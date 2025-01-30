Novel Core、2024年1月開催の日本武道館公演の映像全編をYouTubeで公開決定
Novel Coreが、アリーナ公演の開催を記念して、2024年1月17日に完全ソールドアウトで成功させた日本武道館単独公演の模様をYouTubeにて2月1日21時から、一夜限りのプレミア公開することを発表した。
◆Novel Core 動画
Novel Coreは、日本武道館公演を成功させ、Zepp5カ所を含む全国9都市9カ所で開催された過去最大規模の全国ツアー＜HERO TOUR 2024＞を完走させた。その勢いのままに自身初となるアリーナ単独公演も是非チェックしていただきたい。
ライブ情報
日程：2025年2月11日（火・祝）
会場：Kアリーナ 横浜
開場 15:30 / 開演: 17:00
客演ゲスト：DABO, Charlu、SHUNTO（BE:FIRST）、RYOKI（BE:FIRST）
チケット：一般発売中（先着順）https://eplus.jp/novelcore/
リリース情報
Streaming & Download：https://novelcore.lnk.to/NC_OJIGI
関連リンク
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