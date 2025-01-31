ËÉ´¨¥°¥Ã¥º¡¢¥Ç¥ª¥É¥é¥ó¥È...¡£»ÔÀî¼ÓÜ¿¤¬À¸³è´¶¥À¥ÀÏ³¤ì!?¤Ê¡ÖºÇ¶á¤Î¥Ù¥¹¥È¥Ð¥¤¡×¤òÈ¯É½¡ª
·ÈÂÓÍÑÍÎÉþ¥¯¥ê¡¼¥Ê¡¼¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢¤³¤Î¥³¤ÎÌÓ¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤âÂç¾æÉ×
¡Ø½µ´©¥×¥ì¥¤¥Ü¡¼¥¤¡Ù¤ÇÏ¢ºÜÃæ¤Î¡Ö¥é¥¤¥¯¤Î¿¹¡×¡£¿Íµ¤¥â¥Ç¥ë¤Î»ÔÀî¼ÓÜ¿¡Ê¤µ¤ä¡Ë¤¬¡¢¼«¿È¤ÎÆÃ¼ì¤Ê¥Þ¥Ë¥¢¥é¥¤¥Õ¤òÄÖ¤ë¥³¥é¥à¤À¡£º£²ó¤Ï¡¢»ÔÀî¼ÓÜ¿¤¬ºÇ¶áÇã¤Ã¤¿¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¾¦ÉÊ¤ò¾Ò²ð¡£
¡¡¡ö¡¡¡ö¡¡¡ö
2025Ç¯¤â¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤ËÌó1¥õ·î¡£ºòÇ¯¤Î¤¦¤Á¤Ë¡¢2024Ç¯¤ËÇã¤Ã¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¤Ä¤â¤ê¤¬¡¢¡ØNHK¤Î¤É¼«Ëý¡Ù¤Î¿À²ó¤È¡¢¡Ö²ÏÆâÈÕ´»¡Ê¤«¤ï¤Á¤Ð¤ó¤«¤ó¡Ë¡×¤È¤¤¤¦¥ß¥«¥ó¤ÎÉÊ¼ï¤ÎÏÃ¤Ç½ª¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤³¤Ç¡¢2025Ç¯¤â°ú¤Â³¤Çã¤¤¤¿¤¤¤â¤Î¤ä¡¢ºÇ¶á½Ð¹ç¤Ã¤¿¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¾¦ÉÊ¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤º¤Ï¡¢¤Þ¤À¤Þ¤ÀÉ¬¿Ü¤Êµ¨Àá¤¬Â³¤¯ËÉ´¨¥°¥Ã¥º¤ò¤Ò¤È¤Ä¡£½¼ÅÅ¼°¤äÅÅ»Ò¥ì¥ó¥¸¤Ç²¹¤á¤ë¥¿¥¤¥×¤Ê¤É¡¢¥«¥¤¥í¤Î¿Ê²½¤¬ÌÜÎ©¤Á¤Þ¤¹¡£¸Ä¿ÍÅª¤Ë¥Ò¥Ã¥È¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¥ì¥Ã¥¯¤Î¡Ö²¹¤á¤°¤ê ¶ËÃÈ¤«¤±¤Ý¤«¡×¡£
¤³¤Á¤é¤Ï¼ó¤Ë¤«¤±¤ëºÙÄ¹¤¤·Á¤Î»È¤¤¼Î¤Æ¥«¥¤¥í¤Ç¤¹¡£ÂÞ¤«¤é½Ð¤·¤¿¤éÃæ¤ÎÊ´Ëö¤¬¾¡¼ê¤Ë²¹¤«¤¯¤Ê¤ë¡¢ÀÎ¤Ê¤¬¤é¤Î»ÅÁÈ¤ß¤Î¥«¥¤¥í¤À¤±¤É¡¢Éý2.5Ñ¡ßÄ¹¤µ50Ñ¤Î¿·È¯ÁÛ¤Ê·Á¤¬ÀäÌ¯¡£
¼ó¤«¤é¿â¤é¤¹¤È¡¢¼ó¶Ú¤È¶»Éô¤Ë¤Á¤ç¤¦¤É¥Õ¥£¥Ã¥È¤¹¤ë·Á¾õ¤Ç¡¢¼ó²ó¤ê¤È¿´Â¡ÊÕ¤ê¤¬¤Ý¤«¤Ý¤«¡£ºÇ½é¤Ï¡¢¡Ö¤³¤ó¤Ê¤ËºÙ¤¤¤Î¤Ë°ÕÌ£¤¢¤ë¡©¡×¤È»×¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤¦¤Þ¤¯¥Õ¥£¥Ã¥È¤¹¤ë¾å¡¢Î¾ÌÌ¤«¤éÇ®¤òÈ¯¤¹¤ë¤Î¤Ç¤È¤Ë¤«¤¯²¹¤«¤¤¤Ç¤¹¡£
Ê´Ëö¤¬ÊÒ´ó¤é¤Ê¤¤ºî¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¥º¥ì¤Ê¤¤¤·¡¢·Ú¤¯¤ÆÈè¤ì¤Ê¤¤¤Î¤âÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡£Éþ¤Î²¼¤ËÃå¤±¤Æ¤âÌÜÎ©¤¿¤Ê¤¤¤·¡¢¿§¤â¹õ¤À¤«¤é¸«¤¨¤Æ¤âµ¤¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¥¢¥¦¥È¥É¥¢¤ä¥¤¥Ù¥ó¥È¡¢²°³°¤Îºî¶È¤Ë¤¼¤Ò¡£ÉáÄÌ¤ÎÌô¶É¤Ê¤É¤ÇÇä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡¢µ¤¤ÎÍø¤¤¤¿¾¦ÉÊ¤Ç¤¹¡£
Â³¤¤¤Æ¤Ï¡¢ÀÎ¤«¤é¤¢¤ë¤±¤É¤ä¤Ã¤ÈÌ¥ÎÏ¤ËÌÜ³Ð¤á¤¿¡¢·ÈÂÓÍÑÍÎÉþ¥¯¥ê¡¼¥Ê¡¼¡£¡Ö¥ê¥ó¥È¥Ö¥é¥·¡×¤È¤â¸Æ¤Ð¤ì¤ë¡¢¥Û¥³¥ê¤ä¥´¥ß¤ò°áÎà¤«¤é¼è¤ê½ü¤¯¤¿¤á¤Î¤â¤Î¤Ç¡¢ÌÓ±©¤ÎÎ©¤Ã¤¿¥â¥±¥Ã¥È¤ß¤¿¤¤¤ÊÀ¸ÃÏ¤¬¤Ä¤¤¤¿¥Ö¥é¥·¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£¡Ö¤ªÉã¤µ¤ó¤¬¥¹¡¼¥Ä¤ò¼êÆþ¤ì¤¹¤ë¤È¤¤Ë»È¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤Î¤¢¤ì¡×¤È¸À¤¦¤È¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¤Ç¤¹¤«¤Í¡©
¤½¤ì¤Î¾®¤µ¤ÊÀÞ¤ê¾ö¤ß¥¿¥¤¥×¤ò100±ß¥·¥ç¥Ã¥×¤ÇÂçÎÌ¤Ë¹ØÆþ¤·¡¢³Æ¥¢¥¦¥¿¡¼¡¢¥Ð¥Ã¥°¤Î¥Ý¥Ã¥±¤ËÇ¦¤Ð¤»¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤¦¤ä¤Ã¤Æ½ñ¤¯¤ÈÂç¤·¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¤Õ¤È¤·¤¿¤È¤¤Ë¥³¡¼¥È¤Ë¤Ä¤¤¤¿¥´¥ß¤äÈ´¤±ÌÓ¡Ê¼«Ê¬¤Î¤â¤ª¸¤¤µ¤Þ¤Î¤â¡Ë¤¬¼è¤ì¤Æ¡¢Åß¤Î¿È¤À¤·¤Ê¤ß¤Ë¼«¿®¤¬»ý¤Æ¤Þ¤¹¡£
¥´¥ß¼è¤ê¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Á¡°Ý¤ÎÌÜ¤òÀ°¤¨¤ë¤È¶Ã¤¯¤Û¤ÉÉþ¤Î°õ¾Ý¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤Î¤Ç¡¢¤«¤Ê¤ê½ÅÊõ¤·¤Æ¤Þ¤¹¡£¥ß¥Ë¥µ¥¤¥º¤Î¥³¥í¥³¥í¤è¤ê¤â¤«¤µ¤Ð¤é¤Ê¤¤¤«¤é¡¢¤¤¤Ä¤Ç¤â¤³¤Ã¤½¤ê»ý¤ÁÊâ¤¤¤Æ¤Þ¤¹¡£
