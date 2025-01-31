ÆüËÜ¤Ï¸å¿Ê¹ñ¡©»Ò¤É¤â¤Î³ØÎÏº¹¤¬¤Ä¤¯°Õ³°¤ÊÌÕÅÀ
¾®³Ø¹»¤ÇÍý²ÊÎ¥¤ì¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢ÀèÀ¸¼«¿È¤¬Íý²Ê¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤Ê¤¤¤«¤é¡Ä¡©¡Ê¼Ì¿¿¡§¤Ä¤à¤®¡¿PIXTA¡Ë
Ìîµå¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Áª¼ê¤ä¡¢¾´ý¤ÎÆ£°æÁïÂÀ»á¡¢µûÎà³Ø¼Ô¤Î¤µ¤«¤Ê¥¯¥ó¤Ê¤É¨¡¨¡¡£
³Æ³¦¤Î¥È¥Ã¥×¤òÁö¤ë¡ÖÅ·ºÍ¡×¤¿¤Á¤Ë¶¦ÄÌ¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¹¥¤¤Ê¤³¤È¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¤È¤³¤È¤óî²¿Ê¤·Â³¤±¤é¤ì¤ë¡ÖÈóÇ§ÃÎÇ½ÎÏ¡×¤Î¹â¤µ¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î¡ÖÈóÇ§ÃÎÇ½ÎÏ¡×¤³¤½¤¬¡¢ÉÔ°ÂÄê¤ÊÌ¤Íè¤òÀ¸¤È´¤¯¤¦¤¨¤Ç½ÅÍ×¤Ê¥¹¥¥ë¤Ç¤¢¤ê¡¢STEAM¶µ°é¤Ë¤è¤Ã¤Æ°é¤Þ¤ì¤ëÎÏ¤À¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
STEAM¶µ°é¤È¤¤¤¨¤Ð¥×¥í¥°¥é¥ß¥ó¥°¶µ°é¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤¬¤Á¤Ç¤¹¤¬¡¢¼Â¤ÏÍý²Ê³Ø½¬½ñÀÒ¤â¸ú²ÌÅª¤Ê¥Ä¡¼¥ë¤Ë¤Ê¤êÆÀ¤ë¤È¡¢Ä¹Ç¯»»¿ô¡¦Íý²Ê¶µºà¤Î³«È¯¤Ë·È¤ï¤Ã¤Æ¤¤¿ÅìµþÍý²ÊÂç³Ø¶µ¼ø¤ÎÀîÂ¼¹¯Ê¸»á¤Ï¹Í¤¨¤Þ¤¹¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢Îß·×555ËüÉô¤òÇä¤ê¾å¤²¤ë¡Ø¤È¤Ê¤ê¤Î¤¤ç¤¦¤À¤¤¡¡Íý²Ê¤Ç¥ß¥é¥¯¥ë¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤Ï¡¢¾®³ØÀ¸¤Î´Ö¤Ç¿Íµ¤¤ÎÍý²Ê³Ø½¬¥Þ¥ó¥¬¤Ç¤¹¡£
ËÜ¹Æ¤Ç¤Ï¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ê³Ø½¬½ñÀÒ¤¬»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤Ê±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ë¤Î¤«¡¢¤½¤Î¸ú²Ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Íý²Ê¶µ°é¤Î¸½¾õ¤ò¤Õ¤Þ¤¨¡¢ÀîÂ¼¹¯Ê¸»á¤Ë¾Ü¤·¤¯¤ªÏÃ¤ò»Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÊÑ²½¤¹¤ë¼Ò²ñ¤Èµá¤á¤é¤ì¤ëÎÏ
¸½Âå¼Ò²ñ¤Ï¡¢¤«¤Ä¤Æ¤Ê¤¤¤Û¤ÉÊ£»¨²½¤·¡¢Àè¹Ô¤¤¬¸«ÄÌ¤»¤Ê¤¤»þÂå¤Ç¤¹¡£
¤È¤¯¤Ë¡¢ÆüËÜ¤Ç¤ÏÃÏ¿Ì¤ä¿å³²¤È¤¤¤Ã¤¿¼«Á³ºÒ³²¤Ë²Ã¤¨¡¢·ÐºÑ¾õ¶·¤äÀ¤³¦¾ðÀª¤ÎÉÔ°ÂÄê¤µ¤â¤¢¤ê¡¢°ìÊâÀè¤ÎÌ¤Íè¤òÍ½Â¬¤¹¤ë¤³¤È¤¹¤éº¤Æñ¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÊÑ²½¤Î·ã¤·¤¤»þÂå¤òÀ¸¤È´¤¯¤¿¤á¤Ë¤â¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¤Ï¡¢ÊÑ²½¤Ë½ÀÆð¤ËÂÐ±þ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¼«¤é²ÝÂê¤òÈ¯¸«¤·¡¢²ò·è¤·¤Æ¤¤¤¯ÎÏ¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