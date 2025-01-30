²ÆÀî¤ê¤ß¡Ö25Ç¯¤¿¤Á¤Þ¤·¤¿¡×¡¡»×¤¤½Ð¤Î¾ì½ê¤Ç¿·¶ÊÈ¯Çä¥¤¥Ù¥ó¥È¡¡Åö»þ¤Î¼Ì¿¿¤â¸ø³«
²Î¼ê¤Î²ÆÀî¤ê¤ß¤µ¤ó¤¬¡¢¥Ë¥å¡¼¥·¥ó¥°¥ë¡Ø»í¡¢²Î¡¢±´¡Ù¤ÎÈ¯Çä¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¡¢25Ç¯¤Ö¤ê¤Ë»×¤¤½Ð¤Î¾ì½ê¤Ç³«ºÅ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¿·¶Ê¤ÏµîÇ¯ÇÛ¿®¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¡¢25¼þÇ¯¤Î¥Ä¥¢¡¼¤Ç¤âÈäÏª¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤«¤é¡ÈCDÈ×¤Ë¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡É¤È¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ìÈ¯Çä¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²ÆÀî¤µ¤ó¤Ï¡Ö25Ç¯Á°¤Ë¤Ç¤¹¤Í¡¢¥»¥«¥ó¥É¥·¥ó¥°¥ë¤Ç¡Ø²Ö¤Ë¤Ê¤ë¡Ù¤È¤¤¤¦¶Ê¤ò²Î¤ï¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿»þ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¤½¤Î»þ¤Ë¡¢¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡Ø²Ö¤Ë¤Ê¤ë¡Ù¤ò²Î¤Ã¤¿»þ¤Ë¡¢¤¤¤¿¤è¤Ã¤ÆÊý¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¤Þ¤¹¤«¡©¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤ë¤È¡¢¤ªµÒ¤µ¤ó¤¬È¿±þ¡£¡Öº£²ó¤â²ñ¤¨¤Æ¡¢25Ç¯¤¿¤Á¤Þ¤·¤¿¡£¤¹¤´¤¯¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
²ñ¾ì¤ÎÅìµþ¡¦¥¢¥ê¥ª³ëÀ¾¤Ï¡¢½é¤á¤Æ¥ê¥ê¡¼¥¹¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¹Ô¤Ã¤¿¾ì½ê¡£²ÆÀî¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö¤³¤³¤Ç¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¥é¥¤¥Ö¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ç²Î¤ï¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤Æ¡¢¤½¤ì¤Çº£²óÏÃ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿»þ¤Ë¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¡¢¤Þ¤¿¤½¤³¤Ç²Î¤¨¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È¤¤¤¦»×¤¤¤Çº£²ó¡×¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£³§¤µ¤ó¤Î¿´¤Ë´ó¤êÅº¤¨¤ë²Î¤ò²Î¤¨¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤ò¹þ¤á¤ë²ÆÀî¤µ¤ó¡£3·î¤«¤é¡È¤¢¤Ê¤¿¤Î³¹¤Ç²Î¤¤¤Þ¤¹¡É¤ÈÂê¤·¡¢½é¤ÎÁ´¹ñ¥â¡¼¥ë¥é¥¤¥Ö¥Ä¥¢¡¼¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£