ÅÄÃæ¤ì¤¤¤Ê¡ÖÎáÏÂ¤Î³ÑÅÙ¡×¤Ç¶á±Æ¤òÅê¹Æ¡Ö¼ã¤¤»Ò¤«¤é¤¹¤ë¤È¡Ø¸Å¡¼¤Ã¡Ù¤Ã¤Æ¡×
¸µ¥â¡¼¥Ë¥ó¥°Ì¼¡£¤ÎÅÄÃæ¤ì¤¤¤Ê¡Ê35¡Ë¤¬30Æü¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£Ê¿À®¥·¥ç¥Ã¥È¤ÈÎáÏÂ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
ÅÄÃæ¤Ï¡Ö·ë¹½Á°¤Î¼Ì¿¿¤ä¤±¤ÉÍ§Ã£¤ËÎáÏÂ¤Î³ÑÅÙ¤Ï¤³¤ì¤À¤È¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ»£¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¼Ì¿¿¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡¡¹ç¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤«??2ËçÌÜ¤Î¥Ý¡¼¥º¤ÏÊ¿À®¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¶á±Æ¤òÅê¹Æ¡£¡ÖÎáÏÂ¤Î³ÑÅÙ¡×¤È¤¤¤¦¥·¥ç¥Ã¥È¤Ï¥Ô¡¼¥¹¥µ¥¤¥ó¡¢¡ÖÊ¿À®¤ò°Õ¼±¡×¤È¤¤¤¦2ËçÌÜ¤Ï¥¦¥¤¥ó¥¯¤ò¤·¡¢¼ê¤Î¤Ò¤é¤òÆÍ¤½Ð¤¹¥Ý¡¼¥º¤ò¤È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¼«Ê¬¤Ç¤ÏÊ¿À®¤È¤«ÎáÏÂ¤È¤«°Õ¼±¤·¤Æ¤Ê¤¯¤Æ¼«Ê¬¤¬ÃÎ¤Ã¤È¤¦Ãæ¤Ç¤Î¥ë¡¼¥ë¤Ç²á¤´¤·¤è¤¦¤Ã¤Á¤ã¤±¤É¤½¤ì¤¬º£¤Î¼ã¤¤»Ò¤«¤é¤¹¤ë¤È¡Ø¸Å¡¼¤Ã¡Ù¤Ã¤Æ»×¤ï¤ì¤ë¤Ã¤Á¤ã¤í¤¦¤Ê¡£¾Ð¡×¤È»ýÏÀ¤òµ¤·¡Öº£Ê¸¾Ï¤ÎÂÇ¤ÁÊý¤È¤«³¨Ê¸»ú¤Ç¤â¤ª¤Ð¤µ¤ó¡¦¤ª¤¸¤µ¤ó¤È¤«¼ã¤¤»Ò¤Ï¤³¤ì¤ò»È¤¦¡£¤È¤«¤¢¤ë¤Ã¤Á¤ã¤í??¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¸«¤¿¡ØÁð¡Ù¤Ï¤â¤¦¸Å¤¤¤È¡©¾Ð¡¡»È¤Ã¤¿»ö¤Ê¤¤¤±¤É¡¡¤¤¤Þ¤À¤ËÊ¸¾Ï¤Ç¡Ø¾Ð¡Ù¤ä¤±¤É¤³¤ì¤Ï¤ª¤Ð¤µ¤ó??¡×¤È¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤ØÌä¤¤¤«¤±¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö»ä¤âÊ¸¾Ï¤ÎºÇ¸å¤Ë¾Ð¤Ã¤Æ¤Ä¤±¤Þ¤¹¡ª¾Ð¡×¡ÖÀ®¤âÎáÏÂ¤â¤ì¡¼¤Ê¤Á¤ã¤ó¤Ï¤º¤Ã¤È²Ä°¦¤¤¤Ç¤¹¤Ã¡×¡Ö¾¼ÏÂÀ¸¤Þ¤ì¤ä¤±¤ó¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤±¤ó¡×¡Ö¥Ö¥ì¤º¤Ë¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Î¤ì¤¤¤Ê¤Á¤ã¤ó¤Ç¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£