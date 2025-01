Netflixで2025年に配信される海外映画とシリーズのラインナップが、米ロサンゼルス・ハリウッドで開催されたイベント「Next on Netflix」で発表された。

Netflixの最高コンテンツ責任者(CCO)のベラ・バジャリアは2025年のNetflixについて、「私たちがやることはたった一つです。最高の映画、シリーズ、ドキュメンタリー、コメディ、アニメとライブ配信を届けること、そしてそれらを50の言語で生み出すことです。私たちは圧倒的な声、新しいアイデアに大きく賭けていくことを恐れません。たとえ、驚くようなストーリーの展開でも、オリジナルのストーリーでも、大きなライブ配信の瞬間でも。大胆な選択。創造力。驚き。そしてファンの熱狂。それはNetflixそのものです。世界を楽しませること。それこそが、メンバーのみなさんが毎週、毎月、毎年、Netflixに戻ってきてくださる理由です。そしてそれを 2025 年も私たちはやっていきます」と語る。

Netflixシリーズでは、年末に配信されたシーズン2に続く“ファイナル”となる『イカゲーム』シーズン3が6月27日に配信される。同じく最終シーズンとなる『ストレンジャー・シングス 未知の世界5』、ティム・バートンが監督・製作総指揮を務め、『アダムス・ファミリー』に登場する長女ウェンズデー(ジェナ・オルテガ)を主人公に迎えたミステリー『ウェンズデー』のシーズン2も2025年に配信。新作では、ロバート・デ・ニーロ主演のサスペンス『ゼロデイ』が2月20日に配信されるほか、ジュリアン・ムーア、ケヴィン・ベーコン、ミリー・オールコックが出演し、エグゼクティブプロデューサーのひとりにマーゴット・ロビーが名を連ねる『セイレーンの誘惑』(2025年配信)、アガサ・クリスティー原作の『THE SEVEN DIALS MYSTERY(原題)』(2025年配信)、日本の人気漫画を原作とした実写ドラマ『賭ケグルイ Bet』(2025年配信)、カプコンの人気ゲームをアニメシリーズ化した『DEVIL MAY CRY』(4月3日配信)、スパイク・リーがエグゼクティブプロデューサーを務め、ニューオーリンズを襲った恐ろしいハリケーン・カトリーナを描く『KATRINA: COME HELL AND HIGH WATER(原題)』(8月配信)などがラインナップされた。

また、『ダーマー:モンスター:ジェフリー・ダーマーの物語』『モンスターズ:メネンデス兄弟の物語』に続くライアン・マーフィーによる『モンスターシリーズ第3弾(仮題)』(2025年配信)、テクノロジーが進化した世界が舞台のダークで風刺的なアンソロジーシリーズ『ブラック・ミラー』シーズン7(2025年配信)、本年度エミー賞作品賞にもノミネートされたケリー・ラッセル主演の政治ドラマ『ザ・ディプロマット』シーズン3(2025年配信)、アーノルド・シュワルツェネッガーが凄腕スパイとしてアクションに挑むコメディ『FUBAR』シーズン2(2025年配信)、『ベスト・キッド』続編のシリーズ『コブラ会』シーズン6のパート3(2月13日配信)、好きになった女性に近づくためなら手段を選ばないサイコパス男が主人公のロマンティックスリラー『YOU ー君がすべてー』シーズン5(4月24日)など人気シリーズの最新シーズンも登場。

