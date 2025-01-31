µÈÌøºéÎÉ¤¬ÇòÀãÉ±Ìò¡ª¼Â¼ÌÈÇ¡ÖÇòÀãÉ±¡×ÆüËÜ¸ì¿á¤ÂØ¤¨ÈÇ¤Ç¡Ö¤³¤ÎÇòÀãÉ±¤ÎÀ¤³¦¤ò´®Ç½¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤é¡×
½÷Í¥¤ÎµÈÌøºéÎÉ¡Ê20¡Ë¤¬±Ç²è¡ÖÇòÀãÉ±¡×¡Ê3·î20Æü¸ø³«¡Ë¤ÎÆüËÜ¸ì¿á¤ÂØ¤¨ÈÇ¤Ç¡¢ÇòÀãÉ±¤ÎÀ¼¤òÃ´Åö¤¹¤ë¤³¤È¤¬31Æü¡¢È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£¤³¤Îµ»ö¤Î¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë
¡ÖÇòÀãÉ±¡×¤Ï1937Ç¯¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼À¤³¦½é¤Î¥«¥é¡¼Ä¹ÊÔ¥¢¥Ë¥á±Ç²è¡£º£ºî¤Ï¡¢¿·¤¿¤Ë¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ëÈÇ¤È¤·¤Æ¼Â¼Ì±Ç²è²½¤µ¤ì¤¿¡£
º£ºî¤ÇÇòÀãÉ±¤Ï¡Ö¥¦¥¨¥¹¥È¡¦¥µ¥¤¥É¡¦¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡×¤Ç¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥°¥í¡¼¥Ö¾Þ¼ç±é½÷Í¥¾Þ¤Ëµ±¤¤¤¿¥ì¥¤¥Á¥§¥ë¡¦¥¼¥°¥é¡¼¤¬±é¤¸¤ë¡£
ÍÄ¤¤º¢¤«¤é²Î¼ê¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬Ì´¤À¤Ã¤¿µÈÌø¤Ï¡¢¥Û¥ê¥×¥í¥¿¥ì¥ó¥È¥¹¥«¥¦¥È¥¥ã¥é¥Ð¥ó¡ÖPURE GIRL 2016¡×¤Ç¥°¥é¥ó¥×¥ê¤ò¼õ¾Þ¡£¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¤Ç¤Ï¡Ö¥Ô¡¼¥¿¡¼¡¦¥Ñ¥ó¡×¤Ç¤Î¥Ô¡¼¥¿¡¼¡¦¥Ñ¥óÌò¤ä¡¢¡Ö¥í¥ß¥ª¤È¥¸¥å¥ê¥¨¥Ã¥È¡×¤Î¥¸¥å¥ê¥¨¥Ã¥ÈÌò¤òÌ³¤á¤¿¤Û¤«¡¢¥½¥í¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢¤½¤Î¹â¤¤²Î¾§ÎÏ¤ÏÉ¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
µÈÌø¤ÏÇòÀãÉ±Ìò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡ÖËÜÅö¤Ç¤¹¤«¡ª¡©¡¡¤È»×¤ï¤ºÀ¼¤¬½Ð¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤É¤¦¤·¤Æ¤â¼õ¤«¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ÁÇÄ¾¤Ë¤È¤Æ¤â¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤·¡¢¤¹¤´¤¯¤Û¤Ã¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿´¶¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¥ì¥¤¥Á¥§¥ë¤Î²ÎÀ¼¤ä¤»¤ê¤Õ¤Î°õ¾Ý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¤É¤¦É½¸½¤·¤Æ¤¤¤¤¤Î¤«¡¢»ä¤Î¸ì×ÃÎÏ¡Ê¤´¤¤¤ê¤ç¤¯¡Ë¤Ç¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤ÈÉ½¤»¤Ê¤¤¤°¤é¤¤¤¹¤´¤¯¤Æ¡¢½é¤á¤ÆÊ¹¤¤¤¿¤È¤¤Ë°ì½Ö¤Ç¿´¤òÃ¥¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¡£¤µ¤é¤Ë¡ÖÎÏ¶¯¤µ¤«¤é½À¤é¤«¤µ¤Þ¤ÇÁ¡ºÙ¤ËÉ½¸½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÀäÂÐ¤Ë³Ú¶Ê¤ò±Ç²è´Û¤ÇÊ¹¤¤¿¤¤¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿¤¯¤é¤¤²ÎÀ¼¤¬¿´¤Ë¶Á¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¥ì¥¤¥Á¥§¥ë¤µ¤ó¤ÎÀ¼ÎÌ¤äÉ½¸½¤ò¤¯¤ß¼è¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
ºÇ¸å¤Ë¡ÖÄ¹Ç¯°¦¤µ¤ìÂ³¤±¤Æ¤¤¿ÇòÀãÉ±¤È¤¤¤¦¥×¥ê¥ó¥»¥¹¤¬º£²ó¼Â¼Ì²½¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢»ä¼«¿È¤âÇòÀãÉ±¤Î¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¤¹¤´¤¯¸«¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡¢ÂÔ¤Á¤ËÂÔ¤Ã¤¿¼Â¼Ì²½¡ª¡¡¤ß¤¿¤¤¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¤â¡¢¤½¤ÎÇòÀãÉ±Ìò¤òº£²ó¤ä¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢ÇòÀãÉ±¤ÎÃæ¤ÎÀ®Ä¹¤äÍ¥¤·¤µ¤«¤é¶¯¤µ¤Þ¤Ç¡¢¤¹¤´¤¯Á¡ºÙ¤ËÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦³Ð¸ç¤ò»ý¤Ã¤Æ¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Ã¤Ñ¤¤Îý½¬¤â¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ê¤Ë¤è¤ê²Î¤¬Á´¶Ê¤¹¤´¤¯¤¹¤Æ¤¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¥·¡¼¥ó¤´¤È¤Ë»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë²»¤Î°ã¤¤¤ò¤¼¤Ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤Ê¤¬¤é¡¢¤³¤ÎÇòÀãÉ±¤ÎÀ¤³¦¤ò´®Ç½¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤é¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£