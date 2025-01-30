ºë¶Ì¤Ç¤ÏÆ»Ï©²¼¤Î¶õÆ¶Ïª¤ï¤Ë¡ÄÌ¾¸Å²°¤Ç¤â²áµî¡È²¼¿åÆ»´É¤ÎÇËÂ»¡É¤¬¸¶°ø¤È¤ß¤é¤ì¤ë´ÙË×»ö¸Î »Ô¤¬¹Ö¤¸¤Æ¤¤¤ëÂÐºö¤Ï
¡¡2025Ç¯1·î28Æü¤Ëºë¶Ì¸©¤Çµ¯¤¤¿Âçµ¬ÌÏ¤ÊÆ»Ï©´ÙË×»ö¸Î¤Ç¤Ï¡¢²¼¿åÆ»´É¤ÎÏ·µà²½¤¬¸¶°ø¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Æ±¤¸¤è¤¦¤Ê´ÙË×»ö¸Î¤¬²áµî¤Ëµ¯¤¤Æ¤¤¤ëÌ¾¸Å²°¤Ç¤Ï¡¢¾®·¿¥«¥á¥é¤Ê¤É¤ò»È¤Ã¤¿²¼¿åÆ»´É¤ÎÄ´ºº¤¬¤¹¤¹¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£º£¤â±¿Å¾¼ê¤Ï¸«¤Ä¤«¤é¤º¡Ä²¼¿åÆ»¤ÎÇËÂ»¤¬»ö¸Î¸¶°ø¤«
¡¡ºë¶Ì¸©È¬Ä¬»Ô¤Î¸©Æ»¤Ç28Æü¸áÁ°10»þÁ°¡¢Æ»Ï©¤¬´ÙË×¤·¤Æ¥È¥é¥Ã¥¯¤¬Å¾Íî¤·¤¿»ö¸Î¤Ç¤Ï¡¢74ºÐ¤ÎÃËÀ±¿Å¾¼ê¤¬¤¤¤Þ¤â¼è¤ê»Ä¤µ¤ì¤¿¤Þ¤Þ¤Ç¤¹¡£
29ÆüÌ¤ÌÀ¡¢¥È¥é¥Ã¥¯¤¬»ý¤Á¤¢¤²¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¼þÊÕ¤ÎÆ»Ï©¤¬¿·¤¿¤Ë´ÙË×¤·¡¢Å¹ÊÞ¤Î´ÇÈÄ¤¬·ê¤Ë°û¤ß¹þ¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
30Æü¸áÁ°2»þÈ¾¤´¤í¤Ë¤Ï¡¢2¤Ä¤Î·ê¤Î´Ö¤¬´°Á´¤ËÊøÍî¤·¤Æ1¤Ä¤ÎÂç¤¤Ê·ê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¼þÊÕ¤Ç¤Ï¡¢¥¬¥¹´É¤¬Â»½ý¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¤·¤Æ¡¢È¾·Â200¥áー¥È¥ë·÷Æâ¤Î½»Ì±¤ËÈòÆñ¤¬¸Æ¤Ó¤«¤±¤é¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢±Æ¶Á¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÀìÌç²È¤Ë¤è¤ë¤È¡¢º£²ó¤Î»ö¸Î¤Ï¡¢²¼¿åÆ»¤ÎÇËÂ»¸Ä½ê¤«¤éÅÚº½¤¬Î®¤ì¹þ¤ó¤À¤³¤È¤Ç¤Ç¤¤¿¶õÆ¶¤Ë¥È¥é¥Ã¥¯¤¬Å¾Íî¤·¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
Ì¾¸Å²°¤Î³¹¤ÇÏÃ¤òÊ¹¤¯¤È¡¢ÉÔ°Â¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
³¹¤Î¿Í¡§
¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¤¢¤ó¤Ê¤Õ¤¦¤ËÆ»Ï©¤Ë·ê¤¬³«¤¤¤¿¤Î¤«¤¹¤´¤¯ÉÔ»×µÄ¡¢ÉÝ¤¤¡£ÉáÃÊ±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢µÞ¤ËÍî¤Á¤¿¤é¡Ä¡×
ÊÌ¤Î¿Í¡§
¡ÖÉÔ°Â¤Ë¤Ï´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¤ï¤ì¤ï¤ì¤È¤·¤Æ¤ÏÄ´¤Ù¤è¤¦¤â¤Ê¤¤¤·¤É¤¦¤·¤è¤¦¤â¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡£ÆüËÜ³ÆÃÏ¤Ë¤¢¤¢¤¤¤Ã¤¿¾õ¶·¤Î½ê¤¬Â¿¡¹¤¢¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È¡×
