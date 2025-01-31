[1.30 ELリーグフェーズ第8節](アノエタ)

※29:00開始

<出場メンバー>

[ソシエダ]

先発

GK 13 ウナイ・マレーロ

DF 2 アルバロ・オドリオソラ

DF 6 アリツ・エルストンド

DF 17 セルヒオ・ゴメス

DF 21 ナイフ・アゲルド

MF 4 マルティン・スビメンディ

MF 7 アンデル・バレネチェア

MF 11 シェラルド・ベッカー

MF 28 パブロ・マリン

FW 9 オーリ・オスカールソン

FW 23 ブライス・メンデス

控え

GK 1 アレックス・レミロ

DF 5 イゴール・スベルディア

DF 12 ハビ・ロペス

DF 20 ジョン・パチェコ

DF 27 ジョン・アランブル

DF 31 ジョン・マルティン

MF 8 アルセン・ザハリャン

MF 16 ジョン・アンデル・オラサガスティ

MF 22 ベニャト・トゥリエンテス

MF 24 ルカ・スチッチ

FW 10 ミケル・オヤルサバル

FW 14 久保建英

監督

イマノル・アルグアシル

[PAOKテッサロニキ]

先発

GK 42 D. Kotarski

DF 5 G. Michailidis

DF 16 トマシュ ケンジオラ

DF 19 ホニー・オット

DF 21 アブドゥル ババ

MF 2 マディ・カマラ

MF 11 タイソン

MF 22 ステファン・シュバープ

MF 27 マゴメド・オズダエフ

MF 77 キリル・デスポドフ

FW 71 ブランドン

控え

GK 54 K. Balomenos

GK 99 A. Tsiftsis

DF 15 オマル・コリー

DF 23 ホアン・サストレ

DF 25 K. Thymianis

DF 90 D. Kottas

MF 7 G. Konstantelias

FW 9 F. Chalov

FW 47 ショラ・ショアタイアー

監督

Răzvan Lucescu

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります