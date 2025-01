マンチェスター・ユナイテッドにとってバイエルンに所属しているマティス・テルを獲得できれば完璧な補強になるかもしれないと地元紙『Manchester Evening News』が指摘している。



先日1月に退団を決断したと報じられていたテルは、マンチェスター・ユナイテッドなど含む多くのチームから関心を集めている。『The Independent』によると、マンUはすでにテルの獲得交渉を進めており、買取オプション付きのローン移籍が検討されているという。同クラブは財政難の影響もあり、獲得する選手を長期的なプランに含められるかどうかを見極める必要があるが、ローン移籍で獲得できれば、多額の資金を費やすことなく今シーズンの残りの期間を使ってうまくいくかを見極められるだろう。





Mathys Tel seems to say goodbye to Bayern fans ahead of transfer in the final days.@vcatalina96 pic.twitter.com/pCxNnhU6iS