Netflix映画では、『アベンジャーズ/エンドゲーム』『グレイマン』などアクション超大作を数多く手がけてきたルッソ兄弟による『エレクトリック・ステイト』(3月14日配信)、『007』シリーズのダニエル・クレイグ扮する、風変わりな紳士名探偵ブノワ・ブランが殺人事件の謎を解き明かすミステリー映画の最新作『WAKE UP DEAD MAN: A KNIVES OUT MYSTERY(原題)』、ギレルモ・デル・トロが監督・脚本を務め不朽の名作を新たに映像化する『FRANKENSTEIN(原題)』(11月配信)、ノア・バームバックが監督・脚本を務め、ジョージ・クルーニー、アダム・サンドラー、グレタ・ガーウィグらが出演するコメディ『JAY KELLY(原題)』(秋配信)、プロデューサー&キャストにベン・アフレックやマット・デイモンが名を連ねる『RIP(原題)』(2025年配信)、シャーリーズ・セロン主演のアクション大作の続編『オールド・ガード2』(2025年配信)、トム・ハーディ主演の『ハボック』(2025年配信)、『西部戦線異状なし』のエドワード・ベルガー監督が務め、コリン・ファレル、ティルダ・スウィントンが出演する『THE BALLAD OF A SMALL PLAYER(原題)』(2025年配信)、『オッペンハイマー』のキリアン・マーフィーが主演を務める『STEVE(原題)』(2025年配信)、ヘレン・ミレン主演の『THE THURSDAY MURDER CLUB(原題)』(2025年配信)、キーラ・ナイトレイ主演のサスペンス『THE WOMAN IN CABIN 10(原題)』(2025年配信)、ヴァネッサ・カービー主演のスリラー『NIGHT ALWAYS COMES(原題)』(2025年配信)、ナタリー・ポートマンやエミリア・クラークが声を務めるアニメーション『THE TWITS(原題)』(2025年配信)、アダム・サンドラー主演のスポーツコメディ続編『俺は飛ばし屋/プロゴルファー・ギル2』(2025年配信)が控えている。

【Netflix2025年の主な海外映画/シリーズ】

●Netflixシリーズ『コブラ会』シーズン6パート32月13日(木)配信脚本・エグゼクティブプロデューサー:ジョシュ・ヒールド、ジョン・ハーウィッツ、ヘイデン・シュロスバーグ出演:ラルフ・マッチオ、ウィリアム・ザブカ、マーティン・コーヴ、トーマス・イアン・グリフィス、ショロ・マリデュエニャ、ジェイコブ・バートランド、メアリー・マウサー、 タナー・ブキャナン、ペイトン・リスト、ジャンニ・ディセンゾ、コートニー・ヘンゲラー、 ヴァネッサ・ルビオ、ダラス・デュプリー・ヤング、ユージ・オクモト、アリシア・ハンナ=キム、ウーナ・オブライエン、レイナ・ヴァランディンガム、パトリック・ルウィス、ルイス・タン

『ラブ・イズ・ブラインド ~外見なんて関係ない?!~』シーズン82月14日(金)配信エグゼクティブプロデューサー:クリス・コーレン、アリー・シン プソン司会:ヴァネッサ・ラシェイ、ニック・ラシェイ

『ゼロデイ』2月20日(木)配信ショーランナー・エグゼクティブプロデューサー・脚本・クリエイター:エリック・ニューマン、ノア・オッペンハイムエグゼクティブプロデューサー:ジョナサン・グリックマン出演:ロバート・デ・ニーロ、ジェシー・プレモンス、リジー・キャプラン、コニー・ブリットン、ジョーン・アレン、マシュー・モディーン、アンジェラ・バセット

『ザ・レジデンス』3月20日(木・祝)配信ショーランナー:ポール・ウィリアム・デイヴィスエグゼクティブプロデューサー:ポール・ウィリアム・デイヴィス、ションダ・ライムズ、ベッツィ・ビアーズ、ライザ・ジョンソン(シーズン1:エピソード1~4)出演:ウゾ・アドゥーバ、ジャンカルロ・エスポジート、エドウィナ・フィンドリー・ディッカーソン、モリー・グリッグス、ジェイソン・リー、ケン・マリーノ、アル・ミッチェル、ランドール・パーク、ダン・ペロー、ブロンソン・ピンチョット、フリエット・レストレポ、 メル・ロドリゲス、スーザン・ケレチ・ワトソン、イザイア・ウィットロック・Jr.、メアリー・ワイズマン

『DEVIL MAY CRY』4月3日(木)配信ショーランナー・クリエイター・エグゼクティブプロデューサー:アディ・シャンカル出演:ジョニー・ヨング・ボシュアニメーションスタジオ:スタジオミール

『YOU ー君がすべてー』シーズン5(最終シーズン)4月24日(木)配信制作:グレッグ・バーランティ、セラ・ギャンブル出演:ペン・バッジリー、ヴィクトリア・ペドレッティ、エリザベス・ライル、タティ・ガブリエル、シャーロット・リッチー、シェイ・ミッチェル、ジェナ・オルテガ、ジェームズ・スカリー、アンバー・チルダーズ、ティリー・キーパー

