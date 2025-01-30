JAXA¡¢H3¥í¥±¥Ã¥È5¹æµ¡¤ÎÂÇ¤Á¾å¤²Æü¤ò2·î2Æü¤ËºÆÀßÄê¡¡¤ß¤Á¤Ó¤6¹æµ¡¤òÅëºÜ
±§Ãè¹Ò¶õ¸¦µæ³«È¯µ¡¹½¡ÊJAXA¡Ë¤Ï2025Ç¯1·î30ÆüÉÕ¤Ç¡¢Æâ³ÕÉÜ¤Î½àÅ·Äº±ÒÀ±¥·¥¹¥Æ¥à¡ÊQZSS¡Ë¡Ö¤ß¤Á¤Ó¤¡×¤ÎÂ¬°Ì±ÒÀ±¡Ö¤ß¤Á¤Ó¤¡×6¹æµ¡¡ÊQZS-6¡Ë¤òÅëºÜ¤¹¤ë¡ÖH3¡×¥í¥±¥Ã¥È5¹æµ¡¤ÎÂÇ¤Á¾å¤²Í½ÄêÆü¤ò2025Ç¯2·î2Æü¤ËºÆÀßÄê¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
H3¥í¥±¥Ã¥È5¹æµ¡¤ÎÂÇ¤Á¾å¤²¤Ï2025Ç¯2·î1Æü¤ËÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Å·¸õ°²½¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤«¤éÊÑ¹¹¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¿·¤¿¤ÊÂÇ¤Á¾å¤²Í½ÄêÆü¤ÏÆüËÜ»þ´Ö2025Ç¯2·î2Æü¡¢ÂÇ¤Á¾å¤²Í½Äê»þ´ÖÂÓ¤Ï17»þ30Ê¬¡Á19»þ30Ê¬¤Ç¡¢Í½È÷´ü´Ö¤Ï2025Ç¯2·î3Æü¡Á3·î31Æü¤Ç¤¹¡£
¤ß¤Á¤Ó¤6¹æµ¡¤È¤Ï¡©
¡Ö¤ß¤Á¤Ó¤¡×¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¤Î¡ÖGPS¡×¤È¤Î¸ß´¹À¤ò³ÎÊÝ¤·¤¿ÆüËÜ¤Î±ÒÀ±Â¬°Ì¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£¸½ºß¤Î¡Ö¤ß¤Á¤Ó¤¡×¤Ï4µ¡ÂÎÀ©¤Ç±¿ÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Æâ³ÕÉÜ¤ÏÂ¬°ÌÀºÅÙ¤Î¤µ¤é¤Ê¤ë¸þ¾å¤È¡¢Â¾¹ñ¤Î±ÒÀ±Â¬°Ì¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë°ÍÂ¸¤»¤º¡Ö¤ß¤Á¤Ó¤¡×¤À¤±¤Ç»ýÂ³Åª¤ÊÂ¬°Ì¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤Ù¤¯¡¢2026Ç¯ÅÙ¤«¤é¤Ï7µ¡ÂÎÀ©¡¢¾ÍèÅª¤Ë¤Ï11µ¡ÂÎÀ©¤Ç±¿ÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤ß¤Á¤Ó¤¡×6¹æµ¡¤Ï7µ¡ÂÎÀ©¤Ë¸þ¤±¤Æ¿·¤¿¤ËÂÇ¤Á¾å¤²¤é¤ì¤ë3µ¡¤ÎÂ¬°Ì±ÒÀ±¤Î1¤Ä¤Ç¤¹¡£JAXA¤Ç¤Ï6¹æµ¡¤â½àÅ·Äº±ÒÀ±¤È¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢6¹æµ¡¤¬ÅêÆþ¤µ¤ì¤ëµ°Æ»¤Ï½àÅ·Äºµ°Æ»¤Ç¤Ï¤Ê¤¯ÀÅ»ßµ°Æ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ËÂÇ¤Á¾å¤²¤é¤ì¤¿¡Ö¤ß¤Á¤Ó¤¡×¤Î±ÒÀ±¤È¤ÎÂç¤¤Ê°ã¤¤¤È¤·¤Æ¡¢6¹æµ¡¤Ë¤ÏJAXA¤¬³«È¯¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¹âÀºÅÙÂ¬°Ì¥·¥¹¥Æ¥à¡ÊASNAV¡Ë¤Î¼Â¾ÚÍÑ¥¢¥ó¥Æ¥Ê¤¬ÅëºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£JAXA¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¾Íè¡Ö¤ß¤Á¤Ó¤¡×¤Î±ÒÀ±¤¹¤Ù¤Æ¤Ë¹âÀºÅÙÂ¬°Ì¥·¥¹¥Æ¥à¤¬ÅëºÜ¤µ¤ì¤ì¤Ð¡¢¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤Î¤è¤¦¤Ê°ìÈÌÅª¤Ê¼õ¿®µ¡¤ÎÂ¬°ÌÀºÅÙ¤Ï¸½ºß¤Î5¡Á10m¤«¤é1mÄøÅÙ¤Ë¤Þ¤Ç¸þ¾å¤¹¤ë¤³¤È¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¹¥Þ¥Û¤ÎÃÏ¿Þ¥¢¥×¥ê¤Ê¤É¤Ç³ÎÇ§¤¹¤ë¸½ºß°ÌÃÖ¤ÎÂ¬°ÌÀºÅÙ¤¬Âç¤¤¯¸þ¾å¤¹¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¹âÀºÅÙÂ¬°Ì¥·¥¹¥Æ¥à¤Î³«È¯¤Ï¿È¶á¤ÊÊë¤é¤·¤Ë¤âÄ¾ÀÜ´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë½ÅÍ×¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤È¸À¤¨¤Þ¤¹¡£¡Ö¤ß¤Á¤Ó¤¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¾Ü¤·¤¯¤Ï°Ê²¼¤Î´ØÏ¢µ»ö¤â¤´Í÷²¼¤µ¤¤¡£
»°É©ÅÅµ¡¤¬½àÅ·Äº±ÒÀ±¥·¥¹¥Æ¥à¡Ö¤ß¤Á¤Ó¤¡×6¹æµ¡¤ò¸ø³«¡¡2024Ç¯ÅÙÃæ¤ËÂÇ¤Á¾å¤²Í½Äê¡Ê2024Ç¯11·î28Æü¡Ë
Source
JAXA - H3¥í¥±¥Ã¥È5¹æµ¡¤Ë¤è¤ë¡Ö¤ß¤Á¤Ó¤6¹æµ¡¡×¡Ê½àÅ·Äº±ÒÀ±¡Ë¤ÎÂÇ¾å¤²¡ÎºÆÀßÄê¡Ï
Ê¸¡¿¥½¥é¥Î¥µ¥¡¡ÊÔ½¸¡¿soraeÊÔ½¸Éô