¶áÇ¯¡¢¶µ°é³¦¤ÇÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡ÖÈóÇ§ÃÎÇ½ÎÏ¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ò¤´Â¸ÃÎ¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¤³¤ì¤Ï¡¢IQ¤Î¤è¤¦¤Ë¿ôÃÍ¤ÇÂ¬¤ë¤³¤È¤Î¤Ç¤¤Ê¤¤¡¢¿Í´Ö´Ø·¸¤òÃÛ¤¯ÎÏ¡¢ÌäÂê²ò·èÇ½ÎÏ¡¢ÁÏÂ¤ÎÏ¡¢¼«¸ÊÀ©¸æÎÏ¤Ê¤É¡¢¼Ò²ñ¤ÇÀ®¸ù¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÉÔ²Ä·ç¤ÊÇ½ÎÏ¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¾¯¤·Æñ¤·¤¯ÅÁ¤¨¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¼Â¤Ï¤³¤Î¡ÖÈóÇ§ÃÎÇ½ÎÏ¡×¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÎÍ·¤Ó¤Ç¿È¤Ë¤Ä¤±¤é¤ì¤ëÎÏ¤Ç¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢µ´¤´¤Ã¤³¤ä¡¢¤«¤¯¤ì¤ó¤Ü¡¢ÈëÌ©´ðÃÏ¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤â¡¢ÍÜ¤¨¤ëÇ½ÎÏ¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÏÍ·¤Ó¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¡ÖÈóÇ§ÃÎÇ½ÎÏ¡×¤ò³Ø¤ÖÎÏ¤òÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤â¤½¤â¡¢¡ÖÍ·¤Ó¡×¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤Æ¼«¤éÌÌÇò¤¤¤È»×¤¨¤ë¤â¤Î¤ò¡Ö¼çÂÎÅª¤Ë¡×¸«¤Ä¤±¤Æ¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ç¤É¤Ã¤×¤ê¤È¤Î¤á¤ê¹þ¤ó¤Ç³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Î°Õ»×¤Ç³Ú¤·¤à»ÑÀª¤¬¡ÖÈóÇ§ÃÎÇ½ÎÏ¡×¤ò³«¤¯¤¿¤á¤Ë¡¢½ÅÍ×¤ÊÍ×ÁÇ¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÍÄ¤¤º¢¤Ë¿´¤«¤é¹¥¤¤À¤È»×¤¨¤ë¤³¤È¤Ë½Ð²ñ¤¨¤Æ¡¢¤È¤³¤È¤óÂÇ¤Á¹þ¤á¤ë´Ä¶¤Ç°é¤Ã¤¿»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ï¹¬±¿¤Ç¤¹¡£
¸½Âå¼Ò²ñ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬¤½¤Î¤è¤¦¤Ê»ö¾Ý¤Ë½Ð²ñ¤¨¤ë¤¤Ã¤«¤±¤òÁý¤ä¤·¤Æ¤¢¤²¤ë¤³¤È¤¬µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£
ÈóÇ§ÃÎÇ½ÎÏ¤Ï¡¢10ºÐ¤Þ¤Ç¤ËÃÃ¤¨¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£¤³¤Î»þ´ü¤Î»Ò¤É¤â¤¬¹¥¤¤Ê¤³¤È¤Ë½Ð²ñ¤¨¤¿¤È¤¤Ë¤Ï¡¢¤Ò¤¿¤à¤¤Ë¡¢¤ß¤Ã¤Á¤êË×Æ¬¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÍÄ¤¤º¢¤ËË×Æ¬¤·¤¿·Ð¸³¤Ï¡¢É¬¤º¿ÍÀ¸¤Î¤É¤³¤«¤Ç¤ÎÀ®¸ù¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ëµ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤è¤¦¤ÊÂÎ¸³¤ÎÀÑ¤ß½Å¤Ê¤ê¤¬¡¢¾Íè¤Ø¤ÎÀ®¸ù¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡ÖÀ¸¤¤ëÎÏ¡×¤ò¿¤Ð¤¹¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
¤¤¤Þ¡¢ÃíÌÜ¤µ¤ì¤ëSTEAM¶µ°é
¶µ°é¤Î¸½¾ì¤Ç¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÎÈóÇ§ÃÎÇ½ÎÏ¤ò°é¤à¤¿¤á¤Ë¶áÇ¯ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢¡ÖSTEAM¶µ°é¡×¤Ç¤¹¡£
STEAM¶µ°é¤È¤Ï¡¢Science¡Ê²Ê³Ø¡Ë¡¢Technology¡Êµ»½Ñ¡Ë¡¢Engineering¡Ê¹©³Ø¡Ë¡¢Arts¡Ê·Ý½Ñ¡¦¥ê¥Ù¥é¥ë¥¢¡¼¥Ä¡Ë¡¢Mathematics¡Ê¿ô³Ø¡Ë¤Î5¤Ä¤ÎÊ¬Ìî¤ò·ë¤Ó¤Ä¤±¤¿¶µ°é¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤Ç¤¹¡£
5¤Ä¤ÎÊ¬Ìî¤Î²£ÃÇÅª¤Ê³Ø½¬¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ï¡¢¤¿¤ÀÃ±¤ËÃÎ¼±¤òµÍ¤á¹þ¤à¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¼«Ê¬¤Ç¹Í¤¨¡¢¼ê¤òÆ°¤«¤·¡¢¿·¤·¤¤¤â¤Î¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¡ÖÈóÇ§ÃÎÇ½ÎÏ¡×¤òÍÜ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤µ¤Ë¡¢¤³¤Î¶µ°é¤Îº¬Äì¤Ë¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î¥ï¥¯¥ï¥¯¤¹¤ëµ¤»ý¤Á¤ò»É·ã¤·¤Æ¡¢¼çÂÎÅª¤Ë³Ø¤Ó¤ò¿¼¤á¡¢ÌÌÇò¤¬¤Ã¤Æ¤â¤é¤ª¤¦¤È¤¤¤¦¹Í¤¨¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÈóÇ§ÃÎÇ½ÎÏ¤Ï¡¢¹ñ¸ì¤ä»»¿ô¤ä¼Ò²ñ¤Ê¤É¡¢¤¢¤é¤æ¤ë¶µ²Ê¤Ç¿¤Ð¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤«¤Ç¤â¡¢STEAM¶µ°é¤Î¡ÖS¡×¤Ç¤¢¤ë¡ÖÍý²Ê¡×¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î¡Ö¤Ê¤¼¡©¡×¡Ö¤É¤¦¤·¤Æ¡©¡×¤È¤¤¤¦¹¥´ñ¿´¤Î²ê¤ò°é¤Æ¡¢À¤³¦¤ò¹¤²¤ëÎÏ¤È¤Ê¤ë¶µ²Ê¤Ç¤¹¡£
¾®¤µ¤Ê¼ï¤«¤é²ê¤¬½Ð¤Æ¡¢·Ô¤È¤Ê¤ê¡¢²Ö¤¬ºé¤¯¡£¤½¤ó¤Ê²áÄø¤ò»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÏÌÜ¤òµ±¤«¤»¤Æ´Ñ»¡¤·¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¿¢Êª¤ò°é¤Æ¤ëÀÕÇ¤´¶¡¢ËèÆü·ç¤«¤µ¤º¤Ë¤ªÀ¤ÏÃ¤òÂ³¤±¤ëÇ¦ÂÑÎÏ¤ò¡¢¼«Á³¤È¿È¤Ë¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¤¹¡£
¤¢¤ë¤¤¤Ï¡¢Àî¸¶¤ÇÀÐ¤³¤í¤ò½¦¤Ã¤¿¤ê¡¢¤½¤Î·Á¤ä¿§¡¢¼ê¿¨¤ê¤Î°ã¤¤¤ËÌÜ¤ò¶Å¤é¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢¡Ö¤³¤ÎÀÐ¤Ï¤É¤³¤«¤éÍè¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡©¡×¡Ö¤É¤¦¤·¤Æ¤³¤ó¤Ê·Á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡©¡×¤È¡¢µ¿Ìä¤òÊú¤¯¡£¤³¤ì¤Ï¡¢Ãµµæ¿´¡¢´Ñ»¡ÎÏ¤ò°é¤à¡¢¤«¤±¤¬¤¨¤Î¤Ê¤¤·Ð¸³¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¥Î¡¼¥Ù¥ëÊªÍý³Ø¾Þ¼õ¾Þ¼Ô¤ÎÄ«±Ê¿¶°ìÏºÀèÀ¸¤Î¸ÀÍÕ¤Ë¡¢¡Ö¤Õ¤·¤®¤À¤È»×¤¦¤³¤È ¤³¤ì¤¬²Ê³Ø¤Î²ê¤Ç¤¹ ¤è¤¯´Ñ»¡¤·¤Æ¤¿¤·¤«¤á ¤½¤·¤Æ¹Í¤¨¤ë¤³¤È ¤³¤ì¤¬²Ê³Ø¤Î·Ô¤Ç¤¹ ¤½¤¦¤·¤ÆºÇ¸å¤Ë¤Ê¤¾¤¬¤È¤±¤ë ¤³¤ì¤¬²Ê³Ø¤Î²Ö¤Ç¤¹¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÎÌÜ¤¬µ±¤¯¤è¤¦¤Ê¡¢¥ï¥¯¥ï¥¯¤È¤·¤¿µ¤»ý¤Á¤ò»É·ã¤¹¤ë³Ø¤Ó¤Ç¤¢¤Õ¤ì¤Æ¤¤¤ë¶µ²Ê¤¬Íý²Ê¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
