¡ÚÈ¯À¸¤«¤é56»þ´Ö¡Ûºë¶Ì¡¦È¬Ä¬»Ô¤Î´ÙË×¤µ¤é¤ËµðÂç²½¡Ä±¿Å¾¼êÃËÀ¤Îµß½Ð³èÆ°¤¬Æñ¹Ò¡¡½»Ì±¤Ø¤Î¡Ö²¼¿åÆ»»ÈÍÑÀ©¸Â¡×¤Ï12»ÔÄ®120Ëü¿Í¤ËµÚ¤ÓÀ¸³è¤Ø¤Î±Æ¶Á¤â¿¼¹ï¤Ë
È¯À¸3ÆüÌÜ¤ò·Þ¤¨¤¿ºë¶Ì¡¦È¬Ä¬»Ô¤ÎÆ»Ï©´ÙË×»ö¸Î¡£
56»þ´Ö·Ð²á¤·¤¿»þÅÀ¤Ç¡¢ÃËÀ±¿Å¾¼ê¡Ê74¡Ë¤Îµß½Ð³èÆ°¤ÏÆñ¹Ò¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢·ê¤ÎÃæ¤Ë¼è¤ê»Ä¤µ¤ì¤¿¤Þ¤Þ¡£¡Ö²¼¿åÆ»»ÈÍÑÀ©¸Â¡×¤â12»ÔÄ®120Ëü¿Í¤ËµÚ¤Ó¡¢»ÔÌ±À¸³è¤Ø¤Î±Æ¶Á¤â¿¼¹ï¤Ê¾õ¶·¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Àè¤Î¸«¤¨¤Ê¤¤¾õ¶·¤Ï¤¤¤Ä¤Þ¤ÇÂ³¤¯¤Î¤«¡¼¡¼¡£
¥È¥é¥Ã¥¯¤Î±¿Å¾ÀÊ¤Ï¾å¶õ¤«¤é¤Ï¸«¤¨¤º¡¢µß½õ³èÆ°¤âÆñ¹Ò
·ê¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¥¢¥¹¥Õ¥¡¥ë¥È¤È¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥ÈÀ½¤Î¤â¤Î¤¬Â¿¤¯»¶Íð¤·¡¢¥È¥é¥Ã¥¯¤Î±¿Å¾ÀÊ¤Ï¾å¶õ¤«¤éÁ´¤¯³ÎÇ§¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¡£
µß½õ¤Î¾ã³²¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏÆó¼¡ºÒ³²¤Î¶²¤ì¡£
¸½¾ì¤Ç¤Ï¡¢»ö¸ÎÈ¯À¸°Ê¹ß¤â2ÅÙ¡¢Âç¤¤Ê´ÙË×¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤ë¡£
1¤Ä¤Ë¤Ê¤Ã¤¿·ê¤ÎÄ¾·Â¤Ï¡¢¸½ºß20¥á¡¼¥È¥ë¤Û¤É¡£
¼Ì¿¿¤òÈæ³Ó¤¹¤ë¤È¡¢È¯À¸½éÆü¤Î28Æü¤«¤é¡¢Æü¤òÄÉ¤¦¤´¤È¤Ë·ê¤¬µðÂç²½¤·¤Æ¤¤¿¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ë¡£
¡Ö²¼¿åÆ»»ÈÍÑÀ©¸Â¡×È¬Ä¬»Ô¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯12»ÔÄ®¡¢120Ëü¿Í¤Ë±Æ¶Á
¾õ¶·¤Î²þÁ±¤¬¸«¤é¤ì¤Ê¤¤¸½¾õ¤Ë¡¢ÈòÆñÃæ¤Î¼þÊÕ½»Ì±¤ÏÉÔ°Â¤ò±£¤»¤Ê¤¤¡£
ÈòÆñ½»Ì±¡§
50Ç¯È¬Ä¬¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤ë¤±¤É¡¢¤³¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ï½é¤á¤Æ¡£¤È¤Ë¤«¤¯Ä¹°ú¤«¤Ê¤¤¤³¤È¤ò´ê¤¦¤Ð¤«¤ê¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£
»ÔÌ±À¸³è¤Ø¤Î±Æ¶Á¤Ï¿¼¹ï¤Ç¡¢30Æü¸á¸å1»þÁ°¡¢´ÙË×»ö¸Î¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢ÉÕ¶á¤Î½»Âð¤Ç¤Ï¥¬¥¹¤¬»È¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë²Õ½ê¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢µÞ¤¤ç¼«¼£ÂÎ¤«¤éÍ×ÀÁ¤ò¼õ¤±¤¿¶È¼Ô¤Ë¤è¤ë¥¬¥¹´É¤Î²¾Àß¹©»ö¤¬¹Ô¤ï¤ì»Ï¤á¤¿¡£
30Æü¡¢È¬Ä¬»Ô¤Ç¼èºà¤·¤¿½»Ì±¤Ï¼«Âð¤Ç¤ÎÆþÍá¤òÃÇÇ°¤·¡¢ÎÙ¤ÎÁð²Ã»Ô¤Ë¤¢¤ë¥¹¡¼¥Ñ¡¼Á¬Åò¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ëÍ½Äê¤À¤È¤¤¤¦¡£
È¬Ä¬»ÔÌ±¡§
