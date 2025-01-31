¡ÚÂçÁêËÐ¡Û¿·²£¹Ë¡¦Ë¾ºÎ¶¤ÏàÏ¢¥Á¥ã¥ó±ãÀÊáÂÐºöËüÁ´¡¡Î©Ï²¿ÆÊý¤¬¡ÖÁá´üµ¢Âð¡×¤Î¹Í¤¨
¡¡Ä¶Â¿Ë»¤Î±Æ¶Á¤Ï¡Ä¡£ÂçÁêËÐ¤ÎÂè£·£´Âå²£¹ËË¾ºÎ¶¡Ê£²£µ¡áÎ©Ï²¡Ë¤Î¿·¤·¤¤¹Ë¤òºî¤ë¡Ö¹ËÂÇ¤Á¡×¤¬£³£°Æü¡¢Åìµþ¡¦ÂæÅì¶è¤ÎÉô²°¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£Ä¹¤µ£´¡¦£±¥á¡¼¥È¥ë¡¢½Å¤µ£·¡¦£¸¥¥í¤Î¹Ë¤¬´°À®¤¹¤ë¤È¡¢½Ð±©³¤°ìÌç¤ÎÉðÂ¢Àî¿ÆÊý¡Ê¸µ²£¹ËÉðÂ¢´Ý¡Ë¤¬±ÀÎµ·¿¤ÎÅÚÉ¶Æþ¤ê¤ò»ØÆ³¡£Ë¾ºÎ¶¤Ï¡Ö¡Ê¹Ë¤Ï¡Ë½Å¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤º¤Ã¤ÈÌ´¤Ë¸«¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡¢ËÜÅö¤Ë¤¦¤ì¤·¤¤¡£¼«Ê¬¤ÎÀÕÇ¤¤¬¤â¤Ã¤È½Å¤¯¤Ê¤ë¡£¤·¤Ã¤«¤ê´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡×¤È·è°Õ¤ò¿·¤¿¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡²£¹Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Ø¸þ¤±¤ÆÃå¡¹¤È½àÈ÷¤òÀ°¤¨¤ë°ìÊý¤Ç¡¢º£¸å¤Î·üÇ°ºàÎÁ¤â¤¢¤ë¡£ÈÖÉÕºÇ¹â°Ì¤È¤â¤Ê¤ì¤ÐÅÚÉ¶³°¤ÇÂ¿Ë»¤ò¶Ë¤á¡¢²áµî¤Ë¤ÏËÜ¶È¤ÎÁêËÐ¤ÇÉÔ¿¶¤Ë´Ù¤Ã¤¿¥±¡¼¥¹¤â¤¢¤ë¤«¤é¤À¡£¤·¤«¤â¡¢¿·²£¹Ë¤È¤·¤ÆÅÚÉ¶¤ËÎ©¤ÄÉñÂæ¤ÏÇ¯¤Ë°ìÅÙ¤ÎÂçºå¾ì½ê¡£¤Ò¤¤¤¶Ú¤«¤é¾º¿Ê½Ë¤¤¤ò·ó¤Í¤¿Í¶¤¤¤ò¼õ¤±¡¢Ï¢ÆüÏ¢Ìë¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ±ãÀÊ¤Ë°ú¤ÃÄ¥¤ê½Ð¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤âÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡Ë¾ºÎ¶¤Ï¡¢Âç¾æÉ×¤Ê¤Î¤«¡£»Õ¾¢¤ÎÎ©Ï²¿ÆÊý¡Ê¸µ¾®·ë°°Ë¡Ë¤Ï¡Ö¡Ê²£¹ËËÜ¿Í¤Ï¡Ë¤¹¤´¤¯¼ò¤ò°û¤à¥¿¥¤¥×¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤é¡£¤½¤Î¤Ø¤ó¤Ï¤Í¡×¤ÈÁ°ÃÖ¤¤·¤¿¾å¤Ç¡ÖÉô²°¤Î¤Û¤¦¤Ç¤Ï¡¢¤Ê¤ë¤Ù¤¯°ú¤ÃÄ¥¤ê²ó¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¡×¤ÈÌÀ¸À¡£³°½Ð¤·¤¿¾ì¹ç¤Ç¤âÍâÆü¤Î·Î¸Å¤äÁêËÐ¤Ë±Æ¶Á¤¬½Ð¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢Ë¾ºÎ¶¤òàÁá´üµ¢Âðá¤µ¤»¤ë¹Í¤¨¤ò¼¨¤·¤¿¡£¤³¤ì¤â¡¢»Õ¾¢¤Î¿Æ¿´¤À¡£
¡¡¼ÂºÝ¡¢¹Ë¼è¤ê¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿½é¾ì½êÃæ¤Ï¡¢»Õ¾¢¤ÎÊý¿Ë¤ÇÊóÆ»¿Ø¤Ë¤è¤ëÄ«·Î¸Å¤Î¼èºà¤ò´°Á´¤Ë¥·¥ã¥Ã¥È¥¢¥¦¥È¡£àÎ©Ï²¥«¡¼¥Æ¥óá¤ò°ú¤¤¤ÆË¾ºÎ¶¤¬ÁêËÐ¤Ë½¸Ãæ¤·¤ä¤¹¤¤´Ä¶¤òÀ°¤¨¡¢·àÅª¤ÊµÕÅ¾Í¥¾¡¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤¿¡£²£¹Ë¤È¤Ê¤ì¤Ð¡¢µá¤á¤é¤ì¤ë·ë²Ì¤ÏÂç´Ø°Ê¾å¡£ËüÁ´¤Î¾õÂÖ¤ÇÅÚÉ¶¤Ë¸þ¤«¤ï¤»¤ë¤¿¤á¤Ë¤â¡¢ÂÇ¤Æ¤ë¼ê¤ÏÁ´¤ÆÂÇ¤Ã¤Æ¤ª¤¯¹½¤¨¤À¡£
¡¡Ë¾ºÎ¶¤â¡Ö¤³¤ì¤«¤é¡¢º£¤Þ¤Ç¤è¤ê²¿ÇÜ¤â·Î¸Å¤·¤Ê¤¯¤Á¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤Ê¤È¼«Ê¬¤Ç´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈËÜ¶ÈÍ¥Àè¤ò¶¯Ä´¤¹¤ë¡£¡Ö¾º¿ÊÈè¤ì¡×¤È¸À¤ï¤»¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë¤â¡¢²£¹Ë¤ÎÌ¾¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¼ÂÎÏ¤ò¾ÚÌÀ¤·¤¿¤¤¤È¤³¤í¤À¡£