ÆüËÜ¤ÎÍý²Ê¶µ°é¤Î¸½¾õ¤È²ÝÂê
»ä¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç30Ç¯°Ê¾å¡¢¿ô³Ø¤äÍý²Ê¶µºà¤Ê¤É¡¢»Ò¤É¤â¸þ¤±¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ÎºîÀ®¤Ë·È¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¾®³ØÀ¸¤Ë¸þ¤±¤¿¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Âç³ØÆþ»î¶¦ÄÌ¥Æ¥¹¥È¤ÎÌäÂêºîÀ®°Ñ°÷¤Ê¤É¡¢ÆüËÜ¤ÎÍý²Ê¶µ°é¤Ë·È¤ï¤Ã¤Æ¤¤¿»ä¤Î¿®Ç°¤È¤·¤Æ¡¢¡ÖÍý²Ê¤Î¥Æ¥¹¥È¤ÎÅÀ¿ô¤ò¼è¤ì¤ë»Ò¤ò¤Ä¤¯¤ë¤è¤ê¡¢Íý²Ê¤¬¹¥¤¤Ê»Ò¤ò¤Ä¤¯¤ê¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬º¬Äì¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
½¾Íè¤ÎÆüËÜ¤ÎÍý²Ê¶µ°é¤Ï¡¢Àµ²ò¤¢¤ê¤¤ÎÃÎ¼±¤òµÍ¤á¹þ¤à¤³¤È¤Ë½ÅÅÀ¤¬ÃÖ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Íý²Ê¤Î¼ø¶ÈÆâ¤Ç¤Î¼Â¸³¤â¡¢¤¢¤é¤«¤¸¤á·ë²Ì¤äÀµ²ò¤¬¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬¼«¤éµ¿Ìä¤ò»ý¤Á¡¢Ãµµá¤¹¤ëµ¡²ñ¤Ï¸Â¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
¼Â¸³¶µ¼¼¤ò¹Ô¤¦¤È¡¢¹â¹»À¸¤Ç¤â¥Ï¥µ¥ß¤¬»È¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢»æ¤ò¤¦¤Þ¤¯´Ý¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¿Í¤¬¤¤¤Þ¤¹¡£
¤È¤ê¤ï¤±¡¢¼õ¸³ÊÙ¶¯¤ò°ìÀ¸·üÌ¿´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¿¿Í¤¿¤Á¤Ë¤Ï¤É¤¦¤·¤Æ¤â¡¢¼ê¤òÆ°¤«¤·¤¿¤ê¡¢Àµ²ò¤Î¤Ê¤¤¡ÖÈóÇ§ÃÎÇ½ÎÏ¡×¤ò¿¤Ð¤·¤¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¿Í¤¬Â¿¤¤¤³¤È¤â»ö¼Â¤Ç¤¹¡£
ËÜÍè¤Ê¤é¤Ð¡¢Íý²Ê¤Î¼Â¸³¤Ç¤ÏÍ½ÁÛ³°¤Î·ë²Ì¤ËÁø¶ø¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£¡Ö¤Ê¤¼¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¤í¤¦¡©¡×¡Ö¤É¤¦¤¹¤ì¤ÐÀ®¸ù¤¹¤ë¤À¤í¤¦¡©¡×¤È¡¢»î¹Ôºø¸í¤ò·«¤êÊÖ¤¹¤Ê¤«¤Ç¡¢ÌäÂê²ò·èÇ½ÎÏ¤¬°é¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¤¹¡£
²Ê³ØÅª»×¹ÍÎÏ¤ò¿¤Ð¤¹¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¤Ê¤¼¡©¡×¡Ö¤É¤¦¤·¤Æ¡©¡×¤È¤¤¤¦µ¿Ìä¤ò»ý¤Á¡¢¼«¤éÃµµá¤·¡¢²ò·è¤·¤Æ¤¤¤¯¥×¥í¥»¥¹¤¬½ÅÍ×¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£
Íý²ÊÎ¥¤ì¤¬¿Ê¤àÆüËÜ¤Î¾®³Ø¹»
¤Þ¤¿¡¢ÆüËÜ¤Î¾®³Ø¹»¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Î¡¢Íý²ÊÎ¥¤ì¤Ï¿¼¹ï²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¾®³Ø¹»¤Ç¤Ï°ì¿Í¤ÎÀèÀ¸¤¬¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¶µ²Ê¤òÃ´Åö¤¹¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Íý²Ê¤òÆÀ°Õ¤È¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÀèÀ¸¤¬¤¤¤ë¤³¤È¤â¤½¤Î°ì°ø¡¢¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£ÀèÀ¸¼«¿È¤¬Íý²Ê¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤Ê¤¤¤È¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¤½¤ÎÌÌÇò¤µ¤òÅÁ¤¨¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤«¤é¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢¡ÖÊª¼Á¤Î¾õÂÖÊÑ²½¡×¤Î³Ø¤Ó¤òÈ¼Áö¤¹¤ëºÝ¡¢¿å¤¬¸ÇÂÎ¡¢±ÕÂÎ¡¢µ¤ÂÎ¤ËÊÑ²½¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤È¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ï¿å¤¬100ÅÙ¤ÇÊ¨Æ¤·¤Æ¡¢0ÅÙ¤Ç¶Å¸Ç¤·¤Ï¤¸¤á¤ë¤³¤È¤Ï¡¢Æ¬¤ÇÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
¤³¤³¤ÇÎã¤¨¤Ð¡¢¡Ö¤Ç¤â¤Í¡¢³¤¤Î¿å¤Ï100ÅÙ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢¾øÈ¯¤¹¤ë¤Î¤Ã¤Æ¤Ê¤ó¤Ç¤À¤È»×¤¦¡©¡×¤Ê¤É¤È¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿Ìä¤¤¤«¤±¤òÆþ¤ì¹þ¤ó¤Ç¤ß¤ë¤È¡¢¤¿¤Á¤Þ¤Á»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÎÌÜ¤Ïµ±¤¯¤ó¤Ç¤¹¡£
¤½¤³¤Ç¡¢»ä¤Ï»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ËÍý²Ê¤ÎÌÌÇò¤µ¤òÅÁ¤¨¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤«¤é¡¢Íý²Ê¤Î¶µºà¤Å¤¯¤ê¤È¤È¤â¤Ë¡¢Íý²Ê¤òÌÌÇò¤¯³Ú¤·¤¯ÅÁ¤¨¤ë¤³¤È¤Î¤Ç¤¤ë¿Íºà¤Î°éÀ®¤Ë¤âÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢¡Ö¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹¥é¥¤¥Ö¥·¥ç¡¼¤Ë¤Ã¤Ý¤ó¹æ¡×¤ò¸¦µæ¼¼¤Î³ØÀ¸¤¿¤Á¤ÈÎ©¤Á¾å¤²¡¢Äê´üÅª¤Ë»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹¥·¥ç¡¼¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤ê¡¢·î¤Ë3ÅÙ¤Û¤É¼ã¤¤À¤Âå¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢Íý²Ê¤Î³Ú¤·¤µ¤òÅÁ¤¨¤ë³èÆ°¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤«¤Ç¤â·î¤Ë°ìÅÙ¤Ï³ØÀ¸¤¬¼ÂºÝ¤Ë»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÎÁ°¤ÇÏÃ¤¹¾ì¤òÀß¤±¤Æ¤¤¤Þ¤·¤Æ¡¢»ä¤Î¸¦µæ¼¼¤Ç¤Ï3³äÄø¤Î³ØÀ¸¤¬¶µ°÷¤ÎÆ»¤òÁª¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¡¢³¤³°¤Ç¤Ï¡¢STEAM¶µ°é¤ÎÀè¿ÊÅª¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤¬À¹¤ó¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤Ï¡¢¥ª¥Ð¥ÞÀ¯¸¢»þÂå¤ËSTEAM¶µ°é¤¬¹ñ²ÈÀïÎ¬¤È¤·¤Æ·Ç¤²¤Æ°ÊÍè¡¢²Ê³Øµ»½ÑÊ¬Ìî¤Î¿Íºà°éÀ®¤ËÎÏ¤òÆþ¤ì¡¢´ë¶È¤äÂç³Ø¤È¤ÎÏ¢·È¤â¶¯²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢Ãæ¹ñ¤Ï¡¢ ²Ê³Øµ»½ÑÎ©¹ñ¤òÌÜ»Ø¤·¡¢AI¤ä¥í¥Ü¥Ã¥Èµ»½Ñ¤Ê¤É¤ÎÊ¬Ìî¤ÇÀ¤³¦¤ò¥ê¡¼¥É¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢ ²¤½£Ï¢¹ç¡ÊEU¡Ë¤Ç¤â¡¢¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤òÂ¥¿Ê¤¹¤ë¤¿¤á¡¢STEAM¶µ°é¤ËÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¤ªÎÙ¤Î¹ñ¡¢´Ú¹ñ¤Ç¤Ï¡¢²Ê³Øµ»½ÑÎ©¹ñ¤òÌÜ»Ø¤·¡¢¹ñ²È¥ì¥Ù¥ë¤ÇÍý²Ê¶µ°é¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼õ¸³ÀïÁè¤¬·ã²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¼êÇö¤Ë¤Ê¤ê¤¬¤Á¤ÊÍý²ÊÊ¬Ìî¤Ï¡¢¼õ¸³¤Çº¹¤¬¤Ä¤¤ä¤¹¤¤¥×¥é¥¹¥¢¥ë¥Õ¥¡¤ÎÊ¬Ìî¤È¤È¤é¤¨¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤Î¤¿¤á¡¢ÍÄ¤¤º¢¤«¤éÍý²Ê¶µ°é¤Ë¶½Ì£¡¦´Ø¿´¤ò»ý¤¿¤»¤ë¤¿¤á¤Î»Üºö¤¬ËÉÙ¤Ç¤¹¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢»ä¤ÈSTEAM¶µ°é¸¦µæ²È¤Î¾®ÎÓ¾°ÈþÀèÀ¸¤¬½ñ¤¾å¤²¤¿¡Ø¤«¤¬¤¯¤Î¤Õ¤·¤®100¡Ù¡ÊÀ¤³¦Ê¸²½¼Ò¡Ë¤Ê¤É¤â¡¢´Ú¹ñ¸ì¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿Â¿¸À¸ì¤ËËÝÌõ¤µ¤ì¡¢³Æ¹ñ¤ÇÆÉ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆüËÜ¤ÎÍý²Ê¶µ°é¤â¡¢À¤³¦Åª¤ÊÄ¬Î®¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢¤è¤ê¼Á¤Î¹â¤¤¤â¤Î¤Ø¤È¿Ê²½¤·¤Æ¤¤¤¯É¬Í×¤¬¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Íý²Ê³Ø½¬¥Þ¥ó¥¬¤ÎÍ¸úÀ
»ä¤Ï¡¢Íý²Ê¶µ°é¤Î¸½¾ì¤ËÄ¹Ç¯¡¢¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÆüËÜ¤ÎÍý²Ê¶µ°é¤Ë¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î¹¥´ñ¿´¤äÃµµá¿´¤ò»É·ã¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¶µºà¤¬ÉÔÂ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È´¶¤¸¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÆüËÜ¤Ç¤Ï¡¢·×»»¥É¥ê¥ë¤¬¤è¤¯Çä¤ì¤Þ¤¹¡£¤É¤¦¤·¤Æ¤âµ¡³£Åª¤ËÅú¤¨¤¢¤ê¤¤ÎÌäÂê¤ò²ò¤¯¤³¤È¤¬¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î²ÈÄí³Ø½¬¤Î¼ç¼´¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
