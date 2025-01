Bray meが、4月にリリースする2つのEP『START』と『READY』の詳細を解禁した。1年3ヶ月ぶりのCDリリースとなる本作は、流通盤『START』とライブ会場限定盤『READY』と題した仕様の異なる2枚のEPとなる。収録曲が異なり、20Pに渡る歌詞フォトブックレットがそれぞれ付属する。そんな両タイトルのリード曲となる「ARE YOU READY」は 激疾走系ロックチューンで、荒々しいバンドサウンドを背中に受けたこたに(Vo)から放たれる剥き出しのワードと直球なメロディは、聴いた者の情熱を湧き立てる楽曲となっているという。

(全国流通盤)『START』2025年4月9日(水)発売HMKR-10041 \2,000(税込)20P歌詞フォトブックレット仕様(流通盤 Ver.)[収録曲]1. ARE YOU READY2. エンドレスジャーニー3. アイオライト4. Focus(ライブ会場限定盤)『READY』2025年4月26日(土)発売HMKR-10042 \2,000(税込)20P歌詞フォトブックレット仕様(会場限定盤 Ver.)[収録曲]1. ARE YOU READY2. エンドレスジャーニー3. eri4. Jack in the box[各タイトルに特典DVD引換券付き]『START』と『READY』に付いてくる特典引換券を各1枚(合計2枚) Bray meのライブ会場に持ってくると、スペシャルライブDVDをプレゼント。※特典は無くなり次第終了

ライブ情報



◆<Bray me ONE-MAN TOUR 2025 『READY TO START』>2025年4月26日(土) 名古屋CLUB QUATTRO2025年4月27日(日) 梅田CLUB QUATTRO2025年5月11日(日) 渋谷CLUB QUATTROOPEN / START 17:00 / 18:00ADV / DOOR \4,500 / \5,500オフィシャル2次先行受付(抽選制):https://eplus.jp/brayme/1月31日(金)18:00〜2月16日(日)23:59◆<VS VSSOMO -Road to LIQUIDROOM SP 2MAN->2025年2月16日(日)SHIBUYA THE GAME出演:Bray me / SOMOSOMO◆<Faulieu. “ Voyage!!!! ” Tour 2025>2025年3月8日(土)北堀江club vijon出演:Bray me / Faulieu. / MisiiN◆<“GOLD-TAKADANOBABA-“>2025年3月15日(土)高田馬場CLUB PHASE出演:Bray me / MAZE-BAND SET-/ MAKEMAKE(台湾)◆<THE SUN ALSO RISES vol.324>2025年3月20日(木)F.A.D YOKOHAMA出演:Bray me / ank◆<SHELTER presents. “ THE REAL THINGS “ vol.63.5>2025年3月27日(木)下北沢SHELTER出演:Bray me / 坂口有望