È¬Ä¬»Ô¤Î¿Í¤ÏÌµÎÁ¤Ç³«Êü¤·¤Þ¤¹¤Ã¤Æ¤¤¤¦Ï¢Íí¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤Á¤é¤ò³èÍÑ¤·¤è¤¦¤«¤È¤¤¤¦ÏÃ¤Ç¡£
¸½¾ì¤Î²¼¿åÆ»´É¤âÇËÂ»¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¼þÊÕ½»Ì±¤Ê¤É¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡¢ÀöÂõ¤äÉ÷Ï¤¤Ê¤É¤Ç¤Î¿å¤Î»ÈÍÑ¤ò¤Ê¤ë¤Ù¤¯¹µ¤¨¤ë¤è¤¦¸Æ¤Ó¤«¤±¤é¤ì¤¿¤Þ¤Þ¤À¡£
º£²ó¤Î²¼¿å¤Ê¤É¤Î»ÈÍÑÀ©¸Â¡£
ÇËÂ»¤·¤¿²Õ½ê¤¬¡¢³ÆÃÏ¤«¤é½¸¤Þ¤Ã¤¿²¼¿å¤¬½¸¤Þ¤ë¾ì½ê¤Ë¤¢¤ë¤¿¤á¡¢È¬Ä¬»Ô¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯12»ÔÄ®¡¢120Ëü¿Í¤Ë¤â±Æ¶Á¤¬µÚ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡Ö¥á¥Ë¥å¡¼¤ò¸ÂÄê¤·¤Æ¡×¥é¡¼¥á¥óÅ¹¤Ë¤â¿¼¹ï¤Ê±Æ¶Á
È¬Ä¬»ÔÆâ¤Ë¤¢¤ë¥é¡¼¥á¥óÅ¹¤Ç¤Ï¡¢Àö¤¤Êª¤òºÇ¾®¸Â¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÃÎ·Ã¤ò¹Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¥é¡¼¥á¥óÊ¿°Â Å¹¼ç¡¦°¬»³³Ø¤µ¤ó¡§
¥á¥Ë¥å¡¼¤ò¸ÂÄê¤·¤Æ¡¢¤Ê¤ë¤Ù¤¯²¼¿å¤ËÎ®¤µ¤Ê¤¤¡£¡ÊQ.µÙ»ß¤¹¤ë¥á¥Ë¥å¡¼¤Ï¡©¡ËßÖ¤áÊªÁ´ÈÌ¤Ç¤¹¡£¤¢¤È¤ÏÌ£Á¹¥é¡¼¥á¥ó¤ä¥Þ¡¼¥Ü¡¼ÌÍ¤Ê¤É¡£¤³¤ì¤Ê¤ó¤«¤¤¤¤Îã¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¡ÊÆé¤Ë¡Ë¤¯¤Ã¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢¤ä¤Ï¤êÀö¤Ã¤Æ¡Ê²¼¿å¤Ë¡ËÎ®¤¹´¶¤¸¤Ë¤Ê¤ë¡£
²¼¿å¤ò¤Ê¤ë¤Ù¤¯½Ð¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢¥á¥Ë¥å¡¼¤ò¥Á¥ã¡¼¥Ï¥ó¤ä¥®¥ç¡¼¥¶¤Ê¤É¡¢¤ï¤º¤«2³ä¤Û¤É¤Ë¸ÂÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¤µ¤é¤ËÆ¬¤òÇº¤Þ¤»¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¿å¤À¡£
Çö¤¯²«¿§¤¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¡¢¥³¥Ã¥×¤Î¿å¡£
»ö¸Î¤ËÈ¼¤¤¡¢°û¤ß¿å¤Ê¤É¤Ë»È¤¦¿åÆ»´É¤â°ì»þ¡¢Ää»ß¤Îºî¶È¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿±Æ¶Á¤ÇÂù¤ê¿å¤¬È¯À¸¤·¤¿¡£
Å¹¤Ç¤Ï¡¢Ää»ßºî¶È¤ÇÂù¤ëÁ°¤Ë¤¯¤ßÃÖ¤¤·¤¿¤â¤Î¤òÎÁÍý¤ä°û¤ß¿å¤Ê¤É¤Ë»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¥é¡¼¥á¥óÊ¿°Â Å¹¼ç¡¦°¬»³³Ø¤µ¤ó¡§
Âç±Æ¶Á¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤È¤ê¤¢¤¨¤º½Ð¤·¤Æ¤ß¤Æ¡Ê¤³¤Î¸å¡Ë¼ý¤Þ¤ì¤Ð¤¤¤¤¤±¤É¡£
µ¤¤Ë¤Ê¤ëµß½õ³èÆ°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¾ÃËÉ¤Ï¡¢·ê¤ÎÆâÉô¤Ë¤¢¤ëÂçÎÌ¤Î¤¬¤ì¤¤Ê¤É¤ò½Åµ¡¤ÇÅ±µî¤·¤Ê¤¬¤éºî¶È¤ò¿Ê¤á¤ë¹Í¤¨¤À¡£
¡Ê¡Ö¥¤¥Ã¥È¡ª¡× 1·î30ÆüÊüÁ÷¡Ë