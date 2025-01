ニックスが5連勝…ジェイレン・ブランソンが球団史上4人目の30得点15アシストを記録

1月30日(現地時間29日、日付は以下同)。ニューヨーク・ニックスは、ホームのマディソン・スクエア・ガーデン(MSG)でデンバー・ナゲッツ相手に122-112で勝利し、5連勝を飾った。

イースタン・カンファレンス3位のニックス(32勝16敗)では、ジェイレン・ブランソンが30得点4リバウンド2スティールにゲームハイの15アシスト、OG・アヌノビーが23得点4リバウンド、ジョシュ・ハートが15得点5リバウンド5アシスト3スティール、カール・アンソニー・タウンズが14得点10リバウンド5アシスト、ミケル・ブリッジズが13得点、マイルズ・マクブライドが12得点4アシストをマーク。

ニックスは26日のサクラメント・キングス戦、28日のメンフィス・グリズリーズ戦でいずれも143得点を奪っており、ナゲッツ戦の122得点と合わせてここ3試合で計408得点を記録。これは3試合のスパンでフランチャイズ史上最多得点となった。

また、この試合でブランソンは1試合で30得点15アシスト以上をたたき出した球団史上4人目の選手に。これまで1959-60シーズンのリッチー・ゲーリン、1968-69シーズンのウォルト・フレイジャー、2008-09シーズンのネイト・ロビンソンが達成している。

現在ニックスはホーム5連戦中で、2月2日にロサンゼルス・レイカーズ、4日にはヒューストン・ロケッツをMSGに迎えて対決する。

Jalen Brunson registered 30 points and 15 assists tonight against Denver.

He joins Richie Guerin (1959-60), Walt Frazier (1968-69) and Nate Robinson (2008-09) as the only Knicks to accomplish this. 💪 pic.twitter.com/JWQO92z5S6

- NEW YORK KNICKS (@nyknicks) January 30, 2025