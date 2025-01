ステフィン・カリーがUSAバスケットボールの年間最優秀男性アスリート賞に選出

1月30日(現地時間29日)。USAバスケットボールは、2024年の5人制バスケットボールにおける年間最優秀男性アスリート賞を発表し、ステフィン・カリー(ゴールデンステイト・ウォリアーズ)が選ばれた。

男子アメリカ代表は、昨年夏のパリオリンピックで金メダルを獲得して大会5連覇を達成。大会MVPには平均14.2得点6.8リバウンド8.5アシスト1.3スティールにフィールドゴール成功率66.0パーセントを残したレブロン・ジェームズ(ロサンゼルス・レイカーズ)が選ばれたのだが、準決勝と決勝でカリーが大爆発。

オリンピックデビューを飾った36歳のスーパースターは、大会最初の4戦で3ポイントシュート成功率25.0パーセント(5/20)と不調だったものの、最後の2試合で同65.4パーセント(17/26)をたたき出した。

セルビア代表との準決勝で9本の3ポイント成功を含む計36得点に8リバウンド2アシスト1スティールを奪うと、フランス代表との決勝戦でも8本の長距離砲を成功させて24得点に5アシスト2スティールを残した。

試合時間残り約3分でフランスが3点差に迫ると、カリーは4本の3ポイントを炸裂。残り35秒にはディフェンダー2人越しにフェイダウェイ気味の3ポイントを決め切り、9点リードへ広げるとどめの一発をヒットさせ、会場で“Night Night”セレブレーションも披露。

チームトップの大会平均14.8得点に3.2リバウンド2.5アシスト、フィールドゴール成功率50.0パーセント、3ポイント成功率47.8パーセント(平均3.7本成功)を残し、レブロンとともに大会ベスト5の“オールスターファイブ”に名を連ねた。

なお、女性ではエイジャ・ウィルソン(ラスベガス・エーシズ)、コーチではアメリカ代表を率いたスティーブ・カーHC(ヘッドコーチ/ウォリアーズ)が選ばれている。

