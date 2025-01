ソニー・クリエイティブプロダクツのオリジナルキャラクター「タマ&フレンズ〜うちのタマ知りませんか?〜」のPOP UP STOREが、京王百貨店新宿店に2025年1月31日(金)〜3月12日(水)までの期間限定でオープン決定! タマたちに会いに行こう。1月31日(金)より『タマ&フレンズ』のPOP UP STOREが、京王百貨店新宿店にて期間限定で開催される。さらに、サンリオキャラクターズコラボ商品も都内初登場! 注目アイテム揃いのPOP UP STORE情報をチェックしていこう。

本POP UP STOREで初登場するサンリオキャラクターズとのコラボレーショングッズは、『タマ&フレンズ』と同じ1980〜90年代にデビューしたサンリオキャラクターズたちがデザインに落とし込まれたアイテム。コラボキャラクターは、ポチャッコ、けろけろけろっぴ、ハンギョドン、バッドばつ丸、おさるのもんきち、パタパタペッピーとなっている。夢のコラボレーションが実現したラインナップは、缶バッジやキーホルダー、アクリルスタンドやステーショナリーといったアイテムから、マグカップやプレート、ポーチやバッグなどの日常使いに活躍してくれるものまで幅広く網羅。懐かし可愛い80〜90年代感の味わいを楽しめるキャラクターたちの共演に心躍りませんか?一部のサンリオ直営店でも、2月5日(水)から「タマ&フレンズ」とのコラボレーショングッズのお取り扱いがスタートするので、こちらもチェックするといいだろう。そしてサンリオキャラクターズとのコラボレーション第1弾の好評を受けて、早くもコラボ第2弾のアートが完成!今回は2024年に50周年を迎えたハローキティと、マイメロディ、シナモロールとタマたちが仲良く揃っているビジュアルとなっている。このコラボでの今後のグッズ展開にも期待が高まるところ♪期間限定でPOP UP STORE、第2弾コラボをどうぞお楽しみに!(C)Sony Creative Products Inc.(C)2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L656519