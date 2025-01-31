¡Ö´·¤ì¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¡×¹â¹»»þÂå¤Ï£±£·È¯¤Î¡ÖÂÇ¼Ô¡¦ÅÄÃæ¾Âç¡×¡¡¥Ð¥ó¥ÈÎý½¬¤Ë¼ã¼ê¤¬¶Ã¤¤ÎÀ¼¡¡¡¡
¡¡µð¿Í¡¦ÅÄÃæ¾ÂçÅê¼ê¡Ê£³£¶¡Ë¤¬£³£°Æü¡¢¥»¡¦¥ê¡¼¥°»ÅÍÍ¤Ø¤Î½àÈ÷¤È¤·¤Æ°ÜÀÒ¸å½é¤ÎÂÇ·âÎý½¬¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤À¡£µÜºê¹çÆ±¼«¼ç¥È¥ìºÇ½ªÆü¤ËÌÚ¤Î²Ö¥É¡¼¥à¤Ç¥Æ¥£¡¼ÂÇ·â¤È¥Ð¥ó¥ÈÎý½¬¤ò¼Â»Ü¡££Ä£ÈÀ©¤¬¤¢¤ë³ÚÅ·¡¢¥ä¥ó¥¡¼¥¹»þÂå¤«¤é°ìÅ¾¡¢Åê¼ê¤âÂÇÀÊ¤ËÎ©¤Ä£¹¿ÍÌîµå¤Ø¡¢¡Ö½ù¡¹¤Ë¤ä¤Ã¤Æ´·¤ì¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡×¤È½ç±þ¤ò¿Ê¤á¤¿¡£
¡¡¥°¥ê¥Ã¥×¥¨¥ó¥É¤ËµåÃÄ¥í¥´¤ÈÇØÈÖ¹æ£±£±¤Î¹ï°õ¤¬Æþ¤Ã¤¿¿·ÉÊ¤Î¥Ð¥Ã¥È¤ò°®¤ê¡ÖÂÇ¼Ô¡¦¥Þ¡¼·¯¡×¤¬»ÏÆ°¤·¤¿¡£¥È¥¹¤Îµå¤ò·×£²£°¥¹¥¤¥ó¥°ÂÇ¤ÁÊÖ¤¹¤È¡¢¥Þ¥·¥óÁê¼ê¤ËÀäÌ¯¤Ê¥Ð¥ó¥È¡£Æ±ÁÈ¤Î¼ã¼êÅê¼ê¿Ø¤«¤é¡Ö¤¦¤Þ¤¤¡ª¡×¤ÈÀ¼¤¬Èô¤ÖÃæ¡¢¼«¤é¡Ö¤â¤¦¤¤¤Ã¤Á¤ç¡ª¡×¤È¡È¤ª¤«¤ï¤ê¡É¤¹¤ë»Ñ¤â¸«¤»¡Ö¤·¤Ã¤«¤êÂÐ±þ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡£Î£Ð£Â¤Ç¤ÏÄÌ»»£µ£°ÂÇÀÊ¤Ç£´£µÂÇ¿ô£´°ÂÂÇ¡¢£´ÂÇÅÀ¡£°ìÊý¡¢¶ðÂçÆÑ¾®ËÒ¹â»þÂå¤ÏÃæ¼´¤È¤·¤ÆÄÌ»»£±£·ËÜÎÝÂÇ¤òµÏ¿¤·¤¿¤À¤±¤ËÌ²¤Ã¤Æ¤¤¤ëÂÇÎÏ¤¬ÌÜ³Ð¤á¤ë¤«¡£¤¹¤Ç¤Ë·ÀÌó¤ò·ë¤Ö¥ß¥º¥Î¼Ò¤Ç¤Ïºòµ¨Æ±ÍÍ¤ÎÄ¹¤µ£¸£¶¥»¥ó¥Á¡¢½Å¤µ£¸£¸£°¥°¥é¥à¤Î¥Ð¥Ã¥È¡¢¥·¥ë¥Ð¡¼´ðÄ´¤ËÀÖ¤òº¹¤·¿§¤È¤·¤¿¼êÂÞ¡¢¥¨¥ë¥Ü¡¼¡õ¥Õ¥Ã¥È¥¬¡¼¥É¤òÍÑ°ÕºÑ¤ß¡£ºÇ¸å¤ÏÀ¾´Ü¡¢ËôÌÚ¤é¤ÎÅêµåÎý½¬¤Ë¥Í¥Ã¥ÈÎ¢¤«¤éÇ®»ëÀþ¤òÁ÷¤ê¡Ö¼ã¤¤»Ò¤Ï³§¡¢¤¤¤¤µå¤òÅê¤²¤ë¡£¤¤¤¤Åê¼ê¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤ë¤Î¤ÇËÍ¤â¶¥Áè¤·¤Æ¾¡¤Ã¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¡×¡£¿·Å·ÃÏ¤Ç¤Î¥¥ã¥ó¥×¥¤¥ó¤Ë¸þ¤±¡¢ÆüÊÆ£±£¹£·¾¡±¦ÏÓ¤¬½¼¼Â¤Î£³Æü´Ö¤ò½ª¤¨¤¿¡£¡ÊËÙÆâ¡¡·¼ÂÀ¡Ë
¡¡¢¡ÅÄÃæ¾Âç¤ÎÂÇ·âÀ®ÀÓ¡¡£Î£Ð£Â¤Ç¤Ï³ÚÅ·¤Ç£´£µÂÇ¿ô£´°ÂÂÇ¡¢ÂÇÎ¨£¸Ê¬£¹ÎÒ¡££°ËÜÎÝÂÇ¡¢£´ÂÇÅÀ¡¢£²£°»°¿¶¡££±£³Ç¯£¶·î£¹Æü¤Îµð¿ÍÀï¡ÊÅìµþ£Ä¡Ë¤Ç¤Ï¥¥ã¥ê¥¢Í£°ì¤ÎÄ¹ÂÇ¤È¤Ê¤ëÅ¬»þÆóÎÝÂÇ¤òÊü¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥á¥¸¥ã¡¼¤Ç¤Ï¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤Ç£²£·ÂÇ¿ô£±°ÂÂÇ¡¢ÂÇÎ¨£³Ê¬£·ÎÒ¡¢£°ÂÇÅÀ¡¢£±£²»°¿¶¡¢£±»Íµå¡£ÆüÊÆ¤È¤â¤Ë¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤ÎÂÇÀÊ¤Ï¤Ê¤¤¡£