ソシエダvsPAOK スタメン発表
[1.30 ELリーグフェーズ第8節](アノエタ)
※29:00開始
<出場メンバー>
[ソシエダ]
先発
GK 13 ウナイ・マレーロ
DF 2 アルバロ・オドリオソラ
DF 6 アリツ・エルストンド
DF 17 セルヒオ・ゴメス
DF 21 ナイフ・アゲルド
MF 4 マルティン・スビメンディ
MF 7 アンデル・バレネチェア
MF 11 シェラルド・ベッカー
MF 28 パブロ・マリン
FW 9 オーリ・オスカールソン
FW 23 ブライス・メンデス
控え
GK 1 アレックス・レミロ
DF 5 イゴール・スベルディア
DF 12 ハビ・ロペス
DF 20 ジョン・パチェコ
DF 27 ジョン・アランブル
DF 31 ジョン・マルティン
MF 8 アルセン・ザハリャン
MF 16 ジョン・アンデル・オラサガスティ
MF 22 ベニャト・トゥリエンテス
MF 24 ルカ・スチッチ
FW 10 ミケル・オヤルサバル
FW 14 久保建英
監督
イマノル・アルグアシル
[PAOKテッサロニキ]
先発
GK 42 D. Kotarski
DF 5 G. Michailidis
DF 16 トマシュ ケンジオラ
DF 19 ホニー・オット
DF 21 アブドゥル ババ
MF 2 マディ・カマラ
MF 11 タイソン
MF 22 ステファン・シュバープ
MF 27 マゴメド・オズダエフ
MF 77 キリル・デスポドフ
FW 71 ブランドン
控え
GK 54 K. Balomenos
GK 99 A. Tsiftsis
DF 15 オマル・コリー
DF 23 ホアン・サストレ
DF 25 K. Thymianis
DF 90 D. Kottas
MF 7 G. Konstantelias
FW 9 F. Chalov
FW 47 ショラ・ショアタイアー
監督
Răzvan Lucescu
※29:00開始
<出場メンバー>
[ソシエダ]
先発
GK 13 ウナイ・マレーロ
DF 2 アルバロ・オドリオソラ
DF 6 アリツ・エルストンド
DF 17 セルヒオ・ゴメス
DF 21 ナイフ・アゲルド
MF 4 マルティン・スビメンディ
MF 7 アンデル・バレネチェア
MF 11 シェラルド・ベッカー
MF 28 パブロ・マリン
FW 9 オーリ・オスカールソン
控え
GK 1 アレックス・レミロ
DF 5 イゴール・スベルディア
DF 12 ハビ・ロペス
DF 20 ジョン・パチェコ
DF 27 ジョン・アランブル
DF 31 ジョン・マルティン
MF 8 アルセン・ザハリャン
MF 16 ジョン・アンデル・オラサガスティ
MF 22 ベニャト・トゥリエンテス
MF 24 ルカ・スチッチ
FW 10 ミケル・オヤルサバル
FW 14 久保建英
監督
イマノル・アルグアシル
[PAOKテッサロニキ]
先発
GK 42 D. Kotarski
DF 5 G. Michailidis
DF 16 トマシュ ケンジオラ
DF 19 ホニー・オット
DF 21 アブドゥル ババ
MF 2 マディ・カマラ
MF 11 タイソン
MF 22 ステファン・シュバープ
MF 27 マゴメド・オズダエフ
MF 77 キリル・デスポドフ
FW 71 ブランドン
控え
GK 54 K. Balomenos
GK 99 A. Tsiftsis
DF 15 オマル・コリー
DF 23 ホアン・サストレ
DF 25 K. Thymianis
DF 90 D. Kottas
MF 7 G. Konstantelias
FW 9 F. Chalov
FW 47 ショラ・ショアタイアー
監督
Răzvan Lucescu
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります