´Ö¤¯¤µ¤¤¿·Ê¹¡×¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤ÎÊý¸þÀ¤ÏÁÏ´©¹æ¤«¤éÌÀ³Î¤Ë»ïÌÌ¤ËÈ¿±Ç¤µ¤ì¤¿¡£
·ÝÇ½¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¤ò¥Ü¥Ä
Âè°ì¹æ¤Î»ïÌÌ¸õÊä¤Ëµó¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬¤¢¤ë·ÝÇ½³¦¤òÍÉ¤ë¤¬¤¹Âç¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¼èºàÈÉ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÎ¢¤â¼è¤ì¡¢¤Þ¤µ¤·¤¯·ÇºÜ¤Ë¤ÏËüÁ´¤Î¾õÂÖ¤À¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢ÊÔ½¸¥È¥Ã¥×¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿»³Ï©¾¼Ê¿»á¤¬1ÌÌ¤ËÁª¤ó¤À¤Î¤ÏÅö»þ¡¢»²µÄ±¡µÄ°÷¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤¿ÀÐ¸¶¿µÂÀÏº¤ÎÌö¿Ê¤òÅÁ¤¨¤ëµ»ö¡£¸«½Ð¤·¤Ï¡Ø300ËüÉ¼ ½°±¡¤ØÄ©Àï ¿µÂÀÏº ¿·ÅÞ Ìö¤ê½Ð¤ë¡Ù¤À¡£¤³¤Î·ÝÇ½µ»ö¤Î¥Ü¥ÄÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ»³Ï©»á¤Ï¡Ö¤³¤ì¤òºÜ¤»¤ì¤Ð¡¢Í¼´©¥Õ¥¸¤Ï¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¿·Ê¹¤«¤È¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤Ä¤¯¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¤Ê¤«¤Ç¤âÍ¼´©¥Õ¥¸¤ÎÂ¸ºß¤ò¶¯¤¯°õ¾ÝÉÕ¤±¤¿¤Î¤¬ÁÏ´©ÍâÇ¯¤Ëµ¯¤¤¿»°ÅçÍ³µªÉ×¤Î¼«·è»ö·ï¤ò°·¤Ã¤¿µ»ö¤À¤Ã¤¿¡£1970Ç¯¡¢ºî²È¤Î»°Åç»á¤¬ÆüËÜÅá¤ò»ý¤Ã¤ÆÅìµþ¡¦»Ô¥öÃ«¤Î¼«±ÒÂâËÜÉô¤Ë²¡¤·Æþ¤ê¡¢¥Ð¥ë¥³¥Ë¡¼¤Ë¤Æ¼«±ÒÂâ¤Ë¸þ¤±¤Æ¥¯¡¼¥Ç¥¿¡¼¤È¤¤¤¦¡Ö·èµ¯¡×¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¤Î¤Á¡¢·²½°¤ÎÁ°¤Ç³äÊ¢¼«»¦¤ò¿Þ¤Ã¤¿½ÐÍè»ö¤À¡£
ÊÝ¼é¤Î¥«¥ê¥¹¥Þ¤Ë¤è¤ë¡Ö»à¤Î¹³µÄ¡×¤ÏÀ¤´Ö¤ò¶Ã¤«¤»¤¿¤¬¡¢Í¼´©¥Õ¥¸¤Ï»ö·ïÍâÆü¤Î»ïÌÌ¤Ç¡Ø»°Åç¤Î¸¸±Æ ÄÉ¤¦¤Þ¤¸¡Ù¤ÈÂê¤·¤¿°ìÌÌµ»ö¤ò·ÇºÜ¡£¤½¤³¤Ç·«¤ê¹¤²¤¿¤Î¤¬Í¼´©¥Õ¥¸Àá¤È¤â¸À¤¨¤ë»ö·ï¡¢¤½¤·¤Æ»°Åç¤È¤¤¤¦ÃË¤Î¶¯Îõ¤Ê¤Þ¤Ç¤ÎÏÀÉ¾¤À¤Ã¤¿¡£Åö»þ¤Î¸¶¹Æ¤Ë¤Ï»°Åç¤Î¹Ô°Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤³¤¦ÄÖ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
