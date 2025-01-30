04 Limited Sazabys、EP『MOON』発売記念特番「月からの帰還！？緊急記者会見！」を1/31に生配信
04 Limited Sazabysが約2年半ぶりの新作EP『MOON』を1月29日にリリース。発売記念として1月31日(金)の19時より「月からの帰還！？緊急記者会見！」が04 Limited Sazabysの公式YouTubeチャンネルにて生配信される。
当日は月から帰還したばかりとなる04 Limited Sazabysの4名と、会見の司会進行役として小野武正(KEYTALK/Alaska Jam)が出演。フォーリミが月でのミッションを達成して帰って来るそうで、月での出来事や現在の心境など、緊急記者会見が行われる。
発売記念特番情報
〜月からの帰還！？緊急記者会見！〜(YouTube)
2025年1月31日(金)19:00〜
配信URL：https://youtube.com/live/tVkAPhio2Zg
記者会見：04 Limited Sazabys
司会：小野武正(KEYTALK/Alaska Jam)
番組ハッシュタグ：#フォーリミ緊急記者会見
リリース情報
2025年1月29日(水)リリース
COZA-2154~5 / \2,200(税込)
［CD］
01. magnet
02. GATE
03. Kick it
04. mottö (JUDY AND MARY cover)
[Blu-ray]
YON FES 2024 Live & Documentary
※プレイパス対応 (Blu-rayのみ対応)
特典など詳細は『MOON』特設サイトをチェック
https://www.04limitedsazabys.com/feature/moon
ライブ・イベント情報
3月24日(月) KT Zepp Yokohama
3月27日(木) 新潟LOTS
3月30日(日) Zepp Sapporo
4月3日(木) Zepp Osaka Bayside
4月4日(金) Zepp Fukuoka
4月6日(日) BLUE LIVE HIROSHIMA
4月9日(水) Zepp Haneda
4月10日(木) Zepp Haneda
4月13日(日) 仙台GIGS
4月16日(水) Zepp Nagoya
4月17日(木) Zepp Nagoya
＜チケット＞
https://sp.04limitedsazabys.com/
関連リンク
◆04 Limited Sazabys オフィシャルサイト
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◆＜YON FES 2024＞ オフィシャルサイト