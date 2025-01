TK from 凛として時雨が、約5年ぶりとなるオリジナルアルバム『Whose Blue』を4月16日にリリースすることを発表した。本作は、完全生産限定盤と通常盤の2形態でのリリースとなる。稲葉浩志とのコラボレーションで話題となった「Scratch」をはじめ、「first death」、「クジャクジャノマアムアイア」、「誰我為」などのヒット作や、現在放送中のTVアニメ『俺だけレベルアップな件 Season 2 -Arise from the Shadow-』エンディングテーマ「UN-APEX」なども収録される。

▲完全生産限定盤ジャケット写真 ▲完全生産限定盤ジャケット写真

リリース情報

◆アルバム『Whose Blue』

2025年4月16日(水)発売

予約購入:https://smar.lnk.to/GZFYEi



■完全生産限定盤

AICL-4725〜4728 16,390円(税込)

2CD+BD+TK撮り下ろし100P豪華写真集・三方背ケース仕様

▲完全生産限定盤ジャケット写真 ▲完全生産限定盤ジャケット写真

■通常盤初回仕様

AICL-4729 3,850円(税込)

CD only

※初回仕様:TKトレーディングカード003封入

▲通常盤ジャケット写真 ▲通常盤ジャケット写真

[収録内容]

DISC 1

・Scratch(with 稲葉浩志)

・first death(TVアニメ「チェンソーマン」第8話エンディングテーマ)

・クジャクジャノマアムアイア(NHKみんなのうた)

・誰我為(TVアニメ「僕のヒーローアカデミア」7期オープニングテーマ)

・UN-APEX(TVアニメ『俺だけレベルアップな件 Season 2 -Arise from the Shadow-』エンディングテーマ)

and more

DISC 2(※)

Blu-ray(※)

※完全生産限定盤のみ



[CD予約特典]

対象となるCDショップ / オンラインショップにてお買い上げ頂いた方に、先着で下記の特典を差し上げます。なお、特典はご予約者優先となります。

※特典内容は変更になる場合がございます。

※特典は無くなり次第終了となります。

※絵柄は後日お知らせいたします。



・Amazon:メガジャケ

完全生産限定盤:メガジャケ2枚組

通常盤初回仕様:メガジャケ1枚

・楽天ブックス:クリアポーチ

・セブンネット:マルチショルダーバッグ

・応援店:ポストカード

※応援店の対象ショップは追って発表いたします。



◆TVアニメ『俺だけレベルアップな件 Season 2 -Arise from the Shadow-』エンディングテーマ

「UN-APEX」

2025年3月19日(水)CD発売

先行配信中:https://smar.lnk.to/DL2a1p

予約購入:https://smar.lnk.to/NINd6o



■期間限定通常盤(Anime盤) ※アニメ描き下ろしジャケット仕様

AICL-4724 2,530円(税込)

LPサイズ紙ジャケット

01.UN-APEX

02.UN-APEX (English ver.)

03.UN-APEX (Instrumental)

04.UN-APEX (TV edit)



■初回生産限定盤(Leveling盤)

AICL-4723 1,650円(税込)

7インチ紙ジャケット

01.UN-APEX

02.UN-APEX (Instrumental)

03.UN-APEX (TK Leveling ver.)

04.UN-APEX (吉田一郎不可触世界 Leveling ver.)

05.UN-APEX (BOBO Leveling ver.)

06.誰我為 (Acoustic version at Metropolis studios)

※TKトレーディングカード002封入



[CD予約特典]

対象となるCDショップ / オンラインショップにてお買い上げ頂いた方に、先着で下記の特典を差し上げます。なお、特典はご予約者優先となります。

※特典内容は変更になる場合がございます。

※特典は無くなり次第終了となります。

※絵柄は後日お知らせいたします。



・Amazon:メガジャケ

・楽天ブックス:L版ブロマイド

・セブンネット:ピック

・アニメイト:初回生産限定盤:ましかくブロマイド(Leveling盤絵柄)

期間生産通常盤:ましかくブロマイド(Anime盤絵柄)