»°Åç¤ò¡Ö¤ª¤Ü¤Ã¤Á¤ã¤ó¥¨¥ê¡¼¥È¡×¤ÈÉ½¸½
¡Ö»°Åç¤¬ÉÔËþ¤ò¤â¤Ã¤¿¼«±ÒÂâ°÷¤â¡¢¤Þ¤¸¤á¤Ë¡¢±Ä¡¹¤ÈÆü¡¹¤òÁ÷¤ë½îÌ±¤Ê¤Î¤À¡£¤½¤Î½îÌ±¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¡¢·Ã¤Þ¤ì¤¹¤®¤¿À¸³è¤ò²á¤´¤·¤¿¤ª¤Ü¤Ã¤Á¤ã¤ó¥¨¥ê¡¼¥È¤¬¡Ø¾¼ÏÂ¸µÏ½¤ÏÂÄÍî¤À¡£¥ª¥ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤³¤¤¡Ù¤È¤É¤Ê¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ç¡¢¤À¤ì¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤æ¤¯¤â¤Î¤«¡ÊÃæÎ¬¡Ë·îÉê¤ÇÇã¤Ã¤¿¥Þ¥¤¥«¡¼¤Ç¥É¥é¥¤¥Ö¤ò³Ú¤·¤à¥µ¥é¥ê¡¼¥Þ¥ó¡¢¤ä¤ê¤¯¤ê¤ò¤·¤Æ¥Þ¥¤¥Û¡¼¥à¤Î¤¿¤á¤ËÃù¶â¤ò¤¹¤ëºÊ¡¢³Ø½¬±¡¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Ä®¤Î¸øÎ©¾®³Ø¹»¤Ë¤³¤É¤â¤òÄÌ¤ï¤»¤ë²ÈÂ²¡£¤½¤Î²ÈÄí¤Î¤¢¤¿¤¿¤«¤µ¡¢¤«¤Ê¤·¤ß¡¢¤½¤Î¤Û¤ó¤È¤¦¤ÎÌ£¤ï¤¤¤Ï»°Åç¤Ë¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤À¡£¶¸¤Ã¤¿Èá·à¤Ç¤·¤«¤Ê¤¤¡×
»ö·ï¤ò°ìÈÌ¤Î¿Í¤ÎÌÜÀþ¤ÇÉÁ¤¯¡£¤½¤ì¤³¤½Í¼´©¥Õ¥¸¤¬ÍýÁÛ¤È¤·¤¿¥Æ¡¼¥Þ¤À¤Ã¤¿¡£
Í¼´©¥Õ¥¸¤Î¥¹¥¯¡¼¥×µ»ö¤È¤·¤ÆÏÃÂê¤ò¤µ¤é¤Ã¤¿¤Î¤¬¡Ö¹õ¤¤Ì¸»ö·ï¡×¤À¤Ã¤¿¡£
1966Ç¯10·î¡¢ÆÉÇä¿·Ê¹¤¬Åö»þ¡¢À¾Å´¤ÎÅê¼ê¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤Æ¤¤¤¿±Ê°×¾Ç·¤ÎÈ¬É´Ä¹ÌäÂê¤òÊóÆ»¡£ÆÉÇä¿·Ê¹¤Ï±Ê°×¤¬Ë½ÎÏÃÄ¤«¤é¥«¥Í¤ò¼õ¤±¼è¤ê¡¢¼«¿È¤¬½Ð¾ì¤¹¤ë»î¹ç¤ÇÈ¬É´Ä¹¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦µ¿ÏÇ¤¬Êó¤¸¤¿¤Î¤À¡£
°ìÊó¤ò¼õ¤±¡¢±Ê°×¤Ï¥Þ¥¹¥³¥ß¤«¤éÆ¨¤²¤ë¤è¤¦¤Ë¹ÔÊý¤ò¤¯¤é¤Þ¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢Í¼´©¥Õ¥¸¤Ï±À±£¤ì¤ÎºÇÃæ¤Ë¤¤¤¿ËÜ¿Í¤òÃ±ÆÈ¼èºà¡£¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ï¤Ê¤ó¤È°ÜÆ°¤·¤Æ¤¤¤¿Èô¹Ôµ¡¤Î¤Ê¤«¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
Í¼´©¥Õ¥¸¤Î¸ùÀÓ