ºÇ¸å¤Ï¡¢¼«Á³ÇÉ¤Î¥¹¥¥ó¥±¥¢¡õ¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¥¢¥¹¥ì¥Æ¥£¥¢¤Î¡Ö¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥ó¥° ¥Ç¥ª¥É¥é¥ó¥È¥ß¥¹¥È¡×¡£ÄÌ¾ï¤ÎÀ©´ÀºÞ¤È°ã¤Ã¤Æ¡¢´À¤òÍÞ¤¨¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢´À¤ÎÃæ¤Î¶Ý¤ËÆ¯¤¤«¤±¤Æ»¦¶Ý¡¦ËÉ½¤·¤Æ¤¯¤ì¤ëÍ¥¤ì¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¤µ¤é¤Ã¤È¤·¤¿À¶ÎÃ´¶¤Î¤¢¤ë¥ß¥¹¥È¤òÏÆ¤äÇØÃæ¤Ê¤É¤Ë¥¹¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¡Ê¤·¤«¤âÇò»Ä¤ê¤·¤Ê¤¤¤«¤éÉþ¤òÃå¤¿¸å¤Ç¤âÂç¾æÉ×¡Ë¡¢Ä¹»þ´Ö¤Ë¤ª¤ï¤Ê¤¤¤·ÁÖ²÷¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ï¡¢¤Ç¤¤ë¤À¤±´À¤ò»ß¤á¤¿¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢²¿¤ò¤·¤Æ¤â·ë¶É¤Ï´À¤ò¤«¤¯¾å¡¢´À¤ÏÂÎ²¹¤ò¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤¹¤ë¤¿¤á¤Î½ÅÍ×¤Êµ¡Ç½¤À¤«¤é¡¢ÍÞ¤¨¤¹¤®¤Æ¤âÉÔ²÷¡£
¤½¤ì¤¬¤³¤Î¥ß¥¹¥È¤À¤È¡¢´À¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¡¢¤Ë¤ª¤¤¤À¤±ÍÞ¤¨¤ë¤«¤éÉÔ»×µÄ¤È°Â¿´¤¹¤ë¤·¡¢Á´¿È¤Ë¥¹¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤âµ¤»ý¤Á°¤¯¤Ê¤¤¡£ÃËÀ¤â½÷À¤â»È¤¨¤ë¹á¤ê¤È¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÃËÀ¤â¤¼¤Ò¤ª»î¤·¤ò¡£¤¿¤¯¤µ¤ó´À¤ò¤«¤¤¿¤¤¥¸¥à¤ä¥µ¥¦¥Ê¤Ë¤â¥ª¥¹¥¹¥á¤Ç¤¹¡£
¤È¡¢À¸³è´¶¥À¥ÀÏ³¤ì¤Ê¥Ù¥¹¥È¥Ð¥¤¾Ò²ð¤Ç¤·¤¿¡£
¡ü»ÔÀî¼ÓÜ¿
1987Ç¯2·î14ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£ÊÆ¥Ç¥È¥í¥¤¥È°é¤Á¡£Éã¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¿Í¡¢Êì¤ÏÆüËÜ¿Í¡£¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ³èÆ°¤¹¤ë¤Û¤«¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤ä¥é¥¸¥ª¤Ë¤â½Ð±é¡£Ãø½ñ¡ØÅ´Æ»¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤·¤¿¡£¡Ù¤¬¹¥É¾È¯ÇäÃæ¡£º£Ãµ¤·¤Æ¤ë¤Î¤Ï¡¢¤Á¤ã¤ó¤È¤·¤¿¥¹¥Ô¡¼¥«¡¼¡£¸ø¼°Instagram¡Ú¡÷sayaichikawa.official¡Û