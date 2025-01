『トムとジェリー』が今年も桜の季節にタリーズコーヒーとコラボレーション! 「桜」をイメージしたピンクが可愛すぎるドリンクやフード、グッズなどをご紹介します♪『トムとジェリー』は1940年に生まれたアメリカの人気アニメーション作品で、日本でも1964年にテレビ初放送。イエネコのトムとネズミのジェリーが巻き起こすドタバタ劇を描く。2021年3月には実写アニメーション映画『トムとジェリー』が全国公開されるなど、今尚愛される作品だ。今年、2025年には誕生から85周年を迎える。

そんな『トムとジェリー』とタリーズコーヒーのコラボレーションは2020年からスタート。コラボレーション第6弾となる今年は、 ”Time for coffee! Be happy!” をテーマに、 ”春の訪れを感じながら幸せなコーヒータイムを過ごしてほしい” という思いが込められた春らしいドリンクやフードなどが2月5日(水)より展開される。まずチェックしたい新作ドリンクは、「桜舞う ハニークリームラテ」と「&TEA 桜香る ピーチメルバロイヤルミルクティー」の2種が登場。コラボドリンクにはプラス990円(税込)で、もふもふの手触りと顔型のデザインが可愛すぎる「トムとジェリー もふもふスリーブ」を1点つけることができる。「トムとジェリー もふもふスリーブ (トム)」は2月5日(水)より、「トムとジェリー もふもふスリーブ (ジェリー)」は2月12日(水)より数量限定で登場するので、気になる人は早めにチェックしてみて!また、可愛すぎるコラボアイテムも見逃せない!トムがドリンクを美味しそうに見ている表情がポイントの「トムとジェリー コーヒービーンズポーチ付き エコバッグ」、ジェリーがコーヒーを飲んでほっと一息ついているイラストがキュートな「トムとジェリー グロサリートート(ジェリー)」といったお出掛けのお供に持ち歩けるアイテムのほか、ドリンクを注ぐと「トムとジェリー」が浮かび上がる仕掛けが楽しい「トムとジェリー ダブルグラス」やタフィーがコーヒーを飲んでほっこりしているフィギュアがついた「トムとジェリー マグキャップ(ほっこりタイム)」など、ブレークタイムがいっそう楽しくなっちゃいそうなユニークなアイテムが多数用意されている。今年もトムとジェリーと一緒に、桜と融合したドリンクやフードなどを楽しんで春を感じてみて♪TOM AND JERRY and all related characters and elements (C)& TM Turner Entertainment Co.(s25)