Í¼´©¥Õ¥¸¤Îµ¼Ô¤ÎÌä¤¤¤«¤±¤ËÂÐ¤·¤Æ±Ê°×¤Ï¡Ö¿À¤ËÀÀ¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¡ÖÀ¤´Ö¤Ç¤Ï¤ï¤¿¤·¤òÈ¬É´Ä¹Áª¼ê¤È¤·¤«¤ß¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¤«¤é¡¢²¿¤ò¤¤¤Ã¤Æ¤â¥à¥À¤À¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¤µ¤é¤Ëµ¿ÏÇ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖËÍ¤ÏÇîÂ¿¤Ê¤Î¤Ç¤è¤¯¥Ê¥¤¥È¥¯¥é¥Ö¤ä¥¥ã¥Ð¥ì¡¼¤Ë½ÐÆþ¤ê¤·¡¢Ë½ÎÏÃÄ¤Î¤è¤¦¤Ê¿Í¤È¿Æ¤·¤¯°û¤ó¤À¤ê¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¸í²ò¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢¿È¤Î·éÇò¤òÁÊ¤¨¤¿¡£
±Ê°×¤Ï¤½¤Î¸å¡¢¼«¿È¤ÎÈ¬É´Ä¹¹Ô°Ù¤òÇ§¤á¤¿¤¬¡¢Åö»þ¤Îµ®½Å¤ÊËÜ¿Í¤ÎÆùÀ¼¤ò¼è¤Ã¤¿Í¼´©¥Õ¥¸¤Î¼èºàÈÉ¤Ë¤Ï¶È³¦¤«¤é¤â»¿Èþ¤¬Á÷¤é¤ì¤¿¡£
Â¾¤Ë¤â1972Ç¯¤Ëµ¯¤³¤Ã¤¿Ï¢¹çÀÖ·³¤Ë¤è¤ë¤¢¤µ¤Þ»³Áñ»ö·ï¤Î¸½¾ì¤ÎÍÍ»Ò¤ä°ìÏ¢¤Î¥ª¥¦¥à¿¿Íý¶µ¤Ë¤è¤ë»ö·ï¡¢¶µÁÄ¤À¤Ã¤¿Ëã¸¶¾´¹¸¤ÎÂáÊá¤òÁíÎÏ¼èºà¤ÇÊó¤¸¤ë¤Ê¤É»ö·ï¼èºà¤ËÃíÎÏ¡£°ìÊý¤ÇÅÄÃæ³Ñ±É¸µ¼óÁê¤Ë¤è¤ëÆâ³ÕÈ¯Â¤«¤é¥í¥Ã¥¡¼¥É»ö·ï¤Ë¤è¤ëÂáÊá¤Þ¤Ç¤ò¾Ü¤·¤¯Êó¤¸¤ë¤Ê¤ÉÀ¯¼£¥Í¥¿¤Ë¤âËÛÁö¤·¤¿¡£»þÂå¤ÎµÏ¿¤È¤¤¤¦Âç¤¤ÊÌò³ä¤òÃ´¤Ã¤¿Í¼´©¥Õ¥¸¤Î¸ùÀÓ¤Ï·×¤êÃÎ¤ì¤Ê¤¤¡£
¿·Ê¹¶È³¦¤ÎÁþ¤á¤Ê¤¤Â¸ºß¤¬À¤´Ö¤«¤é»Ñ¤ò¾Ã¤¹¡£Í¼´©¥Õ¥¸¤Î¤ß¤º¤ß¤º¤·¤¤É®¤Ë¤Ê¤é¤Ã¤Æ¤³¤ó¤Ê¸ÀÍÕ¤Çµ»ö¤òÄù¤á¤¯¤¯¤í¤¦¡£
¤µ¤é¤ÐÍ¼´©¥Õ¥¸¡¢¤½¤·¤Æ¡¢¤Þ¤¿²ñ¤¨¤ëÆü¤Þ¤Ç¡ª¡ÊÊÔ½¸Éô°ìÆ±¡Ë
¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦
¡Ú¤â¤Ã¤ÈÆÉ¤à¡ÛÄ¹ÃË¤¬ÌÀ¤«¤·¤¿¡ÖÉã¡¦ÀÐ¸¶¿µÂÀÏº¡×¤Î¡ÈÃÎ¤é¤ì¤¶¤ë½ª³è¡É¡ÄºÇ´ü¤Ë¡Ö»à¤ó¤À¤é¤Ä¤Þ¤é¤Ê¤¤¡×¡Ö¥é¡¼¥á¥ó¤ò¿©¤Ù¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿Éã¡¢ÅÄ±àÄ´ÉÛ¤Î¼«Âð¤Ï¡Ö¼è¤ê²õ¤·¡×¤Ø¡¢¡ÖÎ¾¿Æ¤Î»à¡×¤Ç¹Í¤¨¤¿¡ÖÊè¤¸¤Þ¤¤¡×
Ä¹ÃË¤¬ÌÀ¤«¤·¤¿¡ÖÉã¡¦ÀÐ¸¶¿µÂÀÏº¡×¤Î¡ÈÃÎ¤é¤ì¤¶¤ë½ª³è¡É¡ÄºÇ´ü¤Ë¡Ö»à¤ó¤À¤é¤Ä¤Þ¤é¤Ê¤¤¡×¡Ö¥é¡¼¥á¥ó¤ò¿©¤Ù¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿Éã¡¢ÅÄ±àÄ´ÉÛ¤Î¼«Âð¤Ï¡Ö¼è¤ê²õ¤·¡×¤Ø¡¢¡ÖÎ¾¿Æ¤Î»à¡×¤Ç¹Í¤¨¤¿¡ÖÊè¤¸¤Þ¤¤¡×
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
Ä¹Ìî,
¥¤¥Ù¥ó¥È,
¼Í½ÐÀ®·Áµ¡,
²£ÉÍ,
°ËÅì»Ô,
¥ê¥Ï¥Ó¥ê,
¾åÅÄ,
¥Õ¥í¡¼¥ê¥ó¥°,
ÂçÁ¥,
¥À¥¤¥¹