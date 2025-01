俳優の伊藤沙莉さん(30)が、ゲームアプリの新CMに出演。プレゼントの思い出を語りました。

公開された『なかよくポケポケ』篇は、『Pokémon Trading Card Game Pocket(ポケポケ)』に、新たに追加されたトレード機能のCMです。

これにちなみ物々交換でテンションが上がった思い出を伊藤さん聞くと、「友達がうちに来て、クリスマスソングが流れている間ずっと(プレゼントを)回して、6人ぐらいでやったのかな。それで、なんでこれを選んだかとか説明し合ってみたいなやつは、すごく楽しかったですね」と話しました。

そんな伊藤さんがプレゼントしたものを聞くと「ちょっと偏りが出ちゃわないように、家で遊べるカードゲームを3種類ぐらい、難関なものも含めてセットにしました」と語りました。

(c) 2024 Pokémon. (c) 1995-2024 Nintendo / Creatures Inc. / GAME FREAK inc.

(c) 2024 DeNA Co., Ltd.

ポケットモンスター・ポケモン・Pokémonは任天堂・クリーチャーズ・ゲームフリークの登録商標です。

(1月30日放送『Oha!4 NEWS LIVE』より)