ラジオの中の学校、TOKYO FMの番組「SCHOOL OF LOCK!」(月曜〜木曜 22:00〜23:55/金曜 22:00〜22:55)。全国の受験生を全力で応援するコーナー「応援部 宣言メイト! supported by カロリーメイト」(毎週金曜 22:07頃〜)では、パーソナリティのこもり校長(小森隼/GENERATIONS from EXILE TRIBE)こと“こもり顧問”と、水曜〜金曜を担当するアンジー教頭こと“アンジー副顧問”、さらには月替わりの“特別コーチ”が、受験生を応全力で応援していきます。

1月の特別コーチは、現役弁護士芸人「こたけ正義感」さんが担当。1月24日(金)の放送では、受験生当時を振り返りました。

(左から)こもり校長、こたけ正義感さん、アンジー教頭

こもり校長:1月18日(土)、19日(日)に大学入学共通テストがありました。うまくいったという受験生もいれば、すごく悔しい結果になってしまったという受験生もいて、今の状況は本当にさまざまだと思います。こたけ正義感先生の現役時代は、どんな結果で、この時期はどんな感じに過ごされていました?こたけ先生:正直、僕はあんまり納得いく点数じゃなかったんです。でも、結果が出る前から、もう「とにかく結果を受け入れる」っていうことを覚悟して挑んだので、「結果に関してはもう変えられない。だから、結果を早く受け入れて、(今から)変えられることに集中しよう」と思って、この時期は過ごしていました。こもり校長:前回の放送でもそうでしたが、こたけ正義感先生が“切り替えの大切さ”っていうことを、すごく言ってくださって。こたけ先生:そうですね。どうしても気持ちが捉えられてしまって、それで時間を使ってしまうことはあるけども、変えられることと、変えられないことを明確に意識して、できることに時間を注ぐことに集中したいですね。こもり校長:今、悔しい思いをしている受験生の君がいると思うけど、ここから先が勝負ですからね!アンジー教頭:まだやれることはあるからね!!こもり校長:頑張ってほしい。



1月24日(金)放送分より(radiko.jpのタイムフリー) https://radiko.jp/share/?sid=FMT&t=20250124220000

聴取期限 2025年2月1日(土)AM 4:59 まで

※放送エリア外の方は、プレミアム会員の登録でご利用いただけます。

