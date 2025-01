「I′m broke.」の意味は？直訳からは想像できない意外な意味！

正解は「お金がない」でした!

「I'm broken. (私は壊れている)」ではないことに注意してください。

「I have no money.」よりもカジュアルな表現として、日常生活でよく使われています。

A:「Why don't you go out tonight?」

(今夜出かけない?)

B:「I'm broke right now.」

(今金欠なんだ...)