PSYCHIC FEVER、新曲「What′s Happenin′」デジタルリリース！2000年代の世界観を表現したMVも公開

■「メンバーの個性を最大限に活かし、そして、新たなPSYCHIC FEVERの可能性をたくさん引き出していただいた作品は爽やかなラブソングになっています!!」(PSYCHIC FEVER)

PSYCHIC FEVERの新曲「What’s Happenin’」が、1月30日14時にリリースされ、MVも公開された。

今作は「Just Like Dat feat. JP THE WAVY」でグローバルでのバイラルヒットを生み出したJP THE WAVYによるプロデュース作品で、「Just Like Dat」同様、マイアミベース/アトランタベースのグルーヴが特徴的なアーバンで爽やかなラブソングになっている。

トップラインは、JP THE WAVYらしいフロウを基調に、メロディアスなフレージングも駆使した、プロデュース作品ならではの仕上がりに。リリックには、海外での活動によって会えない日々が続くなかで、愛する人への募る想いや、真っすぐな恋心が綴られており、メンバーのファンの皆様への感謝と愛も表現されている。

楽曲制作は、JP THE WAVYに加えて、トラックプロデュースをJIGG、ソングライターをNvmbrrが担当した。

同時公開とされたMVはMESSが監督。楽曲、衣装で2000年代の世界観を表現するとともに、迫力溢れるパフォーマンスシーンと、それに対して各セットでのシーンのナチュラルさとアドリブを演出。コレオグラフは「Rht.」に所属し、ダンサー / コレオグラファーとして世界で活躍中のKAZtheFIREが担当している。

アメリカツアーを控えるPSYCHIC FEVERのさらなる進化を遂げたパフォーマンス力とパワーを引き出し、彼らが抱くエナジーを何倍にも増やして、国内外問わず、観る人に彼らの魅力を届けたいという思いが込められたMVを、楽曲とともにぜひチェックしよう。