・応援店:ポストカード

※応援店の対象ショップは追って発表いたします。

◆アルバム『Whose Blue』2025年4月16日(水)発売予約購入:https://smar.lnk.to/GZFYEi■完全生産限定盤AICL-4725〜4728 16,390円(税込)2CD+BD+TK撮り下ろし100P豪華写真集・三方背ケース仕様■通常盤初回仕様AICL-4729 3,850円(税込)CD only※初回仕様:TKトレーディングカード003封入[収録内容]DISC 1・Scratch(with 稲葉浩志)・first death(TVアニメ「チェンソーマン」第8話エンディングテーマ)・クジャクジャノマアムアイア(NHKみんなのうた)・誰我為(TVアニメ「僕のヒーローアカデミア」7期オープニングテーマ)・UN-APEX(TVアニメ『俺だけレベルアップな件 Season 2 -Arise from the Shadow-』エンディングテーマ)and moreDISC 2(※)Blu-ray(※)※完全生産限定盤のみ[CD予約特典]対象となるCDショップ / オンラインショップにてお買い上げ頂いた方に、先着で下記の特典を差し上げます。なお、特典はご予約者優先となります。※特典内容は変更になる場合がございます。※特典は無くなり次第終了となります。※絵柄は後日お知らせいたします。・Amazon:メガジャケ完全生産限定盤:メガジャケ2枚組通常盤初回仕様:メガジャケ1枚・楽天ブックス:クリアポーチ・セブンネット:マルチショルダーバッグ・応援店:ポストカード※応援店の対象ショップは追って発表いたします。◆TVアニメ『俺だけレベルアップな件 Season 2 -Arise from the Shadow-』エンディングテーマ「UN-APEX」2025年3月19日(水)CD発売先行配信中:https://smar.lnk.to/DL2a1p予約購入:https://smar.lnk.to/NINd6o■期間限定通常盤(Anime盤) ※アニメ描き下ろしジャケット仕様AICL-4724 2,530円(税込)LPサイズ紙ジャケット01.UN-APEX02.UN-APEX (English ver.)03.UN-APEX (Instrumental)04.UN-APEX (TV edit)■初回生産限定盤(Leveling盤)AICL-4723 1,650円(税込)7インチ紙ジャケット01.UN-APEX02.UN-APEX (Instrumental)03.UN-APEX (TK Leveling ver.)04.UN-APEX (吉田一郎不可触世界 Leveling ver.)05.UN-APEX (BOBO Leveling ver.)06.誰我為 (Acoustic version at Metropolis studios)※TKトレーディングカード002封入[CD予約特典]対象となるCDショップ / オンラインショップにてお買い上げ頂いた方に、先着で下記の特典を差し上げます。なお、特典はご予約者優先となります。※特典内容は変更になる場合がございます。※特典は無くなり次第終了となります。※絵柄は後日お知らせいたします。・Amazon:メガジャケ・楽天ブックス:L版ブロマイド・セブンネット:ピック・アニメイト:初回生産限定盤:ましかくブロマイド(Leveling盤絵柄)期間生産通常盤:ましかくブロマイド(Anime盤絵柄)・応援店:ポストカード※応援店の対象ショップは追って発表いたします。

ツアー情報

<TK from 凛として時雨 Whose Blue Tour 2025>

2025年5月17日(土)北海道・小樽GOLDSTONE

2025年5月23日(金)大阪・Zepp Osaka Bayside

2025年5月24日(土)広島・広島CLUB QUATTRO

2025年5月30日(金)福岡・Zepp Fukuoka

2025年6月6日(金)東京・Zepp DiverCity

2025年6月13日(金)愛知・Zepp Nagoya

2025年6月15日(日)石川・金沢EIGHT HALL

2025年6月20日(金)宮城・仙台Rensa

2025年6月27日(金)東京・TOKYO DOME CITY HALL



Support Members

Drums:BOBO / Bass:吉田一郎不可触世界 / Piano:和久井沙良 / Violin:須原杏



[オフィシャル先行]

受付期間:2025年1月30日(木)18:00〜2月11日(火)23:59

受付URL:https://l-tike.com/tk/



<TK from 凛として時雨 Whose Blue Tour 2025>2025年5月17日(土)北海道・小樽GOLDSTONE2025年5月23日(金)大阪・Zepp Osaka Bayside2025年5月24日(土)広島・広島CLUB QUATTRO2025年5月30日(金)福岡・Zepp Fukuoka2025年6月6日(金)東京・Zepp DiverCity2025年6月13日(金)愛知・Zepp Nagoya2025年6月15日(日)石川・金沢EIGHT HALL2025年6月20日(金)宮城・仙台Rensa2025年6月27日(金)東京・TOKYO DOME CITY HALLSupport MembersDrums:BOBO / Bass:吉田一郎不可触世界 / Piano:和久井沙良 / Violin:須原杏[オフィシャル先行]受付期間:2025年1月30日(木)18:00〜2月11日(火)23:59受付URL:https://l-tike.com/tk/

関連リンク

◆TK from 凛として時雨 オフィシャルサイト

◆TK from 凛として時雨 オフィシャルInstagram

◆TK from 凛として時雨 オフィシャルTikTok

◆凛として時雨 オフィシャルサイト

◆凛として時雨 オフィシャルX

◆凛として時雨 オフィシャルFacebook

◆凛として時雨 オフィシャルYouTubeチャンネル

◆TK from 凛として時雨 オフィシャルInstagram◆TK from 凛として時雨 オフィシャルTikTok◆凛として時雨 オフィシャルサイト◆凛として時雨 オフィシャルX◆凛として時雨 オフィシャルFacebook◆凛として時雨 オフィシャルYouTubeチャンネル

アルバムのジャケット写真は、TKがアイスランドに訪れた際に自身で撮影したランドスケープフォトとなっており、完全生産限定盤は100ページにも及ぶTK撮り下ろしのハードカバー写真集・三方背ケースの豪華仕様となる。さらに、DISC 2にはこれまでの映像作品などで使用された、インストゥルメンタル音源が収録される。TKが見てきた風景や感情を彷彿とさせるインストゥルメンタル盤となるとのことだ。また、丹修一を監督に迎え撮影したロンドンでのレコーディング風景や、TKの原点を探るイギリスでのショートトリップ、TKがアイスランドで自ら撮影した映像も交えたドキュメントコラージュがBlu-rayに収録される。そのほか収録内容の詳細はまた後日発表されるとのことなので、続報をお待ちいただきたい。なお、通常盤初回仕様には、ツアー会場でのCD購入特典の恒例となりつつある「TKトレーディングカード003」も封入される。また、先日発表されたツアーもタイトルが決定した。<TK from 凛として時雨 Whose Blue Tour 2025>と題し、アルバムを携えた8都市9公演回るツアーとなる。オフィシャル先行のチケット販売もスタートしたので、是非チェックして欲しい。