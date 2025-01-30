¤«¤Ä¤Æ¤ÎËÜÎÝÂÇ²¦¤¬¥¥ã¥ó¥×¥¤¥óÄ¾Á°¤Ë¥×¥í¥Ý¡¼¥ºÀ®¸ù¤òÊó¹ð¡ª¡¡µð¿Í»þÂå¤ÎÆ±Î½¤È¤Îüþ±ïüþ¤Ë¤âÃíÌÜ
¥Ý¥é¥ó¥³¤Ï2023Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤ËËÜÎÝÂÇ²¦¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡ÊC¡Ë»º·Ð¿·Ê¹¼Ò
¡¡¤Þ¤â¤Ê¤¯¥¥ã¥ó¥×¥¤¥ó¤ò·Þ¤¨¤ë¥í¥Ã¥Æ¤Ë¤ª¤á¤Ç¤¿¤¤¥Ë¥å¡¼¥¹¤¬Èô¤Ó¹þ¤ó¤Ç¤¤¿¡£
¡¡¥°¥ì¥´¥ê¡¼¡¦¥Ý¥é¥ó¥³¤¬¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¥×¥í¥Ý¡¼¥º¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡Û¥í¥Ã¥Æ¡¦¥Ý¥é¥ó¥³¤¬¼ÂºÝ¤Ë¥×¥í¥Ý¡¼¥º¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¥·¡¼¥ó
¡¡Åê¹Æ¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¡ÖShe said, YES!!!¡ÊÈà½÷¤Ï¥¤¥¨¥¹¤È¤¤¤Ã¤¿¡Ë¡×¤ÈÊó¹ð¡£¡ÖMARRY¡¡ME¡×¤ÎÅÅ¾þ¤¬¾È¤é¤µ¤ì¤¿º½¾ì¤Ç¥Ý¥é¥ó¥³¤ÏÇò¤¤¥·¥ã¥Ä¤ò¿È¤Ë¤Þ¤È¤¤¡¢Ã»¥Ñ¥ó»Ñ¤ÇÈà½÷¤Ë¤Ò¤¶¤Þ¤Å¤¤¤Æ¡¢¥×¥í¥Ý¡¼¥º¤¹¤ë¥·¡¼¥ó¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤ªÁê¼ê¤Ï¥Ñ¥¤¥ì¡¼¥Ä»þÂå¤«¤é¸òºÝ¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤È¤µ¤ì¡¢¤¹¤Ç¤Ë2¿Í¤Î»Ò¤É¤â¤ò¤â¤¦¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÊó¹ð¤Ë¤Ï½ËÊ¡¤ÎÀ¼¤¬»¦Åþ¡£¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤«¤é¤â¡Ö¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡ª¡×¡Öº£¤Þ¤Ç°Ê¾å¤Ë¥Ñ¥ï¡¼¤òÈ¯´ø¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬Èô¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¥Ý¥é¥ó¥³¤Ïµð¿Í¤«¤é°ÜÀÒ¤·¤¿2023Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤Ë26ËÜÎÝÂÇ¤ò¥Þ¡¼¥¯¡¢½é¤ÎËÜÎÝÂÇ²¦¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤È¡¢ºòÇ¯¤â118»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¡¢¥ê¡¼¥°3°Ì¤Î23ËÜÎÝÂÇ¡¢60ÂÇÅÀ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤È¥Á¡¼¥à¤Î¼çË¤¤È¤·¤Æ¤±¤ó°ú¡£
¡¡¤Þ¤¿º£¥ª¥Õ¤Ïµð¿Í»þÂå¤ÎÆ±Î½¤Ç¤¢¤Ã¤¿¸µ¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Î¥¢¥À¥à¡¦¥¦¥©¡¼¥«¡¼¤âÆüËÜ¿Í½÷À¤Ë¥×¥í¥Ý¡¼¥º¤ò¹Ô¤¤¡¢À®¸ù¤·¤¿¤³¤È¤ò¼«¿È¤ÎSNS¤ÇÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡µð¿Í»þÂå¤Î22Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¤È¤â¤Ë½õ¤Ã¿Í¤È¤·¤Æ20ËÜÎÝÂÇ°Ê¾å¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¡¢¥Á¡¼¥à¤òÀ¹¤êÎ©¤Æ¤¿¤È¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤³¤ì¤â¤Þ¤¿ÉÔ»×µÄ¤Ê±ï¤È¤¤¤¨¤½¤¦¡£
¡¡¥Ý¥é¥ó¥³¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÍè¤ë2025Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¸þ¤±¡¢º£²ó¤Î¥×¥í¥Ý¡¼¥ºÀ®¸ù¤¬2ÅÙÌÜ¤ÎËÜÎÝÂÇ²¦¥¿¥¤¥È¥ë´Þ¤á¡¢Àä¹¥¤ÎÊ³µ¯¤ÎºàÎÁ¤È¤â¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£
¡ÎÊ¸¡¿¹½À®¡§¥³¥³¥«¥é¥Í¥¯¥¹¥ÈÊÔ½¸Éô¡Ï