¢£¿Í¤¬Æþ¤ì¤Ê¤¤²¼¿åÆ»´É¤Ë¤Ï¡Ä¡Ö¾®·¿¥«¥á¥é¡×¤ä¡ÖÃµºº¼Ö¡×¤ÇÊä½¤
¡¡Ì¾¸Å²°»ÔÆâ¤Ç¤Ï2012Ç¯¡¢Ì¾¸Å²°±É»°±Û¤ÎÁ°¤ÎÊâÆ»¤¬¡¢¿¼¤µ¤ª¤è¤½2¥áー¥È¥ë¡¢½Ä²£¤ª¤è¤½3¥áー¥È¥ë¤Ë¤ï¤¿¤ê´ÙË×¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Åì³¤ÃÏÊý¤Ç¤â²¼¿åÆ»´É¤ÎÇËÂ»¤¬¸¶°ø¤È¤ß¤é¤ì¤ë´ÙË×»ö¸Î¤¬¤¿¤Ó¤¿¤Óµ¯¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ì¾¸Å²°»Ô¤Ï1·î30Æü¡¢Ãæ¶è¤Î¶â»³±Ø¶á¤¯¤Î¸½¾ì¤Ç¡¢52Ç¯Á°¤ËËä¤á¤é¤ì¤¿Æ«´ïÀ½¤«¤é¾×·â¤äÉå¿©¤Ê¤É¤Ë¶¯¤¤±ö²½¥Ó¥Ë¥ëÀ½¤Î²¼¿åÆ»´É¤ËÆþ¤ìÂØ¤¨¤ëºî¶È¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£²¼¿åÆ»´É¤ÎÂÑÍÑÇ¯¿ô¤Ï50Ç¯¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ì¾¸Å²°»Ô¾å²¼¿åÆ»¶É¤ÎÃ´Åö¼Ô¡§
¡Ö±ø¿å¤¬ËèÆüÎ®¤ì¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¤«¤é¡¢Î²²½¿åÁÇ¤Ê¤É¡Ê¤ÎÉå¿©¡Ë¤Ç²¼¿åÆ»´É¤Î¶¯ÅÙ¤¬¼º¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×
²¼¿åÆ»´É¤ÎÏ·µà²½¤ÎÄ´ºº¤Ç¤Ï¡¢¿Í¤¬Æþ¤ì¤Ê¤¤¥µ¥¤¥º¤Î²¼¿åÆ»´É¤Ë¼«Áö¤¹¤ë¾®·¿¥«¥á¥é¤òÆþ¤ì¡¢¥«¥á¥é¤òÆ°¤«¤·¤Ê¤¬¤é³ä¤ì¤ä¤º¤ì¤¬¤Ê¤¤¤«¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ì¾¸Å²°»Ô¤Ç¤Ï2023Ç¯ÅÙ¡¢¤ª¤è¤½120¥¥í¤ÎÄ¹¤µ¤òÄ´ºº¤·¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢Ãµºº¼Ö¤ò»È¤Ã¤ÆÆ»Ï©¤Î²¼¤Ë¶õÆ¶¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¤òÄê´üÅª¤ËÄ´ºº¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÅÅ¼§ÇÈ¤ÎÈ¿¼Í¤òÍøÍÑ¤·¤Æ°Û¾ï¤òÄ´¤Ù¡¢Êä½¤¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ì¾¸Å²°»Ô¾å²¼¿åÆ»¶É¤ÎÃ´Åö¼Ô¡§
¡ÖÁ´¤Æ¤òËÉ¤°¤³¤È¤Ï³Î¤«¤ËÆñ¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¤â¡¢´ÙË×¤¬µ¯¤³¤ê¤Þ¤¹¤È³§¤µ¤Þ¤Ø¤Î±Æ¶Á¤¬Âç¤¤¤¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËÆü¡¹¡¢°Ý»ý´ÉÍý¤äÄ´ºº¤ËÅØ¤á¤Æ¤¤¤ë¡×
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
¶âÂ°²Ã¹©,
½»Âð,
¥À¥¤¥¹,
¥Û¥Æ¥ë,
²ð¸î¥¿¥¯¥·¡¼,
Ï·¸å,
Ï·¿Í¥Û¡¼¥à,
¹©¾ì,
Áòº×,
Ä¹Ìî