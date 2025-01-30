ニューストップ > 海外ニュース > 中国ニュース > 中国・武夷山国家公園で春節の観光ピーク 中国・武夷山国家公園で春節の観光ピーク 中国・武夷山国家公園で春節の観光ピーク 2025年1月30日 22時53分 新華社通信 リンクをコピーする みんなの感想は？ ３０日、武夷山国家公園の九曲渓で、いかだに乗って景色を楽しむ観光客。（武夷山＝新華社配信／邱汝泉） 【新華社武夷山1月30日】中国福建省武夷山市にある武夷山国家公園が春節（旧正月）連休の観光ピークを迎えている。園内の九曲渓、武夷宮宋街、万春園、雲窩、大紅袍などの人気スポットは大勢の観光客でにぎわっている。 ３０日、武夷山国家公園の九曲渓で、いかだに乗って景色を楽しむ観光客。（武夷山＝新華社配信／邱汝泉） ３０日、武夷山国家公園の九曲渓で、いかだに乗って景色を楽しむ観光客。（武夷山＝新華社配信／邱汝泉） ３０日、武夷山国家公園の九曲渓で、いかだに乗って景色を楽しむ観光客。（武夷山＝新華社配信／邱汝泉） ３０日、武夷山国家公園の武夷宮宋街を散策する観光客。（武夷山＝新華社配信／邱汝泉） ３０日、武夷山国家公園の九曲渓で、いかだに乗って景色を楽しむ観光客。（武夷山＝新華社配信／邱汝泉） ３０日、武夷山国家公園の九曲渓で、いかだに乗って景色を楽しむ観光客。（武夷山＝新華社配信／邱汝泉） ３０日、武夷山国家公園の九曲渓で、いかだに乗って景色を楽しむ観光客。（武夷山＝新華社配信／邱汝泉） ３０日、武夷山国家公園の武夷宮宋街を散策する観光客。（武夷山＝新華社配信／邱汝泉） リンクをコピーする みんなの感想は？