²ÈÄí¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢STEAM¶µ°é¤ò¼ÂÁ©¤·¤è¤¦¤È¹Í¤¨¤ëºÝ¤Ë¡¢¿¿¤ÃÀè¤Ë»×¤¤Éâ¤«¤Ù¤ë¤â¤Î¤Ï¡¢¥×¥í¥°¥é¥ß¥ó¥°¶µ°é¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¥×¥í¥°¥é¥ß¥ó¥°¤ò²ÈÄí¤Ç¶µ¤¨¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¤É¤¦¤·¤Æ¤â¥Ï¡¼¥É¥ë¤¬¹â¤¤¤È´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢STEAM¶µ°é¡á¥×¥í¥°¥é¥ß¥ó¥°¶µ°é¤À¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¼ê·Ú¤Ë²ÈÄí¤ÇSTEAM¶µ°é¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¼Â¤Ï¡¢¾®³ØÀ¸¸þ¤±Íý²Ê³Ø½¬½ñÀÒ¤âÍ¸ú¤Ê¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ç¤¹¡£
»Ò¤É¤âÍÑ¤ÎÍý²Ê³Ø½¬½ñÀÒ¤Ç¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î¡Ö¤Ê¤¼¡©¡¦¤Ê¤Ë¡©¡×¤È¤¤¤Ã¤¿µ¤»ý¤Á¤ò¤¯¤¹¤°¤ë»Å³Ý¤±¤¬¼è¤êÆþ¤ì¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬¡¢³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¥Ñ¥é¥Ñ¥é¤È¥Ú¡¼¥¸¤ò¤á¤¯¤ë¤¿¤Ó¤Ë¡¢¤¤¤Ä¤Î´Ö¤Ë¤«ÃÎ¼±¤¬Áý¤¨¡¢¼«Ê¬¤Ç¤µ¤é¤Ë¿¼¤¯Ä´¤Ù¤¿¤¯¤Ê¤ë¡£Íß¤ò¸À¤¨¤Ð¤µ¤é¤Ë¡¢²¾Àâ¡¢¸¡¾Ú¡¢¹Í»¡¡¢¤½¤Î¥µ¥¤¥¯¥ë¤Þ¤Ç»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢¤½¤ì¤Ï¤â¤¦Î©ÇÉ¤Ê¸¦µæ¼Ô¤ÎÍñ¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¤Þ¤¿¡¢Íý²Ê³Ø½¬½ñÀÒ¤Î¤Ê¤«¤Ç¤â¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤âÆÉ¤ß¤ä¤¹¤¤³Ø½¬¥Þ¥ó¥¬¤Ï¡¢¥ï¥¯¥ï¥¯¤ËËþ¤Á¤¿Íý²Ê¤ÎÀ¤³¦¤Ø¤ÎÂè°ìÊâ¤È¤·¤ÆºÇÅ¬¤À¤È´¶¤¸¤Þ¤¹¡£
¡Ø¤È¤Ê¤ê¤Î¤¤ç¤¦¤À¤¤¡Ù¤ÎÌ¥ÎÏ
¡Ø¤È¤Ê¤ê¤Î¤¤ç¤¦¤À¤¤ Íý²Ê¤Ç¥ß¥é¥¯¥ë¡Ù¤Ï¡¢½¾Íè¤ÎÆüËÜ¤Î³Ø½¬¥Þ¥ó¥¬¤È¤Ï°ìÀþ¤ò²è¤¹ºîÉÊ¤Ç¤¹¡£
ÆüËÜ¤Î»Ô¾ì¤Ç¤Ï¡¢¾®³ØÀ¸¤¬Íý²Ê¤ÎÆâÍÆ¤ò³Ú¤·¤¯Íý²ò¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢ÆâÍÆ¤ò¤«¤ßºÕ¤¤¤Æ½ñ¤«¤ì¤¿½ñÀÒ¤Ï¡¢¿·¤¿¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤Ë¤¯¤¤¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Àè¤Û¤É¤â¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤·¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Ï¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤â·×»»¥É¥ê¥ë¤Ê¤É¤ÎÅú¤¨¤¢¤ê¤¤Î¶µºà¤¬Çä¤ì¤ë¤¿¤á¡¢Íý²Ê³Ø½¬½ñÀÒ¤ÎÊ¬Ìî¤Ï¡¢¿·¤¿¤Ê´ë²è¤¬À¸¤Þ¤ì¤Ë¤¯¤¤¾õ¶·¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ÆüËÜ¤Î³Ø½¬¥Þ¥ó¥¬¤Ç¤Ï´ûÂ¸¤Î¥¢¥Ë¥á¤ä¥Þ¥ó¥¬¤Î¿Íµ¤¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤òºÎÍÑ¤·¤¬¤Á¤Ç¤¹¡£
