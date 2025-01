サンリオ「はぴだんぶい」のカフェが原宿・名古屋・大阪に限定オープン！お腹も心も満足なメニューを紹介するね

サンリオの男のコキャラクターユニット・はぴだんぶい結成5周年をお祝いしたテーマカフェ「はぴだんぶい わいわいピクニックカフェ」が、1月31日(金)〜3月2日(日)の期間限定で、原宿・大阪・名古屋にて開催。“5周年のお祝いピクニック”をコンセプトに、ワクワクするメニューがラインナップしたカフェなんです。かわいい店内とピクニック気分に浸れるフードやドリンクにトキメキ…。

早速isuta編集部員が原宿店に行ってきたので、レポートします!はぴだんぶい わいわいピクニックカフェ/原宿・名古屋・大阪2025年1月31日(金)〜3月2日(日)までの期間限定でオープンする「はぴだんぶい わいわいピクニックカフェ」。店舗名に“ピクニック”があるように、「サンドイッチBOX」など、お外で食べるようなメニューがお目見えしています。ピクニック気分に浸りながら、はぴだんぶいの結成5周年をみんなでお祝いできるなんて、うきうきしちゃいますね。「はぴだんぶい」は、サンリオキャラクターのポチャッコ、タキシードサム、けろけろけろっぴ、バッドばつ丸、ハンギョドン、あひるのペックルの個性あふれる6人の男のコたちで結成されたグループ。「みんなとなら、どんなことも”だいじょうぶい”!」をスローガンにしているのだそう。特に推しキャラがいる方は、「はぴだんぶい わいわいピクニックカフェ」は要チェックです!キャラクターがたくさんの店内にわくわく店内には、キャラクターのイラストがいたるところに…!どれもかわいくて、写真を撮る手が止まりません。はぴだんぶいのキャラクターたちが踊っている映像も、癒し度MAX。おいしいご飯とかわいいキャラクターたちに囲まれて、しあわせな気持ちに浸れそうです。席は、ボックス席、テーブル席、カウンター席の3種類。カウンター席があるので、ひとりでも気軽に入店しやすい雰囲気がうれしいポイントです。メニューがかわいすぎ〜ピクニックご飯をコンセプトとしたメニューは、かわいすぎて食べるのがもったいないぐらい…。中でも「サンドイッチBOX」(各税込1690円)は、ピクニック感満載でとってもキュート。それぞれのキャラクターメニューが登場しているため、推しキャラのBOXを頼んでみてくださいね。甘いもの好きさんは「はぴたんぶい 5th ア・ラ・モード」(税込1490円)も必見です。迫力満点のア・ラ・モードは、お友達とシェアして食べるのも良いかも。「ピクニックドリンク」(各税込990円)は、どれもカラフルで写真映え抜群ですよ。キャラクターごとにお味が違うので、お好みをセレクトしてみて。みんなで「はぴだんぶい」の5周年をお祝いしよっかわいすぎるメニューに、癒されること間違いなしの「はぴだんぶい わいわいピクニックカフェ」。事前予約者限定で、キャラクターのオリジナルステッカーをゲットできるチャンスもあります!※事前予約は1人につき税込660円ぜひ足を運んで、一緒にお祝いしましょっ。はぴだんぶい わいわいピクニックカフェ住所:原宿 キュープラザ原宿店(東京都渋谷区神宮前6-28−6 キュープラザ原宿3階)名古屋 BOX cafe&space 名古屋ラシック1号店(愛知県名古屋市中区栄3-6-1 ラシック 地下1階)大阪 Collabo_Index SHINSAIBASHI(大阪府大阪市中央区心斎橋筋1-6-1 2階)期間:2025年1月31日(金)〜3月2日(日)営業時間:原宿 11:00〜21:15 / 名古屋 11:15〜20:45 / 大阪 11:15〜20:30公式HP: https://hapidanbui-5th.theme-cafe.jp/ © 2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L655341