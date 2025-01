Malwarebytesは1月29日(米国時間)、「These are the 10 worst PIN codes|Malwarebytes」において、危険なPINコードの上位10件を発表した。このデータはオーストラリアのABC Newsが「Almost one in 10 people use the same four-digit PIN - ABC News」にて伝えたもので、使用しているPINコードが当てはまっていないか注意するように呼びかけている。These are the 10 worst PIN codes|Malwarebytes