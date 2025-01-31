¿·³ã¡¦¼ã·î¡¡³¤³°¤Ç¤Î·Ð¸³ÎÈ¤ËË½¤ì¤ë¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼
¡¡¡Ú¿·³ã¡¦¿·ÀïÎÏ¾Ò²ð¡Ê9¡Ë¡Û18ºÐ¤Ç³¤³°¤ËÈô¤Ó½Ð¤·¡¢ºÃÀÞ¤âÌ£¤ï¤Ã¤¿FW¼ã·îÂçÏÂ¡Ê23¡Ë¤Ï¡¢J1¤Çµ±¤¯¤¿¤á¤Ë¿·³ã¤Ë²ÃÆþ¤·¤¿¡£¡Ö¾ÅÆî¤Ç·ë²Ì¤Ï½Ð¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤â¤¦°ìÅÙJ1¤Ë¸Æ¤ó¤Ç¤¯¤ì¤¿¥¯¥é¥Ö¤Ë´¶¼Õ¤ò¥Ô¥Ã¥Á¤ÇÉ½¸½¤·¤¿¤¤¡×¡£ºòµ¨J2»³¸ý¤Ç¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿7¥´¡¼¥ë¡¢4¥¢¥·¥¹¥È¤ÎÀ®ÀÓÄ¶¤¨¤ò¼«Ê¬¤Ë²Ý¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡19Ç¯¤ÎU¡½17WÇÕ¤Ç¥ª¥é¥ó¥À¤«¤é2ÆÀÅÀ¡£³¤³°¤«¤éÃíÌÜ¤òÍá¤Ó¡¢¹â¹»¤òÂ´¶È¤¹¤ëÁ°¤Î20Ç¯1·î¤Ë¡¢²ÃÆþ¤¬ÆâÄê¤·¤Æ¤¤¤¿¾ÅÆî¤«¤éFC¥·¥ª¥ó¡Ê¥¹¥¤¥¹¡Ë¤Ë´ü¸ÂÉÕ¤°ÜÀÒ¤·¤¿¡£¡Ö³èÌö¤·¤Æ³¤³°¤Ç¥¹¥Æ¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¤¹¤ë¤Î¤¬ÌÜÉ¸¡×¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹¤Î±Æ¶Á¤Ç²ÃÆþÄ¾¸å¤Ë¥Á¡¼¥à³èÆ°¤¬¥¹¥È¥Ã¥×¡£¸«ÃÎ¤é¤ÌÅÚÃÏ¤Ç¸ÉÆÈ¤ËÌó3¥«·î´Ö¤ò²á¤´¤·¤¿¡£
¡¡³èÆ°ºÆ³«¸å¤â»îÎý¤ÎÏ¢Â³¤À¤Ã¤¿¡£ºßÀÒ¤·¤¿2Ç¯¤Ç´ÆÆÄ¸òÂå¤Ï5²ó¡£¤½¤Î¤¿¤Ó¤Ë¡Ö18¡¢19ºÐ¤ÎÆüËÜ¿Í¤À¤«¤é¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¡×¤ò·«¤êÊÖ¤·¤¿¤¬¡¢·è¤·¤Æ¤á¤²¤º¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·Â³¤±¤¿¡£
¡¡22Ç¯¤ËÉüµ¢¤·¤¿¾ÅÆî¤Ç½Ð¾ìµ¡²ñ¤òÆÀ¤é¤ì¤Ê¤¯¤Æ¤â¡Ö³¤³°¤Ç²¿»î¹ç¤«½Ð¤Æ¤¤¤Æ¤âÆüËÜ¤Ç¤ÏÌµÌ¾¡£»î¹ç¤Ë½Ð¤Æ¼«Ê¬¤Î²ÁÃÍ¤ò¸«¤¤¤À¤µ¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤ÈÁ°¤ò¸þ¤¡¢J2»³¸ý¤Ë°ÜÀÒ¤ò·èÃÇ¡£¼«Ëý¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É¤È¥É¥ê¥Ö¥ë¤Ç·ë²Ì¤ò½Ð¤·¡¢¤½¤ÎÁªÂò¤òÀµ²ò¤Ë¤·¤Æ¤ß¤»¤¿¡£¡Ö³¤³°¤Ç¥á¥ó¥¿¥ëÅª¤ËÃÃ¤¨¤é¤ì¤¿¡£¿·³ã¤ËÍè¤é¤ì¤¿¤Î¤â¡¢¤½¤¦¤¤¤¦·Ð¸³¤¬À¸¤¤¿¤Î¤â¤¢¤ë¡×¤ÈÎÏ¤ò¹þ¤á¤ë¡£
¡¡¥¢¥¦¥È¥É¥¢¹¥¤¤Ç¡¢¿·³ã¤Ç¤ÏÄà¤ê¤È¥´¥ë¥Õ¤È¤È¤â¤Ë¥¥ã¥ó¥×¤¬³Ú¤·¤ß¤Î°ì¤Ä¡£¡Ö»³¤È¥Æ¥ó¥È¤òÎ©¤Æ¤é¤ì¤ë¥¨¥ê¥¢¤µ¤¨¤¢¤ì¤Ð¤¤¤¤¡×¤È¤¤¤¦ËÜ³ÊÇÉ¤Ï¡¢¼«Á³¤òËþµÊ¤·¤Ê¤¬¤é¥Ô¥Ã¥Á¤ÇÂçË½¤ì¤¹¤ë¡£
¡¡¡þ¼ã·î¡¡ÂçÏÂ¡Ê¤ï¤«¤Ä¤¡¦¤ä¤Þ¤È¡Ë2002Ç¯¡ÊÊ¿14¡Ë1·î18ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢·²ÇÏ¸©½Ð¿È¤Î23ºÐ¡£¾®³Ø1Ç¯¤«¤é¥µ¥Ã¥«¡¼¤ò»Ï¤á¡¢Á°¶¶SCJr¥æ¡¼¥¹¡½¶ÍÀ¸Âè°ì¡£FC¥·¥ª¥ó¡Ê¥¹¥¤¥¹¡Ë¡¢¾ÅÆî¤ò·Ð¤Æºòµ¨¤Ï»³¸ý¤Ç¥×¥ì¡¼¡£J1ÄÌ»»9»î¹ç½Ð¾ì¡¢J2ÄÌ»»34»î¹ç½Ð¾ì¡¢7ÆÀÅÀ¡£1¥á¡¼¥È¥ë70¡¢65¥¥í¡£Íø¤Â¤Ï±¦¡£ÇØÈÖ¹æ¤Ï18¡£