『イカゲーム』シーズン3(最終シーズン) 6月27日(金)配信監督・脚本:ファン・ドンヒョク出演:イ・ジョンジェ、イ・ビョンホン、イム・シワン、カン・ハヌル、ウィ・ハジュン、パク・ギュヨン、パク・ソンフン、ヤン・ドングン、カン・エシム、チョ・ユリ、イ・デヴィッド

『KATRINA: COME HELL A ND HIGH WATER(原題)』8月配信ショーランナー・プロデューサー:アリサ・ペイン監督:ジータ・ガンドビール(エピソード1)、サマンサ・ノウルズ(エピソード2)、スパイク・リー(エピソード3)プロデューサー:サム・ポラードエグゼクティブプロデューサー:スパイク・リー

『ウェンズデー』シーズン22025年配信監督・製作総指揮:ティム・バートン出演:ジェナ・オルテガ、スティーヴ・ブシェミ、キャサリン・ゼタ=ジョーンズ、エマ・マイヤーズ、ジョイ・サンデー、ルイス・ガスマン、ハンター・ドゥーハン、ムーサ・モスタファ、ジョージー・ファーマー、ノア・テイラー、クリストファー・ロイド、ハーレイ・ジョエル・ オスメント

『ストレンジャー・シングス 未知の世界5』(最終シーズン)2025年配信クリエイター:ザ・ダファー・ブラザーズ製作総指揮:ロス・ダファー、マット・ダファー、ショーン・レヴィ出演:ウィノナ・ライダー、デヴィッド・ハーバー、フィン・ヴォルフハルト、ノア・シュナップ、ミリー・ボビー・ブラウン、ケイレブ・ マクラフリン、ゲイテン・マタラッツォ、ナタリア・ダイアー、チャーリー・ヒートン、ジョー・キーリー、セイディー・シンク、プリア・ファーガソン、マヤ・ホーク、ジェイミー・キャンベル・バウアー、ネル・フィッシャー、ジェイク・コネリー、アレックス・ブロー

『セイレーンの誘惑』2025年配信ショーランナー・クリエイター:モリー・スミス・メッツラー出演:ジュリアン・ムーア、メーガン・ファヒー、ミリー・オールコック、ケヴィン・ベーコン、 グレン・ハワートン監督:ニコール・カッセル(シーズン1:エピソード1、2)エグゼクティブプロデューサー:モリー・スミス・メッツラー、ダニ・ゴリン、トム・アカーリー、マーゴット・ロビー

『THE SEVEN DIALS MYST ERY(原題)』2025年配信エグゼクティブプロデューサー:スザンヌ・マッキー、クリス・サスマン、クリス・スウィーニー、ジェームズ・プリチャード監督:クリス・スウィーニー出演:ミア・マッケンナ=ブルース、ヘレナ・ボナム=カーター、マーティン・フリーマン、 エド・ブルーメル

『ブラック・ミラー』シーズン72025年配信クリエイター:チャーリー・ブルッカーエグゼクティブプロデューサー:チャーリー・ブルッカー、ジェシカ・ローズ、アナベル・ジョーンズ出演:オークワフィナ、ミランカ・ブルックス、ピーター・キャパルディ、エマ・コリン、パッツィ・フェラン、ポール・ジアマッティ、ルイス・グリッベン、オシ・イカイル、ラシダ・ジョーンズ、シエナ・ケリー、ビリー・マグヌッセン、ロージー・マキューアン、クリスティン・ミリオティ、クリス・オダウド、イッサ・レイ、ポール・G・レイモンド、トレイシー・エリス・ロス、ジミ・シンプソン、ハリエット・ウォルター

『モンスターシリーズ第3弾(仮題)』2025年配信クリエイター・エグゼクティブプロデューサー:ライアン・マーフィー、イアン・ブレナン出演:チャーリー・ハナム、ローリー・メトカーフ、トム・ホランダー、オリヴィア・ウィリアムズ

『賭ケグルイ Bet』2025年配信監督:サイモン・バリーエグゼクティブプロデューサー:サイモン・バリー、ジェフ・F・キング、デヴィッド・フォーティエほか出演:ミク・マルティノー、アヨ・ソランケ、イヴ・エドワーズ、クララ・アレクサンドロワ、 ハンター・カーディナル、アンウェン・オドリスコル、アヴィヴァ・モンジッロ、ライアン・サザーランド

『DEATH BY LIGHTNING(原題)』2025年配信クリエイター・脚本・エグゼクティブプロデューサー:マイク・ マコウスキー監督・エグゼクティブプロデューサー:マット・ロスエグゼクティブプロデューサー:デヴィッド・ベニオフ、D・B・ワイス、バーニー・コールフィールド出演:ベティ・ギルピン、マシュー・マクファディン、ニック・オファーマン、マイケル・シャノン、ローラ・マーカス、ブラッドリー・ウィットフォード、シェー・ウィガム、ポーラ・マルコムソン、タペンス・ミドルトン

『ザ・ディプロマット』シーズン32025年配信クリエイター・ショーランナー・製作総指揮:デボラ・カーン製作総指揮:ジャニス・ウィリアムズ、ケリー・ラッセルほか出演:ケリー・ラッセル、ルーファス・シーウェル、デヴィッド・ ジャーシー、アリ・アン、ロリー・キニア、アリソン・ジャネイ、ブラッドリー・ウィットフォード

『FUBAR』シーズン22025年配信クリエイター・ショーランナー・エグゼクティブプロデューサー:ニック・サントーラエグゼクティブプロデューサー:アーノルド・シュワルツェネッガー出演:アーノルド・シュワルツェネッガー、モニカ・バルバロ、ミラン・カーター、フォーチュン・フィームスター、トラヴィス・ヴァン・ウィンクル、ファビアナ・ウーデニオ、バーバラ・イヴ・ハリス、アパルナ・ブリエル、アンディ・バックリー、キャリー=アン・モス、ジェイ・バルシェル

『サンドマン』シーズン22025年配信脚本・ショーランナー・製作総指揮:アラン・ハインバーグ脚本・製作総指揮:ニール・ゲイマン、デヴィッド・S・ゴイヤー出演:トム・スターリッジ、グウェンドリン・クリスティー、サンジーヴ・バスカー、アシム・チョードリー、チャールズ・ダンス、ボイド・ホルブルック

その他の2025年配信予定タイトル(シリーズ)『アップルサイダービネガー』:2月6日(木)配信『スイート・マグノリアス』シーズン4:2月6日(木)配信『ブラックホーク・ダウンを生き延びて』:2月10日(月)配信『アメリカン・マーダー: ギャビー・ペティート殺人事件』:2月17日(月)配信『コート・オブ・ゴールド: 栄光の頂点を目指して』:2月18日(火)配信『フルスイング:その一打が勝負を分ける』シーズン3:2月25日(火)配信『ランニング・ポイント』:2月27日(木)配信『ウィズ・ラブ、メーガン』:3月4日(火)配信『アメリカン・マンハント: オサマ・ビンラディン』:3月10日(月)配信『TEMPTATION ISLAND(原題)』:3月12日(水)配信『EVERYBODY’S LIVE WITH JOHN MULANEY(原題)』:3月12日(水)配信『ぽちゃイケ女子のサバイバル日記』シーズン2:3月27日(木)配信『ジニー&ジョージア』シーズン3:6月5日(木)配信『ここが世界の最北端』:春配信『パルス』:春配信『LONG STORY SHORT』(原題)』:秋配信『NFL CHRISTMAS GAMEDAY(原題)』:12月25日(木)配信『グランパは新米スパイ』シーズン2:2025年配信予定『アメリカズ・スウィートハート:ダラス・カウボーイズ・チアリーダーズ』シーズン2:2025年配信予定『ビューティ・イン・ブラック』シーズン1パート2:2025年配信予定『ビッグマウス S8(ファイナルシーズン):2025年配信予定『THE ABANDONS(原題)』:2025年配信予定『アドレセンス』:2025年配信予定『AMERICA’S TEAM: THE GAMBLER AND HIS COWBOYS(原題)』:2025年配信予定『BATTLE CAMP』:2025年配信予定『THE BEAST IN ME(原題)』:2025年配信予定『BLACK RABBIT(原題)』:2025年配信予定『ブラインド・バンド』:2025年配信予定『シェフのテーブル:オールスターズ』:2025年配信予定『DEPARTMENT Q(原題)』:2025年配信予定『Formula 1:栄光のグランプリ』シーズン7:2025年配信予定『ギャビーのドールハウス』シーズン11:2025年配信予定『フォー・シーズンズ』:2025年配信予定『ゴーンガールズ: ロングアイランド連続殺人鬼を追う』:2025年配信予定『HAUNTED HOTEL(原題)』:2025年配信予定『ジュラシック・ワールド/サバイバル・ミッション』シーズン3:2025年配信予定 『LEANNE(原題)』:2025年配信予定『ラブ・オン・スペクトラム ~自閉症だけど恋したい!~』シーズン3:2025年配信予定『ミリオンダラー・シークレット』:2025年配信予定『マイライフ with ウォルターボーイズ』シーズン2:2025年配信予定 『こんなのみんなイヤ!』シーズン2:2025年配信予定『OUR WATER WORLD(原題)』:2025年配信予定『POWER MOVES(原題)』:2025年配信予定『ランサム・キャニオン』:2025年配信予定『TYLER PERRY’S SHE THE PEOPLE(原題)』:2025年配信予定『スターティング5:選ばれしエースたち』シーズン2:2025年配信予定『タイヤーズ ~それでも回るよ人生は~』シーズン2:2025年配信予定『TOO MUCH(原題)』:2025年配信予定『ターニング・ポイント:ベトナム戦争』:2025年配信予定『UNTAMED(原題)』:2025年配信予定『VICTORIA BECKHAM DOCUMENTARY SERIES(原題)』:2025年配信予定『ヴィンス・ステイプルズ・ショー』シーズン2:2025年配信予定『THE WATERFRONT(原題)』:2025年配信予定『WAYWARD(原題)』:2025年配信予定『ウルフ・キング』:2025年配信予定