¤½¤¦¤¹¤ë¤È¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤â¤â¤È¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ÎÀßÄê¤«¤é°ï¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤Î¤Ç¡¢ÏÃ¤ÎÎ®¤ì¤Ë¹ç¤ï¤»¤ë¤¿¤á¤Ë¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹¤Î²òÀâ¤¬¤ª¤í¤½¤«¤Ë¤Ê¤ê¡¢¶ìÏ«¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¡¢¡Ø¤È¤Ê¤ê¤Î¤¤ç¤¦¤À¤¤ Íý²Ê¤Ç¥ß¥é¥¯¥ë¡Ù¤Ï¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¬¼«Í³¤ËÆ°¤¤¤¿¤ê¡¢ÏÃ¤·¤¿¤ê¤Ç¤¤ë¤Î¤¬¶¯¤ß¤Ç¤¹¡£ÏÃ¤Î¶Ú½ñ¤¤ËÌµÍý¤¬¤Ê¤¯¡¢ÀèÆþ´Ñ¤¬¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤¬ÎÉ¤¤¤Ç¤¹¡£
ÀßÄê¤Î·¿¤Ë¤Ï¤á¤ëÉ¬Í×¤¬¤Ê¤¯¡¢¼«Í³¤Ê¹½À®¤È¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ò½ã¿è¤Ë³Ú¤·¤Þ¤»¤ë¤³¤È¤Î¤Ç¤¤ë¹¤¬¤ê¤ÈÍ¾Çò¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£ÁÏÂ¤Åª¤ÊÈ¯ÁÛ¤È»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ò³Ú¤·¤Þ¤»¤ë¹©É×¤ËËþ¤Á¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤Î¤¢¤ë¶µºà¤À¤È´¶¤¸¤Þ¤¹¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î¾Ð¤¤¤Î¥Ä¥Ü¤ò¤Ä¤¤¤¿¡¢ÊÑ´é¤Ê¤É¡£¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿É½¸½¤Ë¤Ï»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬´î¤ó¤ÇÌ´Ãæ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
¤³¤Î¤¢¤¿¤ê¤Î»Ò¤É¤â¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¤¯¤¹¤°¤ë»Å³Ý¤±¤¬¤¦¤Þ¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¼ÂºÝ¤Ë¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬½ã¿è¤ËÌÌÇò¤¤¡ª¤È»×¤¨¤ëÉôÊ¬¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡Ö¤Ê¤¼¡©¡×¡Ö¤Ê¤Ë¡©¡×¤«¤éÁÏÂ¤ÎÏ¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë
¿·¤·¤¤È¯ÌÀ¤äÈ¯¸«¤Ï¡¢¡Ö¤³¤ì¤ÏËÜÅö¤ËÀµ¤·¤¤¤Î¤«¡©¡×¤ÈÌä¤¤Â³¤±¤ë¤³¤È¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£
STEAM¶µ°é¡¢¤½¤·¤ÆÍý²Ê³Ø½¬¥Þ¥ó¥¬¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿³Ø½¬½ñÀÒ¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÎÃµµá¿´¤ò°é¤ß¡¢Ì¤Íè¤òÁÏÂ¤¤¹¤ëÎÏ¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ø¤È¤Ê¤ê¤Î¤¤ç¤¦¤À¤¤ Íý²Ê¤Ç¥ß¥é¥¯¥ë¡Ù¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬Íý²Ê¤ÎÀ¤³¦¤ËÂ¤òÆ§¤ßÆþ¤ì¤ë¤¿¤á¤Î¡¢ºÇ¹â¤ÎÆþ¤ê¸ý¤È¤Ê¤ë°ìºý¤À¤È¤¤¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ê¹½À®¡¡ÆÁËÜ¿¿µÝ¡Ë
¡ÊÀîÂ¼ ¹¯Ê¸ ¡§ ÅìµþÍý²ÊÂç³ØÍý³ØÉôÂè°ìÉôÊªÍý³Ø²Ê¶µ¼ø¡Ë