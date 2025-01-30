　３０日、武夷山国家公園の九曲渓で、いかだに乗って景色を楽しむ観光客。（武夷山＝新華社配信／邱汝泉）

　【新華社武夷山1月30日】中国福建省武夷山市にある武夷山国家公園が春節（旧正月）連休の観光ピークを迎えている。園内の九曲渓、武夷宮宋街、万春園、雲窩、大紅袍などの人気スポットは大勢の観光客でにぎわっている。

　３０日、武夷山国家公園の九曲渓で、いかだに乗って景色を楽しむ観光客。（武夷山＝新華社配信／邱汝泉）
　３０日、武夷山国家公園の九曲渓で、いかだに乗って景色を楽しむ観光客。（武夷山＝新華社配信／邱汝泉）
　３０日、武夷山国家公園の九曲渓で、いかだに乗って景色を楽しむ観光客。（武夷山＝新華社配信／邱汝泉）
　３０日、武夷山国家公園の武夷宮宋街を散策する観光客。（武夷山＝新華社配信／邱汝泉）
　３０日、武夷山国家公園の九曲渓で、いかだに乗って景色を楽しむ観光客。（武夷山＝新華社配信／邱汝泉）
　３０日、武夷山国家公園の九曲渓で、いかだに乗って景色を楽しむ観光客。（武夷山＝新華社配信／邱汝泉）
　３０日、武夷山国家公園の九曲渓で、いかだに乗って景色を楽しむ観光客。（武夷山＝新華社配信／邱汝泉）
　３０日、武夷山国家公園の武夷宮宋街を散策する観光客。（武夷山＝新華社配信／邱汝泉）