●Netflix映画『ラ・ドルチェ・ヴィッラ』2月13日(木)配信監督:マーク・ウォーターズ脚本:エリザベス・ハケット、ヒラリー・ガラノイプロデューサー:ロビン・スナイダー、デボラ・エヴァンズエグゼクティブプロデューサー:エリザベス・ハケット、ヒラリー・ガラノイ出演:スコット・フォーリー、ヴィオランテ・プラシド、マイア・レフィコ、ジュゼッペ・フティア

『エレクトリック・ステイト』3月14日(金)配信監督:アンソニー・ルッソ&ジョー・ルッソ原作:シモン・ストーレンハーグ出演:ミリー・ボビー・ブラウン、クリス・プラット、キー・ホイ・ クァン、ジェイソン・アレクサンダー、ジャンカルロ・エスポジート、スタンリー・トゥッチボイスキャスト:ウディ・ハレルソン、アンソニー・マッキー、ブライアン・コックス

『FRANKENSTEIN(原題)』11月配信監督:ギレルモ・デル・トロ脚本:ギレルモ・デル・トロプロデューサー:ギレルモ・デル・トロ、J・マイルズ・デイル、スコット・ステューバー出演:オスカー・アイザック、ジェイコブ・エロルディ、ミア・ゴス、フェリックス・カメラー、ラールス・ミケルセン、デヴィッド・ブラッドリー、チャールズ・ダンス、クリストフ・ヴァルツ

『JAY KELLY(原題)』秋配信監督:ノア・バームバック脚本:ノア・バームバック、エミリー・モーティマープロデューサー:デヴィッド・ハイマン、エイミー・パスカル、ノア・ バームバック出演:ジョージ・クルーニー、アダム・サンドラー、ビリー・クラダップ、ローラ・ダーン、グレイス・エドワーズ、ステイシー・キーチ、ライリー・キーオ、エミリー・モーティマー、パトリック・ウィルソン、ジム・ブロードベント、イヴ・ヒューソン、アルバ・ロルヴァケル、 グレタ・ガーウィグ

『WAKE UP DEAD MAN: A KNIVES OUT MYSTERY(原題)』2025年配信監督:ライアン・ジョンソン脚本:ライアン・ジョンソンプロデューサー:ラム・バーグマン、ライアン・ジョンソン出演:ダニエル・クレイグ、ジョシュ・オコナー、グレン・クローズ、ジョシュ・ブローリン、ミラ・クニス、ジェレミー・レナー、ケリー・ ワシントン、アンドリュー・スコット、ケイリー・スピーニー、ダリル・ マコーマック、トーマス・ヘイデン・チャーチ

『RIP(原題)』2025年配信監督:ジョー・カーナハン脚本:ジョー・カーナハンプロデューサー:ベン・アフレック、マット・デイモン、ルシアナ・ デイモン、ダニ・ベルンフェルド出演:マット・デイモン、ベン・アフレック、スティーヴン・ユァン、テヤナ・テイラー、カタリーナ・ サンディノ・モレノ、サッシャ・カジェ、ネスター・カーボネル、リナ・エスコ、スコット・アドキンス、カイル・チャンドラー

『オールド・ガード2』2025年配信監督:ヴィクトリア・マホーニー脚本:グレッグ・ルッカ、サラ・L・ウォーカーストーリー原案:グレッグ・ルッカプロデューサー:シャーリーズ・セロン、A・J・ディックス、ベス・コノ、マーク・エヴァンス、デヴィッド・エリソン、デイナ・ゴールドバーグ、ドン・グレンジャー出演:シャーリーズ・セロン、キキ・レイン、マティアス・スーナールツ、マーワン・ケンザリ、ルカ・マリネッリ、ヴェロニカ・ンゴー、 ヘンリー・ゴールディング、ユマ・サーマン、キウェテル・イジョフォー

『ハボック』2025年配信監督:ギャレス・エヴァンス脚本:ギャレス・エヴァンスプロデューサー:エド・タルファン、ギャレス・エヴァンス、アラム・ターツァキアン、トム・ハーディ出演:トム・ハーディ、ジェシー・メイ・リー、ジャスティン・コーンウェル、クエリン・セプルベダ、ルイス・ガスマン、ミシェル・ウォ ーターソン、サニー・パン、ジム・シーザー、ゼリア・メンデス=ジョーンズ 、ティモシー・オリファント、フォレスト・ウィテカー

『THE BALLAD OF A SMAL L PLAYER(原題)』2025年配信監督:エドワード・ベルガー脚本:ローワン・ジョフィ原作:ローレンス・オズボーン著『The Ballad of a Small Player(原題)』出演:コリン・ファレル、ファラ・チャン、ディニー・イップ、アレックス・ジェニングス、ティルダ・スウィントン

『STEVE(原題)』2025年配信監督:ティム・ミーランツ原作:マックス・ポータープロデューサー:キリアン・マーフィー、アラン・モロニー出演:キリアン・マーフィー、ジェイ・ライカーゴ

『THE THURSDAY MURDE R CLUB(原題)』2025年配信監督:クリス・コロンバス原作:リチャード・オスマン脚本:ケイティ・ブランドプロデューサー:ジェニファー・トッド、クリス・コロンバス出演:ヘレン・ミレン、ピアース・ブロスナン、ベン・キングズレー、セリア・イムリー、ナオミ・アッキー、ダニエル・メイズ、ジョナサン・プライス、デヴィッド・テナント、ヘンリー・ロイド=ヒューズ、トム・エリス、リチャード・E・グラント、ジェフ・ベル、イングリッド・ オリヴァー、ポール・フリーマン

『THE WOMAN IN CABIN 10(原題)』2025年配信監督:サイモン・ストーン脚本:ジョー・シュラップネル、アナ・ウォーターハウス、サイモ ン・ストーン原作:ルース・ウェア著『第10客室の女』出演:キーラ・ナイトレイ、ガイ・ピアース、ハンナ・ワディンガム、デヴィッド・アヤラ、ギッテ・ヴィット、アート・マリク、ダニエル・イングス、デヴィッド・モリッシー、クリストファー・ライ、ポール・ ケイ、カヤ・スコデラーリオ、リーサ・ローヴェン・コングスリ、ググ・バサ=ロー

『NIGHT ALWAYS COMES(原題)』2025年配信監督:ベンジャミン・カロン脚本:サラ・コンラット原作:ウィリー・ヴラウティン著『The Night Always Comes(原題)』プロデューサー:ヴァネッサ・カービー、ローレン・ダーク、ベンジャミン・カロン、ジョディ・カロン、ゲイリー・レヴィンソン、ビリー・ハインズ、ライアン・バルテッキ出演:ヴァネッサ・カービー、ジェニファー・ジェイソン・リー、ザック・ゴットセイゲン、ステファン・ジェームズ、ジュリア・フォックス、イーライ・ロス、ランドール・パーク、マイケル・ケリー

『THE TWITS(原題)』2025年配信監督:フィル・ジョンストン共同監督:ケイティ・シャナハン、トッド・クンジャン・デモンプロデューサー:フィル・ジョンストン、マギー・マローン脚本:フィル・ジョンストン、メグ・ファヴロー声優:マーゴ・マーティンデイル、ジョニー・ヴェガス、ナタリー・ポートマン、エミリア・クラーク

『俺は飛ばし屋/プロゴルファー・ギル2』2025年配信 監督:カイル・ニューアチェック脚本:ティム・ハーリヒー、アダム・サンドラープロデューサー:アダム・サンドラー、ティム・ハーリヒー、ジャック・ジャラプト、ロバート・シモンズエグゼクティブプロデューサー:ジュディット・モール、ケヴィン・グレイディ、デニス・デューガン、バリー・ベルナルディ、デヴィッド・バウシュ、ダン・ブラ出演:アダム・サンドラー、ジュリー・ボーウェン、クリストファ ー・マクドナルド、ベニート・アントニオ・マルティネス・オカシオ、 トラビス・ケルシー、コナー・シェリー、イーサン・カトスキー、マクスウェル・ジェイコブ・フリードマン、フィリップ・ファイン・シュナイダー

『イン・ユア・ドリームズ:願いがかなうなら』2025年配信監督:アレックス・ウー共同監督:エリック・ベンソンプロデューサー:ティモシー・ハーン、グレッグ・テイラー脚本:エリック・ベンソン、アレックス・ウー音楽:ジョン・デブニー声優:シム・リウ、クレイグ・ロビンソン

『A MERRY LITTLE EX-MAS(原題)』2025年配信監督:スティーヴ・カー脚本:ホリー・ヘスタープロデューサー:メリッサ・ジョーン・ハート、ポーラ・ハートエグゼクティブプロデューサー:アリシア・シルヴァーストーン出演:アリシア・シルヴァーストーン、オリヴァー・ハドソン、ジャミーラ・ジャミル、メリッサ・ジョーン・ハート

『NONNAS(原題)』2025年配信監督:スティーヴン・チョボスキー脚本:リズ・マッキー出演:ヴィンス・ヴォーン、スーザン・サランドン、ロレイン・ブラッコ、タリア・シャイア、ブレンダ・ヴァッカロ、リンダ・カーデリーニ、ドレア・ド・マッテオ、ジョー・マンガニエロ、マイケル・リスポ リ、キャンベル・スコット

『THE WRONG PARIS(原題)』2025年配信監督:ジャニーン・ダミアン脚本:ニコル・ヘーンリヒ出演:ミランダ・コスグローヴ、ピアソン・フォード、マディソン・ペティス、マデリン・アーサー、フランシス・フィッシャー、イヴォンヌ・オージ、トランス・クームズ、クリスティン・パク、 エミリヤ・バ ラナック、ハンナ・ストッキング

その他の2025年配信予定タイトル(映画)『オメデタ⁈ そんなトコ』:2月5日(水)配信『ウィッチャー 深海のセイレーン』:2月11日(火)配信『カオス:マンソン・マーダーズ』:3月7日(金)配信『プランクトン:ザ・ムービー』:3月7日(金)配信『ライフリスト』:3月28日(金)配信『PANGOLIN: KULU’S JOURNEY(原題)』:4月21日(月)配信『AIR FORCE ELITE: THUNDERBIRDS(原題)』:2025年配信予定 『CHAMPAGNE PROBLEMS(原題)』:2025年配信予定 『EDDIE(原題)』:2025年配信予定 『フィアー・ストリート:プロムクイーン』:2025年配信予定 『K-POP: DEMON HUNTERS(仮題)』:2025年配信予定 『あの星に君がいる』:2025年配信予定 『TYLER PERRY’S MADEA’S DESTINATION WEDDING(原題)』:2025年配信予定 『MY OXFORD YEAR(原題)』:2025年配信予定 『POOKOO(原題)』:2025年配信予定 『R&B(原題)』:2025年配信予定 『STRAW(原題)』:2025年配信予定 『TITAN(原題)』:2025年配信予定

